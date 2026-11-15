ETV Bharat / state

নদ-নদীৰ ঘাটে ঘাটে উছাহেৰে ষঠ পূজা উদযাপন, ৰাষ্ট্ৰপতি-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা

গুৱাহাটীৰ ঘাটে ঘাটে ব্যাপক উছাহেৰে পবিত্ৰ ষঠ পূজা উদযাপন । ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা ।

Chhath Puja-2026 celebrated across India, President Murmu CM Sarma extend greetings
নদ-নদীৰ ঘাটে ঘাটে উছাহেৰে ষঠ পূজা উদযাপন (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 15, 2026 at 4:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আজি অসমতো উলহ-মালহ আৰু পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে পবিত্ৰ ষঠ পূজা উদযাপন কৰা হৈছে । সূৰ্য দেৱতা আৰু ষঠী মাইয়াৰ আৰাধনাৰ এই চাৰিদিনীয়া মহাপৰ্বৰ দেওবাৰে তৃতীয় তথা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন ।

দেওবাৰে বিয়লি অস্তগামী সূৰ্যক অৰ্ঘ প্ৰদান কৰিবলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটসমূহত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ অভাৱনীয় সমাগম পৰিলক্ষিত হৈছে । বিশেষকৈ কাছমাৰী ঘাট, লাচিত ঘাট, পাণ্ডু ঘাট, ভৰলুমুখ, বশিষ্ঠ আৰু নুনমাটি আদি অঞ্চলৰ নৈ-পুখুৰীৰ পাৰসমূহ ন-কইনাৰ দৰে সজাই-পৰাই তোলা হৈছে । ভক্তসকলে ৩৬ ঘণ্টীয়া নিৰ্জলা ব্ৰত ৰাখি বাঁহৰ কুলা আৰু পাচিত কুঁহিয়াৰ, ঠেকুৱা, কল, আপেল, নাৰিকল আদি বিভিন্ন ফল-মূল লৈ বিয়লি অস্তগামী সূৰ্য দেৱতাক প্ৰথম অৰ্ঘ অৰ্পণ কৰিব ।

ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

পবিত্ৰ ষঠ পূজা উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে দেশবাসীক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত লিখে, "লোক আস্থাৰ মহাপৰ্ব ষঠৰ পবিত্ৰ ক্ষণত মই দেশ-বিদেশত থকা সকলো ভাৰতীয়লৈ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"

একেদৰে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ৰাজ্যবাসীক ষঠ পূজাৰ ওলগ জনাই । তেওঁ নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত লিখে, "লোক আস্থা, প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা আৰু অটুট শ্ৰদ্ধাৰ মহাপৰ্ব ষঠ পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ । ভগৱান সূৰ্য আৰু ষঠী মাইয়াৰ উপাসনাৰ এই পবিত্ৰ পৰ্বই সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি আৰু সুস্বাস্থ্য কঢ়িয়াই আনক ।"

প্ৰশাসনৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা আৰু যান-বাহন নিয়ন্ত্ৰণ

ভক্তসকলৰ সুৰক্ষা আৰু সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীয়ে ঘাটসমূহত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । যিকোনো দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ নৈৰ ঘাটসমূহত এছডিআৰএফ আৰু এনডিআৰএফ বাহিনীক সষ্টম কৰি ৰখা হৈছে ।

ইফালে, গুৱাহাটী যান-বাহন আৰক্ষীয়ে এমজি ৰোডকে ধৰি কেইবাটাও মূল পথত যান-বাহনৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ নিষেধাজ্ঞা আৰু পথ সালসলনিৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।

সোমবাৰে পুৱা উষা অৰ্ঘৰে সামৰণি

উল্লেখযোগ্য যে, 'নহায়-খায়' আৰু 'খৰণা' বিধিৰে আৰম্ভ হোৱা এই পবিত্ৰ উৎসৱৰ সোমবাৰে পুৱা সামৰণি পৰিব । কাইলৈ ১৬ নৱেম্বৰৰ পুৱা উদীয়মান সূৰ্যক 'উষা অৰ্ঘ' প্ৰদান কৰাৰ পিছতেই ব্ৰতীসকলে পাৰণ কৰি চাৰিদিনীয়া ষঠ মহাপৰ্বৰ সামৰণি মাৰিব ।

লগতে পঢ়ক: ষঠ পূজা ২০২৬ : গুৱাহাটীত যান-বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত নীতি-নিৰ্দেশনা জাৰি প্ৰশাসনৰ

ষঠ পূজা : আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে ষঠী মাইয়াক পূজা, নদীৰ ঘাটত আস্থা-ভক্তিৰ সংমিশ্ৰণ

TAGGED:

গুৱাহাটীত ষঠ পূজা উদযাপন
ষঠ পূজা ২০২৬
ৰাষ্ট্ৰপতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা
CHHATH PUJA 2026
ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.