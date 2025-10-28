ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ গানেৰে পৰম্পৰা অটুট ৰাখি ৰাজ্যজুৰি উদযাপন ষট পূজা

ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিটো ষট পূজাৰ মণ্ডপতে বাজিল জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টি মায়াবিনী ৷ শোকাহত ৰাজ্যবাসীয়ে ৰক্ষা কৰিলে মাথোঁ ষট পূজাৰ পৰম্পৰা ৷

CHHATH PUJA 2025
ৰাজ্যজুৰি উদযাপন ষট পূজা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 28, 2025 at 2:48 PM IST

6 Min Read
নিউজ ডেস্ক: ৰাজ্যজুৰি উদযাপন ষট পূজা ৷ জুবিন গাৰ্গ বিহীন অসমবাসীৰ এয়া প্ৰথমটো ষট পূজা ৷ ৰং-ৰহইচৰ সলনি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা অটুট ৰাখি ভক্তসকলে ষট পূজা উদযাপন কৰে ৷ অৱশ্যে তাৰ মাজতে প্ৰতিটো মণ্ডপতে বাজিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গীত ৷

ষট পূজা এক প্ৰাচীন ভাৰতীয় বৈদিক উৎসৱ । সম্পূৰ্ণ ৰীতি-নীতিৰ মাজেৰে পালন কৰা এই পূজাত সূৰ্যক আৰাধনা কৰিলে মনোবাঞ্চা পূৰণ হয় বুলি ভক্তসকলে বিশ্বাস আছে । এই পূজা বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, ওড়িশা, পশ্চিমবংগৰ লগতে নেপালৰ মধেশ অঞ্চলৰ স্থানীয় উৎসৱ । প্ৰতিবছৰে কাৰ্তিক মাহৰ শুক্লপক্ষৰ ষষ্ঠী তিথিত ষট পূজা অনুষ্ঠিত হয় ।

CHHATH PUJA 2025
সূৰ্যক প্ৰণাম কৰিছে ভক্তসকলে (ETV Bharat Assam)

এই উৎসৱৰ মূল দেৱতা হৈছে সূৰ্য আৰু তেওঁৰ দুই পত্নী ক্ৰমে ঊষা আৰু সন্ধ্যা । একাংশৰ মতে ঊষাদেৱীক ছঠি মাইয়া বুলি গণ্য কৰি মূল আৰাধ্য দেৱী হিচাপে পূজা কৰা হয় ৷ বিপৰীতে আন একাংশই সূৰ্য দেৱতাৰ আটাইতকৈ সৰু ঘৈণী ছটি মাইয়া(সৰু মা) ক পূজা কৰে আৰু তেওঁৰ নামেৰে এই পূজাক ষট পূজা বুলি জনা যায় ৷

কিদৰে পালন কৰা হয় ষট পূজা ?

ষট পূজা হৈছে সূৰ্য দেউতা আৰু ষঠ মাতৃৰ পূজাৰ এটি ঐতিহ্যবাহী উৎসৱ । কাৰ্তিক মাহৰ তৃতীয়া পৰ্যন্ত চাৰিদিনীয়া এই পূজাৰ মূল অংশ হৈছে নাহায় খাইয়া । অৰ্থাৎ প্ৰথম দিনটোক নাহায় খাইয়া বুলি কোৱা হয় । সেইদিনা পুৱাই স্নান কৰি সূৰ্য দেৱতাক জল অৰ্পণ কৰাৰ পাছত জলপান গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । দ্বিতীয়টো দিনক খৰ্ণা বুলি কোৱা হয় । খৰ্ণাৰ দিনা ওৰেটো দিন অনাহাৰে কটাবলগীয়া হয় । পাছত সন্ধিয়া কল, নাৰিকল, আপেল, কুঁহিয়াৰ আদি লৈ ষঠ মাক পূজা কৰাৰ পাছত প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ভক্তসকলে । তৃতীয় দিনাক নিখণ্ড বুলি কোৱা হয় । অৰ্থাৎ তৃতীয় দিনা কোনো খণ্ড হ’ব নোৱাৰে । সমগ্ৰ দিনটো অনাহাৰে থাকি বজাৰৰ পৰা পূজাৰ সকলো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি সন্ধিয়া সকলো সামগ্ৰী লৈ ঘাটত উপস্থিত হ’ব লাগে । বিয়লি ঘাটত উপস্থিত হৈ অস্তগামী সূৰ্যদেৱতাক সেৱা আগবঢ়ায় । সন্ধিয়া ঘৰলৈ উভতি গৈ চাকি জ্বলাই ষঠ মাৰ লোকগীত পৰিবেশন কৰে ভক্তসকলে ।

একেদৰে পাছদিনা অৰ্থাৎ অন্তিম দিনা পুৱতি নিশা তিনি বজাতেই ঘাটত উপস্থিত হৈ উদিত সূৰ্যক সেৱা আগবঢ়োৱা হয় । পাছত ঘাটতে নিৰ্মাণ কৰা অস্থায়ী মন্দিৰত পূজা কৰি প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত ষটপূজাৰ সামৰণি পৰে ।

আমগুৰিত অনুষ্ঠিত ষট পূজা

আমগুৰিৰ দেওবৰীয়া বজাৰ ঘাটত অনুষ্ঠিত হৈছিল পূজা (ETV Bharat Assam)

শিৱসাগৰৰ আমগুৰিৰ শ্ৰীশ্ৰীসূৰ্যষষ্ঠী ষট পূজা সমিতিয়ে দেওবৰীয়া বজাৰ ঘাটত অনুষ্ঠিত কৰে ষট পূজা ৷ মঙলবাৰে পুৱতি নিশাৰে পৰা সূৰ্য দেৱতাক আৰাধনা কৰিবলৈ জাঁজী নদীৰ ঘাটত সমাগম ঘটে অগণন ভক্তৰ ৷ বিভিন্ন ভাষা-ভাষী, ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মিলনস্থলীত পৰিণত হৈ পৰে নৈৰ ঘাট ৷ সম্প্ৰীতি আৰু একতাৰ বান্ধোনেৰে সকলোৱে সূৰ্য দেৱতাক আৰাধনা কৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷ অৱশ্যে অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাবে এইবাৰ ষটপূজাস্থলীত আনন্দ-উল্লাস স্তিমিত হোৱা দেখা যায় ৷

নেহৰুবালিৰ ঘাটত নাই পূৰ্বৰ ষট পূজাৰ পৰিৱেশ

নেহৰুবালিত নাই পূৰ্বৰ পৰিৱেশ (ETV Bharat Assam)

সমগ্ৰ দেশতে উলহ-মালহেৰে ষট পূজা উদযাপন কৰা হৈছে যদিও অসমৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে কিছু ব্যতিক্ৰম । প্রিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গক হেৰুওৱাৰ শোকত আজিও ম্ৰিয়মান সমগ্ৰ ৰাজ্য । নগাঁৱতো কেৱল ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে ষট পূজা পালন কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।

পূৰ্বৰ উছাহ-উদ্দীপনাৰ বিপৰীতে সেমেকা চকুৰে নগাঁৱত পালন কৰে ষট পূজা । নেহৰুবালিৰ লগতে ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপৰ কলঙৰ পাৰত আৰু কৃষ্ণাশ্ৰম শিৱ মন্দিৰৰ কাষৰ ঘাটত ধৰ্মীয় ৰীতি -নীতিৰে পালন কৰা হয় ষট পূজাভাগ । ষট পূজাৰ এই ৰীতি-নীতিৰ বিষয়ে ইটিভি ভাৰতক অৱগত কৰে নগাঁৱৰ সূৰ্যসস্তি সমাজ কল্যাণ ষটপূজা সমিতিৰ সচিব অৰ্জুন কুমাৰ মাহাতুয়ে । বিশেষভাৱে ষট পূজাৰ বাবে বিখ্যাত বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশত জাতি, ধৰ্ম, নিৰ্বিশেষে সকলোৱে ষটপূজাত অংশগ্ৰহণ কৰে বুলি উল্লেখ কৰে তেওঁ ।

CHHATH PUJA 2025
সূৰ্য দেৱতাৰ মূৰ্তি (ETV Bharat Assam)

এইবেলি মুম্বাইৰ শিল্পীৰ গীতেৰে কলঙৰ বাকৰি নেহৰুবালিত বিশাল সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ আয়োজন কৰা হৈছিল যদিও জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণৰ বাবে সকলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিল কৰা হৈছে ৷ তাৰ সলনি ঘাটত জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিহে ভক্তসকলে ষট পূজা পালন কৰে বুলি জানিবলৈ দিয়ে সমিতিৰ লোকসকলে ।

যোৰহাটৰ পূজাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ অংশগ্ৰহণ

ভোগদৈৰ পাৰৰ ষট পূজাত মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ অংশগ্ৰহণ (ETV Bharat Assam)

দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ষট পূজাৰ প্ৰথমদিনা খৰণা অনুষ্ঠিত কৰা হয়, দ্বিতীয়দিনা আবেলি ৩ বজাত আৰ্য অনুষ্ঠানৰ পিছত মঙলবাৰে পুৱা ৬ বজাত অৰ্থাৎ সূৰ্য উদয়ৰ লগে লগে এই পূজাৰ অন্ত পৰে ৷

অৱশ্যে জুবিন গাৰ্গৰ গৃহ চহৰ যোৰহাটত জাক-জমকতাবিহীনভাৱে পালন কৰা হয় ষট পূজা ৷ যোৰহাটৰ ভোগদৈ নৈ পাৰৰ কেইবাটাও ঘাটত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰে জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰে লোকসকলে ৷ ভোগদৈৰ বুকুত নামি ভক্তসকলে সূৰ্য দেৱতাক প্ৰণাম কৰি আশীষ বিচাৰে ৷

প্ৰথমবাৰৰ বাবে ষট পূজাত বাজি উঠে অসমবাসীৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ সৃষ্টি ‘‘মায়াবিনী’’ ৷ পূজাৰ মাজতে উপস্থিত সকলোৱে স্মৰণ কৰে জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টি আৰু কৰ্মৰাজি ৷ জুবিন গাৰ্গৰ অকস্মিক মৃত্যুৰ বাবে শোকত ম্ৰিয়মাণ ৰাজ্যবাসীয়ে এইবেলি কৰা নাই কোনোধৰণৰ আড়ম্বৰপূৰ্ণ আয়োজন ৷

কেৱল ধৰ্মীয় পৰম্পৰা ৰক্ষাৰে অনুষ্ঠিত কৰা যোৰহাটৰ ষট পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মনৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি কয়, ‘‘সূৰ্য দেৱতাৰ আৰাধনাৰে বহু যুগৰ পৰাই ভোগদৈৰ পাৰত ষট পূজা আয়োজন কৰি আহিছে ৷ ময়ো সূৰ্য দেৱতাক আৰাধনা কৰি সকলোৰে মংগল কামনাৰে ষট পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ ।আমাৰ সভ্যতাই চন্দ্ৰ-সূৰ্যক প্ৰণাম কৰি আহিছে ৷’’

লগতে পঢ়ক: নলবাৰীৰ ৰাসত ১০ হাজাৰ শিল্পীয়ে একেলগে পৰিৱেশন কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ গীত

ষট পূজা
ইটিভি ভাৰত অসম
ZUBEEN GARG
CHHATH PUJA IN ASSAM
CHHATH PUJA 2025

