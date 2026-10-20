পুতলা পিষ্টলৰ সলনি শিশুক গ্ৰন্থ উপহাৰ দিয়ক : ঐতিহাসিক পুৰণিগুদামৰ দুৰ্গা পূজাত ডেৰকুৰি বছৰীয়া গ্ৰন্থমেলা

পুতলা পিষ্টলৰ সলনি শিশুক গ্ৰন্থ উপহাৰ দিয়ক : ঐতিহাসিক পুৰণিগুদামৰ দুৰ্গা পূজাত ডেৰকুৰি বছৰীয়া গ্ৰন্থমেলা
লেৰেলা খনিকৰৰ নিপুণতাৰ স্বাক্ষৰ পুৰণিগুদামৰ কাঠৰ দুর্গা প্রতিমাক কেন্দ্র কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে এক পর্যটন কেন্দ্র গঢ়ি তুলিব পাৰে । এইক্ষেত্রত নগাঁও জিলাবাসী আশাবাদী ।
Published : October 20, 2026 at 1:02 PM IST
পুৰণিগুদাম : "আপোনাৰ শিশুটিক এটি পুতলা পিষ্টলৰ সলনি এখন গ্ৰন্থ উপহাৰ দিয়ক"— এই ব্যতিক্ৰমী বাণীৰে ১৯৯৬ চনত পুৰণিগুদামত আৰম্ভ হৈছিল এখন শিশু গ্ৰন্থমেলা ।
পুৰণিগুদামৰ বিখ্যাত লেৰেলা খনিকৰৰ কাঠৰ প্ৰতিমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি মাইহাং গোষ্ঠী আৰু পুৰণিগুদামৰ শৰ্মা বুক এম্পৰিয়ামৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই শিশু গ্ৰন্থমেলাই এইবাৰ ৩১ বছৰত ভৰি দিছে ।
দুৰ্গা পূজাত গ্ৰন্থমেলাৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ
প্ৰথমাৱস্থাত গ্ৰন্থমেলাখনক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দুলাল বৰা, দুলাল শৰ্মা, জগমোহন শৰ্মা, চিত্তৰঞ্জন বৰা আৰু পূৰ্ণকান্ত শইকীয়াকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিয়ে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল ।
পৰৱৰ্তী সময়ত পুৰণিগুদাম সাহিত্য সভা আৰু নতুন সাহিত্য পৰিষদ আদিয়েও গ্ৰন্থমেলাখনলৈ সহযোগিতাৰ হাত আগবঢ়ায় । ২০০৮ চনৰ পৰা পুৰণিগুদাম প্ৰেছ ক্লাবে গ্ৰন্থমেলাখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে ।
এইবাৰ প্ৰয়াত সাংবাদিক নয়নমণি বৰা সোঁৱৰণি ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত গ্ৰন্থমেলাখন জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণত উৎসৰ্গা কৰা হৈছে । গ্ৰন্থমেলাৰ আৰম্ভণিৰ দিনা নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত আৰণ্যক শইকীয়াই আনুষ্ঠানিকভাৱে দ্বাৰ উন্মোচন কৰে ।
গ্ৰন্থমেলা উদ্বোধন কৰি জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "পুৰণিগুদাম প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত যি শাৰদীয় শিশু গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰা হৈছে ই সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ । যিকোনো এটা অঞ্চলৰ স্থানীয় ৰাইজৰ বাবে কিতাপ পঢ়া বা কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাস খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অভ্যাস । ল'ৰা-ছোৱালীৰ বৌদ্ধিক বিকাশৰ বাবেও এই অভ্যাসটো গঢ়ি উঠাটো খুব দৰকাৰ ।"
আনহাতে, গ্ৰন্থমেলাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি শিশুসকলৰ মাজত লেখন আৰু চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰি লেখক-পাঠকৰ অন্তৰংগ আলাপ, গ্ৰন্থ উন্মোচনকে ধৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীও গ্ৰহণ কৰা হৈছে । এনে কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত পঢ়াৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলাৰ লগতে গ্ৰন্থ আৰু সাহিত্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।
পুৰণিগুদামৰ ঐতিহাসিক দুৰ্গা পূজা
উল্লেখ্য যে ১৮৮৫ চনৰ পৰাই পুৰণিগুদামৰ লেৰেলা খনিকৰ তথা লেশধৰ শৰ্মাই নিৰ্মাণ কৰা কাঠৰ প্ৰতিমাই সুকীয়া পৰিচিতি লাভ কৰি আহিছে । ঐতিহ্যবাহী এই দুৰ্গা পূজাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আৰম্ভ হোৱা গ্ৰন্থমেলাখনেও বিগত তিনিটা দশক ধৰি পুৰণিগুদামৰ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পৰিৱেশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰি আহিছে । অহা ২১ অক্টোবৰলৈকে চলিবলগীয়া এই গ্ৰন্থমেলাই গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকলৰ লগতে শিশু-কিশোৰ আৰু নৱপ্ৰজন্মকো গ্ৰন্থৰ পৃথিৱীৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ এক সুন্দৰ সুযোগ আগবঢ়াইছে ।
পুৰণিগুদামৰ ১২৪ বছৰীয়া কাঠৰ দুৰ্গা প্ৰতিমা
নগাঁও জিলাৰ পুৰণিগুদামত এগৰাকী শিল্পীয়ে নির্মাণ কৰিছিল কাঠৰ দুর্গা প্রতিমা । লগতে কাঠেৰে নির্মাণ কৰিছিল লক্ষ্মী, সৰস্বতী, গণেশ, কার্তিক, মহিষাসুৰ আৰু তেওঁলোকৰ বাহন, যাতে বিজয়াদশমীৰ সন্ধ্যা প্রতিমা বিসর্জন দিবলগীয়া নহয় ।
নগাঁও জিলাৰে গৌৰৱ এই শিল্পীগৰাকীৰ নাম হৈছে লেশধৰ শৰ্মা ওৰফে লেৰেলা খনিকৰ । সম্প্রতি ১২৪ বছৰত ভৰি দিলে লেৰেলা খনিকৰে নির্মাণ কৰা পুৰণিগুদামৰ সেই অসম বিখ্যাত কাঠৰ প্রতিমাই ।
উল্লেখ্য, ১৮৮৫ চনৰপৰাই পুৰণিগুদামত নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে এই দুর্গা পূজা । ১৮৬৩ চনত পুৰণিগুদামত কলিকতাৰ আর্হিত প্রথম দুর্গা পূজা আৰম্ভ হৈছিল । প্রথমাৱস্থাত অস্থায়ী মণ্ডপত পূজাভাগ অনুষ্ঠিত হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত ৩৭নং বাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ কাষৰ বৰ্তমানৰ স্থানলৈ এই পূজা স্থানান্তৰিত হয় ।
লেৰেলা খনিকৰৰ অমূল্য শিল্প
এই পূজাৰ প্রতিমা প্রথমে লেৰেলা খনিকৰে মাটিৰে নির্মাণ কৰিছিল । পৰম্পৰা অনুসৰি বিজয়া দশমীৰ দিনা কলং নৈত দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দিবলগীয়া হোৱাত তেওঁ মনত বৰ দুখ পাইছিল । তদুপৰি আর্থিক অনাটনৰ বাবেও প্রতিবাৰে দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ কৰি পূজা অনুষ্ঠিত কৰাত পুৰণিগুদামবাসী অসুবিধাৰ সম্মুখীন হৈছিল ।
সেইবাবেই ১৯০০ চনৰ দুর্গা পূজাৰ পিছতেই কাঠেৰে এবছৰৰ ভিতৰতে দুর্গা প্রতিমা নির্মাণৰ সংকল্প ল'লে লেশধৰ শৰ্মাই, যাতে প্রতিবছৰে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দিবলগীয়া নহয় ।
নিজৰ ঘৰৰ বাৰীৰ বেল, নিম, কঁঠাল গছ কাটি ১২৪ বছৰৰ পূর্বেই সামান্য সঁজুলিৰে লেশধৰ শর্মা ওৰফে লেৰেলা খনিকৰে দুর্গা দেৱীৰ প্রতিমাৰ লগতে লক্ষ্মী, সৰস্বতী, গণেশ, কার্তিক আদি আৰু তেওঁলোকৰ বাহন ময়ূৰ, সিংহ, নিগনি, ফেঁচা, বাজহাঁহ, মহিযাসুৰৰ মূর্তি আদি নির্মাণ কৰে ।
সপোনত দিছিল বিধান
মহিষাসুৰৰ মূর্তিটো নির্মাণ কৰিবলৈ কাঠৰ নাটনি হয় । তেওঁ কাঠৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি থাকোঁতে সপোনত দেখিলে যে কলং নৈত গা ধুবলৈ যাওঁতে এডোখৰ কাঠ পোৱা যাব । তাৰ পৰাই তেওঁ আধৰুৱা কাম সম্পূর্ণ কৰিব পাৰিব ।
পিছদিনা সঁচাকৈয়ে কলং নৈত গা ধুবলৈ যাওঁতে তেওঁ প্রকাণ্ড কাঠৰ টুকুৰা এটা পালে আৰু মহিষাসুৰৰ মূৰটো নির্মাণ কৰিলে । লেৰেলা খনিকৰে এবছৰ কষ্ট কবি নির্মাণ কৰা প্রতিমা ব্যৱহাৰ কৰি ১৯০১ চনৰ পৰাই ৰাইজে পূজা কৰি আহিছে ।
প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ হৈছিল পৰম্পৰাগত সামগ্ৰী
লেৰেলা খনিকৰে বেলৰ আঠা, ছাগলীৰ কেঁচা লাড, উঁই হাফলুৰ মাটিৰে কাঠৰ জোৰা লগাইছিল । কের্কেটুৱাৰ নেজৰ নোম, মেকুৰীৰ নোমেৰে ৱাছ তৈয়াৰ কৰি হেঙুল-হাইতালেৰে ৰং দিছিল ।
লেৰেলা খনিকৰৰ মৃত্যুৰ পিছতো প্রতিবছৰে দুর্গা প্রতিমাক ৰং দিয়া, কাপোৰ পিন্ধোৱা আদি কার্যসমূহ তেওঁৰ পুত্র, নাতি, আজোনাতিৰ ভিতৰত পুত্র প্রয়াত গদ খনিকৰ, লক্ষ্মীকান্ত শর্মা, নাতি বেণুধৰ শর্মা, বুদ্ধি শর্মা, বাপুকণ, চন্দ্র শর্মা, আজোনাতি যোগেন শর্মা, হেম শর্মা, দেবেন শর্মা আদিয়ে সম্পাদন কৰি আহিছে ।
পূজা সমিতিৰ অৱদান
১৯৬০ চনৰপৰা দুর্গা প্রতিমাক পৰিধান কৰোৱা কাপোৰৰ সাজ পূজা সমিতিয়ে ৰাইজৰ দানৰপৰা লাভ কৰি আহিছে । জানিব পৰা মতে, এই পূজাভাগৰ প্রতি ৰাইজৰ আগ্রহ ইমানে বেছি যে অহা ২০৫১ চনলৈকে দুর্গা প্রতিমাক পৰিধান কৰোৱা বস্ত্ৰ-অলংকাৰ দান দিবলগীয়া দাতাসকলৰ নাম তালিকাভুক্ত কৰিবলগীয়া হৈছে । ই পৰৱর্তী সময়ত নিশ্চিতভাৱে আৰু অধিক হ'ব ।
লেৰেলা খনিকৰৰ নিপুণতাৰ স্বাক্ষৰ পুৰণিগুদামৰ কাঠৰ দুর্গা প্রতিমাক কেন্দ্র কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে এক পর্যটন কেন্দ্র গঢ়ি তুলিব পাৰে । এই ক্ষেত্রত নগাঁও জিলাবাসী আশাবাদী ।