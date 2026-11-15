নদ-নদীৰ ঘাটে ঘাটে উছাহেৰে ষঠ পূজা উদযাপন, ৰাষ্ট্ৰপতি-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা
গুৱাহাটীৰ ঘাটে ঘাটে ব্যাপক উছাহেৰে পবিত্ৰ ষঠ পূজা উদযাপন । ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা ।
Published : November 15, 2026 at 4:55 PM IST
গুৱাহাটী: সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আজি অসমতো উলহ-মালহ আৰু পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে পবিত্ৰ ষঠ পূজা উদযাপন কৰা হৈছে । সূৰ্য দেৱতা আৰু ষঠী মাইয়াৰ আৰাধনাৰ এই চাৰিদিনীয়া মহাপৰ্বৰ দেওবাৰে তৃতীয় তথা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন ।
দেওবাৰে বিয়লি অস্তগামী সূৰ্যক অৰ্ঘ প্ৰদান কৰিবলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটসমূহত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ অভাৱনীয় সমাগম পৰিলক্ষিত হৈছে । বিশেষকৈ কাছমাৰী ঘাট, লাচিত ঘাট, পাণ্ডু ঘাট, ভৰলুমুখ, বশিষ্ঠ আৰু নুনমাটি আদি অঞ্চলৰ নৈ-পুখুৰীৰ পাৰসমূহ ন-কইনাৰ দৰে সজাই-পৰাই তোলা হৈছে । ভক্তসকলে ৩৬ ঘণ্টীয়া নিৰ্জলা ব্ৰত ৰাখি বাঁহৰ কুলা আৰু পাচিত কুঁহিয়াৰ, ঠেকুৱা, কল, আপেল, নাৰিকল আদি বিভিন্ন ফল-মূল লৈ বিয়লি অস্তগামী সূৰ্য দেৱতাক প্ৰথম অৰ্ঘ অৰ্পণ কৰিব ।
ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন
পবিত্ৰ ষঠ পূজা উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে দেশবাসীক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত লিখে, "লোক আস্থাৰ মহাপৰ্ব ষঠৰ পবিত্ৰ ক্ষণত মই দেশ-বিদেশত থকা সকলো ভাৰতীয়লৈ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"
लोक आस्था के महापर्व छठ के पावन अवसर पर, मैं देश-विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। https://t.co/9zABe0KIlU— President of India (@rashtrapatibhvn) November 15, 2026
একেদৰে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ৰাজ্যবাসীক ষঠ পূজাৰ ওলগ জনাই । তেওঁ নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত লিখে, "লোক আস্থা, প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা আৰু অটুট শ্ৰদ্ধাৰ মহাপৰ্ব ষঠ পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ । ভগৱান সূৰ্য আৰু ষঠী মাইয়াৰ উপাসনাৰ এই পবিত্ৰ পৰ্বই সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি আৰু সুস্বাস্থ্য কঢ়িয়াই আনক ।"
लोक आस्था, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और अटूट श्रद्धा के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। भगवान सूर्य और छठी मैया की उपासना का यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, शान्ति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। जय छठी मैया! 🙏 https://t.co/IeuxjhU7BZ— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 15, 2026
প্ৰশাসনৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা আৰু যান-বাহন নিয়ন্ত্ৰণ
ভক্তসকলৰ সুৰক্ষা আৰু সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীয়ে ঘাটসমূহত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । যিকোনো দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ নৈৰ ঘাটসমূহত এছডিআৰএফ আৰু এনডিআৰএফ বাহিনীক সষ্টম কৰি ৰখা হৈছে ।
ইফালে, গুৱাহাটী যান-বাহন আৰক্ষীয়ে এমজি ৰোডকে ধৰি কেইবাটাও মূল পথত যান-বাহনৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ নিষেধাজ্ঞা আৰু পথ সালসলনিৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।
সোমবাৰে পুৱা উষা অৰ্ঘৰে সামৰণি
উল্লেখযোগ্য যে, 'নহায়-খায়' আৰু 'খৰণা' বিধিৰে আৰম্ভ হোৱা এই পবিত্ৰ উৎসৱৰ সোমবাৰে পুৱা সামৰণি পৰিব । কাইলৈ ১৬ নৱেম্বৰৰ পুৱা উদীয়মান সূৰ্যক 'উষা অৰ্ঘ' প্ৰদান কৰাৰ পিছতেই ব্ৰতীসকলে পাৰণ কৰি চাৰিদিনীয়া ষঠ মহাপৰ্বৰ সামৰণি মাৰিব ।