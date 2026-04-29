গুৱাহাটীত অভিযান চলাবলৈ আহি আটক ছত্তীশগড়ৰ আৰক্ষী
Published : April 29, 2026 at 8:58 PM IST
গুৱাহাটী : চাইবাৰ অপৰাধৰ গোচৰত গুৱাহাটীত অভিযান চলাবলৈ আহি আটক হ'ল ছত্তীশগড় আৰক্ষীৰ চাৰিজনীয়া দল । চাইবাৰ অপৰাধ গোচৰৰ সৈতে জড়িত লোকৰ পৰা ধনদাবী আৰু ধন লোৱাৰ অভিযোগত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে আৰক্ষীৰ দলটোক ।
আৰক্ষীৰ বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, "ৰায়পুৰ আৰক্ষীৰ এজন পৰিদৰ্শক, এজন হেড কনিষ্টবল আৰু দুজন কনিষ্টবলসহ চাৰিজনীয়া দলটোৱে দেওবাৰে ছত্তীশগড়ৰ এটা ছাইবাৰ অপৰাধ গোচৰৰ তদন্ত কৰিবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল । তেওঁলোকে প্ৰথমে বিহাৰৰ এজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত গুৱাহাটীলৈ আহি সোমবাৰে গুৱাহাটীতেই আৰু তিনিজন বিহাৰৰ লোকক আটক কৰে । অভিযোগ অনুসৰি, দলটোৱে দুজন অভিযুক্তৰ পৰা ধন লৈ তেওঁলোকক মুক্ত কৰি দিয়ে ।"
আনহাতে, তৃতীয়জনক বাকী ধন পৰিশোধ নকৰালৈকে আটক কৰি ৰাখিছিল । ইয়াৰ পিছতেই মুক্তি পোৱা দুজন অভিযুক্তৰ পৰা দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযোগ লাভ কৰে । সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে দিছপুৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হয় । দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই মঙলবাৰে নিশা দলটোক আটক কৰে । সোধাপোছাৰ অন্তত আৰক্ষীৰ দলটোক বুধবাৰে যাবলৈ দিয়া হয় । তেওঁলোকক পুনৰ বিচাৰিলে আৰক্ষী থানাত উপস্থিত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
চাইবাৰ অপৰাধৰ অভিযুক্তজনক পিআৰ বণ্ডত মুক্তি দিয়া হৈছে যদিও গোচৰটোৰ তদন্ত অব্যাহত আছে ।
ইফালে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত আৰক্ষীৰ দলটোক ঘটনা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে প্ৰশ্ন সোধে যদিও তেওঁলোকে এৰাই চলে । এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ কথা ক'বলৈ নিবিচাৰিলে আৰক্ষীকেইজনে । আনহাতে, কাৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল সেই সন্দৰ্ভতো এতিয়ালৈকে বিশেষ তথ্য লাভ কৰা হোৱা নাই ।