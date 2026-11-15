ষঠ পূজা ২০২৬ : গুৱাহাটীত যান-বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত নীতি-নিৰ্দেশনা জাৰি প্ৰশাসনৰ
ষঠ পূজা উপলক্ষে গুৱাহাটী মহানগৰ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে দেওবাৰৰ দিনৰ ১১:০০ বজাৰ পৰা সোমবাৰে পুৱা ১১:০০ বজালৈ মহানগৰীত যান-বাহন চলাচলত নীতি নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে ।
Published : November 15, 2026 at 12:29 PM IST
গুৱাহাটী : প্ৰাচীন ভাৰতীয় বৈদিক উৎসৱৰ অন্যতম ষঠ পূজা ৷ হিন্দু পঞ্জিকা অনুসৰি কাৰ্তিক মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ ষষ্ঠ তিথিত এই উৎসৱ পালন কৰা হয় ৷ এই উৎসৱৰ মূল দেৱতা হৈছে সূৰ্য আৰু তেওঁৰ দুই পত্নী ঊষা আৰু সন্ধ্যা । সাধাৰণতে বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, ওড়িশা, পশ্চিমবংগ আৰু নেপালৰ তৰাই অঞ্চলত ষট পূজা পালন কৰা হয় যদিও বৰ্তমান প্ৰায় সকলো ৰাজ্যতে ইয়াৰ উদযাপন কৰা দেখা যায় ৷
ষঠ পূজা উপলক্ষে গুৱাহাটী মহানগৰ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে মহানগৰীত যান-বাহন চলাচলত নীতি নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে । দেওবাৰৰ দিনৰ ১১:০০ বজাৰ পৰা সোমবাৰে পুৱা ১১:০০ বজালৈ এই নীতি-নিৰ্দেশনা বাহাল থাকিব ।
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যান-বাহন চলাচলৰ পথ নিৰ্দেশনা
- আজি দিনৰ ১১:০০ বজাৰ পৰা সোমবাৰে দিনৰ ১১:০০ বজালৈকে এম জি ৰোডৰ মাছখোৱাৰ পৰা মুখ্য ন্যায়াধীশৰ আৱাসগৃহলৈ বাণিজ্যিক সামগ্ৰী কঢ়িওরা বাহন তথা অন্যান্য লেহেমীয়া গতিৰ বাহন চলাচলত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ৷ অৱশ্যে ভক্তসকলে পূজাৰ সামগ্রী কঢ়িয়াবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা লেহেমীয়া গতিৰ বাহনৰ ক্ষেত্ৰত এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নহ'ব ৷
- ভক্ত আৰু পূজাৰ সামগ্রী কঢ়িয়াই অনা বাহনৰ বাহিৰে আন কোনো বাহনকে এম জি ৰোডৰ এই অংশত চলাচল কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব ৷
- খানাপাৰাৰ দিশৰ পৰা ভৰলুমুখৰ দিশে অহা চিটী বাছ আৰু এ এছ টি চি বাছসমূহে জি এছ ৰোড-এ টি ৰোড হৈ চলাচল কৰিব লাগিব আৰু এই বাহনসমূহ পানবজাৰ আৰ বি আই পানবজাৰৰ দিশে ঘূৰিব নোৱাৰিব ৷
- জালুকবাৰীৰ দিশৰ পৰা অহা চিটী বাছ আৰু এ এছ টি চি বাহনসমূহক এম জি ৰোডৰ মাছখোৱাৰ পৰা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ আৱাসগৃহলৈ চলাচল কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব ৷ এই বাহনসমূহক মাছখোৱাত এ টি ৰোড/এইচ বি ৰোডৰ দিশে ঘূৰাই চানমাৰি/এ টি ৰোড/জি এছ ৰোড হৈ নুনমাটি আৰু খানাপাৰাৰ দিশে যাবলৈ নির্দেশ দিয়া হৈছে ৷
- জালুকবাৰীৰ দিশৰ পৰা অহা কোনো ধৰণৰ গধুৰ বাহন, আন্তঃজিলা বাহন আৰু এ এছ টি চিৰ অধীনত চলাচল কৰা ৰঙা ৰঙৰ গ্ৰাম্য সেৱাৰ বাছ মহানগৰীত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব ৷ এই বাহনসমূহক জালুকবাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ-২৭ দিশত ডাইভার্ট কৰা হ'ব ৷
- ভক্তসকলে কেৱল চাৰিচকীয়া বাহনহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ৷ কোনো ছয়চকীয়া বাহনৰ অনুমতি দিয়া নহ'ব ৷
যান-বাহনৰ পথ সলনি
- ভৰলুমুখ দিশৰ পৰা পানবজাৰ/চানমাৰিৰ দিশে অহা সকলো বাহন, চিটী বাছ, মাছখোৱা উৰণীয়া সেতুত এইচ বি ৰোড (টি আৰ পি ৰোড) হৈ অথবা এ টি ৰোডৰ দিশে ঘূৰাই দিয়া হ'ব ৷ ইয়াৰ পিছত এইচ বি ৰোড হৈ চানমাৰি/লতাশিলৰ দিশে যোৱা বাহনসমূহে ছেছন ক'ৰ্টত বাঁওফালে ঘূৰি এফ চি ৰোড হৈ যাব লাগিব ৷
- চানমাৰিৰ দিশৰ পৰা পানবজাৰ, ভৰলুমুখ/জালুকবাৰীৰ দিশে অহা সকলো বাহন, চিটী বাছ, এন বি হল (ছেছন ক'ট)ত এইচ বি ৰোডৰ দিশে ঘূৰাই দিয়া হ'ব আৰু তাৰ পিছত ভৰলুমুখৰ দিশেৰে যাব লাগিব ৷
- উজানবজাৰ/লতাশিলৰ দিশৰ পৰা ভৰলুমুখৰ দিশে অহা সকলো লঘু বাহন প্লেনেটেৰিয়ামত লেম্ব ৰোড, এফ চি ৰোড, তৈয়বুল্লা পইণ্ট, জি এন বি ৰোড আৰু জিলা পুথিভঁৰাল হৈ এন বি হল (ছেছনছ কর্ট)ত বাঁওফালে ঘূৰাই দিয়া হ'ব ৷
যান-বাহনৰ পার্কিং ব্যৱস্থা
- ভৰলুমুখৰ দিশৰ পৰা ভক্ত আৰু পূজাৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা বাহনসমূহক লাচিত ঘাট, লক্ষী গলি, চেম্বাৰ ৰোড, এম এছ, ৰোড, এছ আৰ চি বি ৰোড আৰু এম জি ৰোডৰ বজাৰমুখী অংশত বাহন ৰখাৰ অনুমতি দিয়া হ'ব ৷
- সোণাৰাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ ভিতৰতহে বাহন পার্কিং কৰিব লাগিব ৷
পার্কিং নিষিদ্ধ
- দেওবাৰে পুৱা ৭:০০ বজাৰ পৰা সোমবাৰলৈ ধর্মীয় ৰীতি-নীতি সম্পূর্ণ নোহোৱালৈকে ভৰলুমুখৰ পৰা পানবজাৰ উৰণ সেতুৰ দক্ষিণ প্ৰান্তলৈকে এ টি ৰোডৰ নদীৰ পাৰৰ অংশত কোনো বাহন ৰখাবলৈ দিয়া নহ'ব ৷
- এম জি ৰোড, এম এল এন ৰোড, এ আৰ বি ৰোড, এছ এছ ৰোড, এছ আৰ চি বি ৰোড, এইচ বি ব’ৰ্ড আৰু টি আৰ পি ৰোডত কোনো বাহন পার্কিং কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব ৷
- দেওবাৰে পুৱা ৭:০০ বজাৰ পৰা সোমবাৰে ধর্মীয় ৰীতি-নীতি সম্পূর্ণ নোহোৱালৈকে টি আৰ পি ৰোড, লক্ষী গলি, চেম্বাৰ ৰোড, এছ আৰ চি বি ব’ৰ্ড, কেদাৰ ৰোড, এম এছ ৰোড আদি স্থানত কোনো ট্রাক বা গধুৰ বাণিজ্যিক বাহন পার্কিং কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব ৷