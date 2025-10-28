জুবিন গাৰ্গৰ গানেৰে পৰম্পৰা অটুট ৰাখি ৰাজ্যজুৰি উদযাপন ষট পূজা
ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিটো ষট পূজাৰ মণ্ডপতে বাজিল জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টি মায়াবিনী ৷ শোকাহত ৰাজ্যবাসীয়ে ৰক্ষা কৰিলে মাথোঁ ষট পূজাৰ পৰম্পৰা ৷
Published : October 28, 2025 at 2:48 PM IST
নিউজ ডেস্ক: ৰাজ্যজুৰি উদযাপন ষট পূজা ৷ জুবিন গাৰ্গ বিহীন অসমবাসীৰ এয়া প্ৰথমটো ষট পূজা ৷ ৰং-ৰহইচৰ সলনি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা অটুট ৰাখি ভক্তসকলে ষট পূজা উদযাপন কৰে ৷ অৱশ্যে তাৰ মাজতে প্ৰতিটো মণ্ডপতে বাজিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গীত ৷
ষট পূজা এক প্ৰাচীন ভাৰতীয় বৈদিক উৎসৱ । সম্পূৰ্ণ ৰীতি-নীতিৰ মাজেৰে পালন কৰা এই পূজাত সূৰ্যক আৰাধনা কৰিলে মনোবাঞ্চা পূৰণ হয় বুলি ভক্তসকলে বিশ্বাস আছে । এই পূজা বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, ওড়িশা, পশ্চিমবংগৰ লগতে নেপালৰ মধেশ অঞ্চলৰ স্থানীয় উৎসৱ । প্ৰতিবছৰে কাৰ্তিক মাহৰ শুক্লপক্ষৰ ষষ্ঠী তিথিত ষট পূজা অনুষ্ঠিত হয় ।
এই উৎসৱৰ মূল দেৱতা হৈছে সূৰ্য আৰু তেওঁৰ দুই পত্নী ক্ৰমে ঊষা আৰু সন্ধ্যা । একাংশৰ মতে ঊষাদেৱীক ছঠি মাইয়া বুলি গণ্য কৰি মূল আৰাধ্য দেৱী হিচাপে পূজা কৰা হয় ৷ বিপৰীতে আন একাংশই সূৰ্য দেৱতাৰ আটাইতকৈ সৰু ঘৈণী ছটি মাইয়া(সৰু মা) ক পূজা কৰে আৰু তেওঁৰ নামেৰে এই পূজাক ষট পূজা বুলি জনা যায় ৷
কিদৰে পালন কৰা হয় ষট পূজা ?
ষট পূজা হৈছে সূৰ্য দেউতা আৰু ষঠ মাতৃৰ পূজাৰ এটি ঐতিহ্যবাহী উৎসৱ । কাৰ্তিক মাহৰ তৃতীয়া পৰ্যন্ত চাৰিদিনীয়া এই পূজাৰ মূল অংশ হৈছে নাহায় খাইয়া । অৰ্থাৎ প্ৰথম দিনটোক নাহায় খাইয়া বুলি কোৱা হয় । সেইদিনা পুৱাই স্নান কৰি সূৰ্য দেৱতাক জল অৰ্পণ কৰাৰ পাছত জলপান গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । দ্বিতীয়টো দিনক খৰ্ণা বুলি কোৱা হয় । খৰ্ণাৰ দিনা ওৰেটো দিন অনাহাৰে কটাবলগীয়া হয় । পাছত সন্ধিয়া কল, নাৰিকল, আপেল, কুঁহিয়াৰ আদি লৈ ষঠ মাক পূজা কৰাৰ পাছত প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ভক্তসকলে । তৃতীয় দিনাক নিখণ্ড বুলি কোৱা হয় । অৰ্থাৎ তৃতীয় দিনা কোনো খণ্ড হ’ব নোৱাৰে । সমগ্ৰ দিনটো অনাহাৰে থাকি বজাৰৰ পৰা পূজাৰ সকলো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি সন্ধিয়া সকলো সামগ্ৰী লৈ ঘাটত উপস্থিত হ’ব লাগে । বিয়লি ঘাটত উপস্থিত হৈ অস্তগামী সূৰ্যদেৱতাক সেৱা আগবঢ়ায় । সন্ধিয়া ঘৰলৈ উভতি গৈ চাকি জ্বলাই ষঠ মাৰ লোকগীত পৰিবেশন কৰে ভক্তসকলে ।
একেদৰে পাছদিনা অৰ্থাৎ অন্তিম দিনা পুৱতি নিশা তিনি বজাতেই ঘাটত উপস্থিত হৈ উদিত সূৰ্যক সেৱা আগবঢ়োৱা হয় । পাছত ঘাটতে নিৰ্মাণ কৰা অস্থায়ী মন্দিৰত পূজা কৰি প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত ষটপূজাৰ সামৰণি পৰে ।
আমগুৰিত অনুষ্ঠিত ষট পূজা
শিৱসাগৰৰ আমগুৰিৰ শ্ৰীশ্ৰীসূৰ্যষষ্ঠী ষট পূজা সমিতিয়ে দেওবৰীয়া বজাৰ ঘাটত অনুষ্ঠিত কৰে ষট পূজা ৷ মঙলবাৰে পুৱতি নিশাৰে পৰা সূৰ্য দেৱতাক আৰাধনা কৰিবলৈ জাঁজী নদীৰ ঘাটত সমাগম ঘটে অগণন ভক্তৰ ৷ বিভিন্ন ভাষা-ভাষী, ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মিলনস্থলীত পৰিণত হৈ পৰে নৈৰ ঘাট ৷ সম্প্ৰীতি আৰু একতাৰ বান্ধোনেৰে সকলোৱে সূৰ্য দেৱতাক আৰাধনা কৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷ অৱশ্যে অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাবে এইবাৰ ষটপূজাস্থলীত আনন্দ-উল্লাস স্তিমিত হোৱা দেখা যায় ৷
নেহৰুবালিৰ ঘাটত নাই পূৰ্বৰ ষট পূজাৰ পৰিৱেশ
সমগ্ৰ দেশতে উলহ-মালহেৰে ষট পূজা উদযাপন কৰা হৈছে যদিও অসমৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে কিছু ব্যতিক্ৰম । প্রিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গক হেৰুওৱাৰ শোকত আজিও ম্ৰিয়মান সমগ্ৰ ৰাজ্য । নগাঁৱতো কেৱল ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে ষট পূজা পালন কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।
পূৰ্বৰ উছাহ-উদ্দীপনাৰ বিপৰীতে সেমেকা চকুৰে নগাঁৱত পালন কৰে ষট পূজা । নেহৰুবালিৰ লগতে ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপৰ কলঙৰ পাৰত আৰু কৃষ্ণাশ্ৰম শিৱ মন্দিৰৰ কাষৰ ঘাটত ধৰ্মীয় ৰীতি -নীতিৰে পালন কৰা হয় ষট পূজাভাগ । ষট পূজাৰ এই ৰীতি-নীতিৰ বিষয়ে ইটিভি ভাৰতক অৱগত কৰে নগাঁৱৰ সূৰ্যসস্তি সমাজ কল্যাণ ষটপূজা সমিতিৰ সচিব অৰ্জুন কুমাৰ মাহাতুয়ে । বিশেষভাৱে ষট পূজাৰ বাবে বিখ্যাত বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশত জাতি, ধৰ্ম, নিৰ্বিশেষে সকলোৱে ষটপূজাত অংশগ্ৰহণ কৰে বুলি উল্লেখ কৰে তেওঁ ।
এইবেলি মুম্বাইৰ শিল্পীৰ গীতেৰে কলঙৰ বাকৰি নেহৰুবালিত বিশাল সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ আয়োজন কৰা হৈছিল যদিও জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণৰ বাবে সকলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিল কৰা হৈছে ৷ তাৰ সলনি ঘাটত জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিহে ভক্তসকলে ষট পূজা পালন কৰে বুলি জানিবলৈ দিয়ে সমিতিৰ লোকসকলে ।
যোৰহাটৰ পূজাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ অংশগ্ৰহণ
দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ষট পূজাৰ প্ৰথমদিনা খৰণা অনুষ্ঠিত কৰা হয়, দ্বিতীয়দিনা আবেলি ৩ বজাত আৰ্য অনুষ্ঠানৰ পিছত মঙলবাৰে পুৱা ৬ বজাত অৰ্থাৎ সূৰ্য উদয়ৰ লগে লগে এই পূজাৰ অন্ত পৰে ৷
অৱশ্যে জুবিন গাৰ্গৰ গৃহ চহৰ যোৰহাটত জাক-জমকতাবিহীনভাৱে পালন কৰা হয় ষট পূজা ৷ যোৰহাটৰ ভোগদৈ নৈ পাৰৰ কেইবাটাও ঘাটত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰে জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰে লোকসকলে ৷ ভোগদৈৰ বুকুত নামি ভক্তসকলে সূৰ্য দেৱতাক প্ৰণাম কৰি আশীষ বিচাৰে ৷
প্ৰথমবাৰৰ বাবে ষট পূজাত বাজি উঠে অসমবাসীৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ সৃষ্টি ‘‘মায়াবিনী’’ ৷ পূজাৰ মাজতে উপস্থিত সকলোৱে স্মৰণ কৰে জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টি আৰু কৰ্মৰাজি ৷ জুবিন গাৰ্গৰ অকস্মিক মৃত্যুৰ বাবে শোকত ম্ৰিয়মাণ ৰাজ্যবাসীয়ে এইবেলি কৰা নাই কোনোধৰণৰ আড়ম্বৰপূৰ্ণ আয়োজন ৷
কেৱল ধৰ্মীয় পৰম্পৰা ৰক্ষাৰে অনুষ্ঠিত কৰা যোৰহাটৰ ষট পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মনৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি কয়, ‘‘সূৰ্য দেৱতাৰ আৰাধনাৰে বহু যুগৰ পৰাই ভোগদৈৰ পাৰত ষট পূজা আয়োজন কৰি আহিছে ৷ ময়ো সূৰ্য দেৱতাক আৰাধনা কৰি সকলোৰে মংগল কামনাৰে ষট পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ ।আমাৰ সভ্যতাই চন্দ্ৰ-সূৰ্যক প্ৰণাম কৰি আহিছে ৷’’
লগতে পঢ়ক: নলবাৰীৰ ৰাসত ১০ হাজাৰ শিল্পীয়ে একেলগে পৰিৱেশন কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ গীত