জন্মবাৰ্ষিকীত প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী, লোকসভাৰ অধ্যক্ষ, কংগ্ৰেছ সভাপতি, ছোনিয়া গান্ধীয়ে স্মৰণ কৰিলে জৱাহৰলাল নেহৰুক ।
Published : November 14, 2026 at 5:22 PM IST
গুৱাহাটী : আজি সমগ্ৰ দেশতে শিশু দিৱস পালন কৰা হৈছে । ভাৰতৰ প্ৰাক্তন তথা প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে এই দিনটো শিশু দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে ৷
জৱাহৰলাল নেহৰুৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত দেশৰ শিশুসকলৰ কল্যাণ তথা বিকাশৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ শিশুসকলৰ প্ৰতি থকা মৰম আৰু অৱদানৰ বাবে নেহৰুৰ জন্মদিনটো শিশু দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ৷
VIDEO | Delhi: Lok Sabha Speaker Om Birla, Congress president Mallikarjun Kharge, CPP chairperson Sonia Gandhi and other leaders pay floral tributes to former PM Jawaharlal Nehru at Samvidhan Sadan on the occasion of his birth anniversary. #JawaharlalNehru (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 14, 2026
লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰালা, কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, কংগ্ৰেছ সংসদীয় পাৰ্টীৰ অধ্যক্ষ ছোনিয়া গান্ধী আৰু অন্যান্য নেতাসকলে জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে সংবিধান সদনত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুলৈ পুষ্পাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
এই উপলক্ষে বিভিন্নজনে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীক স্মৰণ কৰাৰ লগতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 'এক্স'ত দিয়া এটা পোষ্টত কয়, "প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো ।"
Paying tribute to former PM Pandit Jawaharlal Nehru on his birth anniversary.— Narendra Modi (@narendramodi) November 14, 2026
দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে 'এক্স'ত কয়, "পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো । ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত তেওঁৰ অৱদান আৰু স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁৰ নেতৃত্বই চিৰস্থায়ী সাঁচ এৰি থৈ গৈছে ।"
हिंद के जवाहर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर सादर नमन। आज़ादी उनकी मंज़िल नहीं, देश के नए सफ़र का मुकाम थी। स्वराज सत्ता नहीं, हर नागरिक की भागीदारी और देश के भविष्य की ज़िम्मेदारी थी। भारत उनके लिए एक खोज, एक विचार था - विविधता जिसकी शक्ति, लोकतंत्र जिसका विश्वास और समानता जिसका आधार हो। एक आधुनिक, वैज्ञानिक, प्रगतिशील और आत्मविश्वासी भारत का उनका सपना आज भी हमारी प्रेरणा है। और उस सपने के भारत की ओर हमारा प्रयास ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 14, 2026
লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে 'এক্স'ত দিয়া এটা পোষ্টত কয়," ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জয়ন্তীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো । স্বাধীনতা তেওঁৰ লক্ষ্য নাছিল, বৰং দেশৰ নতুন যাত্ৰাৰ এক মাইলৰ খুঁটিহে আছিল । স্বৰাজ ক্ষমতাৰ বিষয়ে নাছিল,দেশৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ অংশগ্ৰহণ আৰু দায়িত্বৰ বিষয়েহে আছিল ।"
VIDEO | Delhi: Congress president Mallikarjun Kharge, CPP chairperson Sonia Gandhi and other leaders pay floral tributes to Pandit Jawaharlal Nehru on his birth anniversary. #JawaharlalNehru (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/RlpfGoyhUe— Press Trust of India (@PTI_News) November 14, 2026
কংগ্ৰেছ সংসদীয় পাৰ্টীৰ অধ্যক্ষ ছোনিয়া গান্ধীয়ে সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'ত জৱাহৰলাল নেহৰুলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিশুসকলৰ সৈতে খেলি থকা এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ।
Pandit Jawaharlal Nehru was the principal architect of modern India. He understood that a nation as diverse as ours could only be held together by Democracy; one that embraced different cultures, beliefs, political voices and aspirations. As we pay our solemn tributes to him at Shanti Van today, we must reaffirm our resolve to preserve, protect and defend the Constitution, our democratic institutions and the values that bind us together. That is Nehru’s enduring legacy. And upholding it is our collective responsibility.— Mallikarjun Kharge (@kharge) November 14, 2026
কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই 'এক্স'ত দিয়া এটা পোষ্টত কয়, "পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু আধুনিক ভাৰতৰ মূল হোতা আছিল । আমাৰ দৰে বৈচিত্ৰ্যময় এখন দেশক কেৱল গণতন্ত্ৰৰ দ্বাৰাহে একত্ৰিত কৰি ৰাখিব পৰা যাব বুলি তেওঁ বুজি পাইছিল ।"
লগতে পঢ়ক:১৪ ডিচেম্বৰৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন
ডিজিটেল গেমছ, থলুৱা আখ্যান আৰু শিশু সাহিত্যৰ নতুন দিগন্তক লৈ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত বিশেষ আলোচনা
বন বিভাগৰ পৰা বিদায় এম কে যাদৱক, চৰকাৰে দিলে নতুন আৰু ডাঙৰ দায়িত্ব !