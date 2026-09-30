ETV Bharat / state

দলং দিম বুলি ঠগিলে জনপ্ৰতিনিধিয়ে ! ধেমাজিত হাত নাৱেৰেই বিদ্যালয়লৈ বিপদসংকুল যাত্ৰা শিক্ষাৰ্থীৰ

জোনাইৰ চেঙাজান ​​গোৱালা গাঁৱৰ কেইবাগৰাকীও স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে লালী নদী আৰু বুঢ়ী সুঁতিৰ বুকুৰে বিপদসংকুল নৌকা যাত্ৰাৰে বিদ্যালয়লৈ অহা-যোৱা কৰিবলগীয়া হয় ৷

Children risk river crossing by boat every day to reach school in Jonai
হাত নাৱেৰেই বিদ্যালয়লৈ বিপদসংকুল যাত্ৰা শিক্ষাৰ্থীৰ (ETV Bharat)
author img

By ANI

Published : September 30, 2026 at 8:39 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: এইকেইদিন অসমত ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা চৰ্চাৰ শীৰ্ষত থকা এটা বিষয় হৈ পৰিছে ৷ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে গুৱাহাটীৰ সমীপৰ পলাশবাৰীত চৰকাৰী বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে বিজেপি সদস্যৰ সৈতে বাকযুদ্ধ লাগে ৷ তাৰ পাছতেই এই বিষয়টো সংবাদ মাধ্যম, সামাজিক মাধ্যম সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হৈ আছে ৷

এই বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে আমি আপোনালোকক অসমৰে এটা অঞ্চললৈ লৈ যাব খুজিছোঁ, য’ত নিতৌ হাতৰ মুঠিত প্ৰাণটো লৈ বিদ্যালয়লৈ কণকণ শিক্ষাৰ্থী যাব লাগে ৷ এজন বিজেপি বিধায়কৰ সমষ্টিতেই আছে এই অঞ্চলটো ৷

Children risk river crossing by boat every day to reach school in Jonai
হাত নাৱেৰেই বিদ্যালয়লৈ বিপদসংকুল যাত্ৰা শিক্ষাৰ্থীৰ (ETV Bharat)

চৰকাৰে ৰাজ্যত উন্নয়নৰ গংগা বোওৱা, বিকাশৰ অনিৰুদ্ধ যাত্ৰা অব্যাহত থকা বুলি দাবী কৰি থকাৰ সময়তে এই শিক্ষাৰ্থীসকলকৰ অৱস্থাই উন্নয়ন, বিকাশ আদি শব্দবোৰক যেন বাৰুকৈয়ে উপলুঙা কৰিছে ৷

অসমৰ ধেমাজি জিলাৰ জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চেঙাজান ​​গোৱালা গাঁৱৰ কেইবাগৰাকীও স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে লালী নদী আৰু বুঢ়ী সুঁতিৰ বুকুৰে বিপদসংকুল নৌকা যাত্ৰাৰে বিদ্যালয়লৈ অহা-যোৱা কৰিবলগীয়া হয় ৷ গাঁওবাসীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, স্থায়ী দলং নথকাৰ বাবে শিশু আৰু অন্যান্য বাসিন্দাসকল যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত নিতৌ বিপদৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ।

চেঙাজান ​​অঞ্চলত অৱস্থিত এই গাঁওখন অসমৰ ৮০ নং জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত । চৰকাৰী ৰেকৰ্ডত চেঙাজান গোৱালা গাঁৱক ধেমাজি জিলাৰ জোনাই মহকুমাৰ এখন গাঁও হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।

Children risk river crossing by boat every day to reach school in Jonai
চেঙাজান ​​গোৱালা গাঁৱত নাৱেৰে বিদ্যালয়লৈ আহ-যাহ শিক্ষাৰ্থীৰ (ETV Bharat)

চেঙাজান ​​কৈৱৰ্ত এম ই স্কুলত অধ্যয়ন কৰা শিশু আৰু ওচৰৰ অঞ্চলৰ অন্যান্য ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে স্কুললৈ যোৱাৰ পথত নদী পাৰ হ’বলৈ সৰু সৰু হাত নাও ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় । গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে কয় যে প্ৰচণ্ড সোঁত আৰু নাৱৰ সীমিত উপলব্ধতাই দৈনিক অহা-যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে ৷ আনহাতে অভিভাৱকসকলে নিজৰ সন্তানৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি চিন্তিত হৈ আহিছে ।

চন্দন মাঝি নামৰ এজন স্থানীয় বাসিন্দাই কয় যে নদীখন পাৰ হোৱাটো চেঙাজান গোৱালা আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলৰ ৰাইজে সন্মুখীন হোৱা অন্যতম বৃহৎ সমস্যা।

Children risk river crossing by boat every day to reach school in Jonai
নাৱেৰে বিদ্যালয়লৈ বিপদসংকুল যাত্ৰা শিক্ষাৰ্থীৰ (ETV Bharat)

সংবাদ সংস্থা এএনআইক চন্দন মাঝিয়ে কয়, ‘‘চেঙাজান গোৱালা গাঁও আৰু ইয়াৰ চুবুৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বাবে এই নৈখন পাৰ হোৱাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে ৷ যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকল বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ হাত নাৱেৰে নদীখন পাৰ হয়, তেতিয়া সদায় মনত এটা ভয় থাকে যে কেনেবাকৈ নাও ডুবি পানীত পৰিব নেকি ! বহু সময়ত নাওবোৰ সিটো পাৰে থাকে, ফলত এইপাৰে মানুহে নদী পাৰ হ’বলৈ দীৰ্ঘ সময় অপেক্ষা কৰিব লাগে ৷ যেতিয়া নাও উপলব্ধ নাথাকে, তেতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সময়মতে বিদ্যালয়ত উপস্থিত হ’বগৈ নোৱাৰে ৷ ফলত তেওঁলোকৰ শিক্ষাগ্ৰহণত বাধাৰ সৃষ্টি হয় ৷’’

গাঁৱৰ মানুহৰ মতে সমস্যাটো কেৱল স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীতে সীমাৱদ্ধ নহয় । চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হোৱা ৰোগী, গৰ্ভৱতী মহিলা, কৃষক, ব্যৱসায়ী আৰু অন্যান্য বাসিন্দাসকলেও নদীখন পাৰ হ’বলৈ নাৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয় ।

Children risk river crossing by boat every day to reach school in Jonai
নাৱেৰে বিদ্যালয়লৈ বিপদসংকুল যাত্ৰা শিক্ষাৰ্থীৰ (ETV Bharat)

মাঝিয়ে কয় যে চিকিৎসাৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সময়ত নাৱৰ অনুপস্থিতিয়ে ৰোগীৰ পৰিয়ালৰ বাবে গুৰুতৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ লগতে গাঁওবাসীয়ে অঞ্চলটোত পৰ্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধাৰ অভাৱ বুলি উল্লেখ কৰি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, উন্নত চিকিৎসা সেৱা আৰু পশু চিকিৎসাৰ সুবিধাৰ দাবী জনায় । তেওঁলোকে কয় যে কৃষক আৰু পশুপালনৰ সৈতে জড়িত লোকসকলে প্ৰায়ে দূৰৈৰ অঞ্চলৰ পৰা অহা পশু চিকিৎসকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয় ।

Children risk river crossing by boat every day to reach school in Jonai
নাৱেৰে বিদ্যালয়লৈ বিপদসংকুল যাত্ৰা শিক্ষাৰ্থীৰ (ETV Bharat)

নদী পাৰ হোৱাৰ সময়ত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাক লৈও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে । গাঁৱৰ ৰাইজৰ মতে, কিছুদিন পূৰ্বে এগৰাকী নাবালিকাৰ নদীত পৰি মৃত্যু হৈছিল । লালী নদী আৰু বুঢ়ী সুঁতিৰ সংগমস্থলীত এখন স্থায়ী দলং নিৰ্মাণ কৰিলে স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে যাতায়াতৰ সুবিধা হোৱাৰ লগতে ৰোগী, কৃষক, ব্যৱসায়ী আৰু অন্যান্য বাসিন্দাসকলৰ বাবেও যোগাযোগ ব্যৱস্থা উন্নত হ’ব বুলি গাঁওবাসীয়ে মত প্ৰকাশ কৰে ।

Children risk river crossing by boat every day to reach school in Jonai
বিদ্যালয়লৈ বিপদসংকুল যাত্ৰা শিক্ষাৰ্থীৰ (ETV Bharat)

সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ লগতে স্থানীয় বিধায়ক ভূবন পেগু আৰু সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাৰ আগত এই বিষয়টো কেইবাবাৰো উত্থাপন কৰা বুলি ৰাইজে দাবী কৰে । গাঁওবাসীৰ মতে জন প্ৰতিনিধিয়ে এখন দলং নিৰ্মাণৰ আশ্বাস দিছিল যদিও আজিকোপতি দলঙৰ নামত শিলৰ টুকুৰা এটাও পৰা নাই ৷

Children risk river crossing by boat every day to reach school in Jonai
নাৱেৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা (ETV Bharat)

জোনাইৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নাৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিদ্যালয়লৈ যাবলগীয়া হোৱা ঘটনা ইয়াৰ পূৰ্বেও পোহৰলৈ আহিছিল । ২০২৬ চনৰ আগষ্ট মাহত কেমি নদীৰ ওপৰত থকা এখন দলং ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ পিছত জোনাইৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নাও ব্যৱহাৰ কৰি বিদ্যালয়লৈ আহ-যাব কৰাৰ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল, শিক্ষকসকলে অতিমাত্ৰা ভিৰ আৰু নদীখন পাৰ হোৱাৰ সময়ত হ’ব পৰা বিপদৰ বিষয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছিল ।

Children risk river crossing by boat every day to reach school in Jonai
দলঙৰ অভাৱত নাৱেৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা (ETV Bharat)

অসমত উন্নয়নৰ গংগা বোওৱা বিজেপি চৰকাৰৰ এজন বিধায়কৰ সমষ্টিতে এখন দলঙৰ বাবে ৰাইজে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হোৱা ঘটনাই উন্নয়নৰ বাস্তৱ ছবিখন উদঙাই দিছে ৷ এইসকল দুৰ্ভগীয়াৰ বিননি কেতিয়া বিধায়ক-সাংসদৰ কাণত পৰিব সেয়া অৱশ্যেই লক্ষণীয় হ’ব ৷

লগতে পঢ়ক: তেজপুৰত স্বাস্থ্যখণ্ডৰ শোচনীয় অৱস্থা, আগফালে মাৰো ডাং, পিছফালে ধোবাংবাং

TAGGED:

শিক্ষা ব্যৱস্থা
জোনাই বিধানসভা সমষ্টি
চেঙাজান
DEMAND FOR BRIDGE
STUDENTS RISKEY TRAVEL TO SCHOOL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.