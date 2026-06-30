ক্ষেত্ৰী শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ‘শিশু বাটিকা কৰ্মশালা’
বিধায়ক ডঃ তপন দাসে কৰ্মশালা উদ্বোধন আৰু প্ৰচাৰ পত্ৰিকা উন্মোচন কৰে ৷
Published : June 30, 2026 at 6:14 PM IST
সোণাপুৰ: কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ক্ষেত্ৰীস্থিত শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনত সোমবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে এখন ‘শিশু বাটিকা কৰ্মশালা’ সফলতাৰে সম্পন্ন হৈ যায় । বিদ্যাভাৰতীৰ অখিল ভাৰতীয় শিক্ষা সংস্থানৰ সংবদ্ধ শিশু শিক্ষা সমিতি, অসমৰ অন্তৰ্ভুক্ত ক্ষেত্ৰী শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন আৰু অংকুৰণ কলা নিকেতনৰ যৌথ উদ্যোগত এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হয় ।
পুৱা ভক্তিমূলক বন্দনাৰে আৰম্ভ হোৱা এই বিশেষ কৰ্মশালাখনি নিকেতনৰ চৌহদত গছপুলি ৰোপণ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে বিধায়ক ডঃ তপন দাসে উদ্বোধন কৰে । কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণিতে নিকেতনৰ তৰফৰ পৰা বিধায়কগৰাকীক এখন ফুলাম গামোচা, কিতাপৰ টোপোলা আৰু সম্বৰ্ধনা পত্ৰৰে উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় ।
শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে অভিনৱ প্ৰয়াস
এই কৰ্মশালাত শিশুৰ শাৰীৰিক, মানসিক আৰু বৌদ্ধিক বিকাশৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন শিক্ষণ-আহিলা প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । বিশেষকৈ শিশু শিক্ষাৰ নতুন পদ্ধতি, খেলৰ মাজেৰে শিক্ষা, সৃষ্টিশীল কাৰ্যকলাপ আৰু শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষণ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত কৰ্মশালাত গভীৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
উদ্বোধনী ভাষণত বিধায়ক ডঃ তপন দাসে কয়, শিশু বাটিকাৰ এই আহিলাসমূহৰ জৰিয়তে শিশুসকল বহু পৰিমাণে উপকৃত হ’ব । ইয়াৰ দ্বাৰা অনাগত দিনত তেওঁলোকে জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ’ব ।"
পুতলা নাচ আৰু প্ৰজেক্টৰৰ জৰিয়তে সজাগতা
অনুষ্ঠানৰ অন্যতম আকৰ্ষণ হিচাপে শিশুসকলৰ মনোৰঞ্জন আৰু শিক্ষাৰ বাবে পুতলা নাচ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰি, প্ৰজেক্টৰৰ জৰিয়তে শিশুসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিব পৰা শিক্ষণ সামগ্ৰী প্ৰস্তুতকৰণৰ পদ্ধতি আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্য তথা স্বচ্ছতা সন্দৰ্ভত বিশেষ ভিডিঅ’ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । একেটা অনুষ্ঠানতে নিকেতনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজ হাতে প্ৰস্তুত কৰা পৰিৱেশ, সাহিত্য আৰু সাংস্কৃতিক সমলেৰে সমৃদ্ধ এখন আকৰ্ষণীয় প্ৰচাৰ পত্ৰিকাও বিধায়কগৰাকীয়ে উন্মোচন কৰে ।
বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতি
নিকেতনৰ প্ৰধানাচাৰ্য উৎপল তালুকদাৰে সুন্দৰভাৱে আঁত ধৰা এই অনুষ্ঠানত নিকেতন পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি বলেন কলিতা, উপ-সভাপতি লক্ষ্মী প্ৰসাদ গৌড়কে ধৰি অঞ্চলটোৰ বহুসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । পুৱাৰে পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা এই কৰ্মশালাত নিকেতনৰ আচাৰ্য-আচাৰ্যা, কণ-কণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে মাতৃসকলেও অতি উৎসাহেৰে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।
লগতে পঢ়ক : বৰভাগৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত ককা-আইতা দিৱস পালন