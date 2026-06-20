কেচিচি ঋণৰ নামত গ্ৰাহকক চৰম প্ৰবঞ্চনা ! জালিয়াতিৰে সৰকালে ৮০ হাজাৰ টকা
গ্ৰাহকৰ অজ্ঞাতে কৃষি ঋণ নবীকৰণ । ঋণ আদায়কাৰী এজেণ্টৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ ৷
Published : June 20, 2026 at 1:11 PM IST
জনীয়া: বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াত কেচিচি ঋণৰ নামত গ্ৰাহকক চৰম প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।এইবাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ উঠিছে ঋণ আদায়কাৰী এজেণ্টৰ বিৰুদ্ধে । এজেণ্টে বেংকৰ বিষয়াৰে মিলি গ্ৰাহকৰ অজ্ঞাতে কৃষি ঋণ নবীকৰণ কৰি জালিয়াতিৰে সৰকালে ৮০ হাজাৰ টকা ।
উত্থাপিত অভিযোগ মতে, জিলাখনৰ কলগাছিয়াৰ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ জালিয়াতিৰ ঘটনা । ম'বাইল ফোনত অহা মেছেজ চাইহে হিতাধিকাৰীয়ে জানিব পাৰে সমগ্ৰ কাণ্ডৰ কথা ।
বেংকত থকা কষ্টৰ ধন এতিয়া সুৰক্ষিত নহয় নেকি ? যদি নহয় তেন্তে গ্ৰাহকক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ নামত এতিয়া বেংকতে চলিছে নেকি প্ৰবঞ্চনাৰ জাল ? কলগাছিয়াত পোহৰলৈ অহা এক ঘটনাই এতিয়া তেনে এক গুৰুতৰ প্ৰশ্নৰে অৱতাৰণা কৰিছে । কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আমগুৰি গাঁৱৰ দৰিদ্ৰ গ্ৰাহক বিল্লাল হুছেইনৰ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ কলগাছিয়া শাখাত আছিল ৭১০৮২৫০০১০৭২৪ নম্বৰৰ এটা কৃষি ঋণৰ একাউণ্ট ।
উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি, এই একাউণ্টটোতে গ্ৰাহকজনৰ অজ্ঞাতে বেংক কৰ্তৃপক্ষই ৮০ হাজাৰ টকাৰ ঋণ নবীকৰণ কৰে আৰু জালিয়াতিৰে এই ধনখিনি সৰকায় নিয়ে । অভিযোগ অনুসৰি, বেংকটোত কৰ্মৰত হাইদৰ আলী নামৰ এজন ঋণ আদায়কাৰী এজেণ্টে বিল্লাল হুছেইনক মিছা কথা কোৱাৰ লগতে তেওঁক সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধকাৰত ৰাখি বিভিন্ন নথি-পত্ৰত চহী লৈছিল ।
পৰৱৰ্তী সময়ত ম'বাইল ফোনত অহা মেছেজ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতহে এই গ্ৰাহকজনে নিজৰ একাউণ্টৰ পৰা ধন উধাও হোৱা আৰু প্ৰবঞ্চনাৰ বলিৰ হোৱাৰ কথা জানিব পাৰে । এই সন্দৰ্ভত গ্ৰাহক বিল্লাল হুছেইনে কয়, "বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কেইদিনমান পূৰ্বে হাইদৰ আলী নামৰ ঋণ আদায়কাৰী এজেণ্টজনে মোক কেচিচি ঋণ আছে নেকি সুধিছিল । মোক আধাৰ কাৰ্ড, পানকাৰ্ড জমা দি পইচাখিনি উলিয়াই নিবলৈ কয় । মোৰ পৰা চহী লৈ জুন মাহত কৰি দিব বুলি কয় । যোৱা ১১ জুনত দুখন উইড্ৰেল কাগজত চহী লৈ মোক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ে আৰু সোমবাৰে ধন একাউণ্টত সোমাব বুলি কয়; কিন্তু যোৱা শনিবাৰে মোৰ একাউণ্টৰ পৰা ৮০ হাজাৰ টকা উলিওৱা বুলি ম'বাইলত মেছেজ আহে ।"
ইপিনে, ক্ষুব্ধ গ্ৰাহক বিল্লাল হুছেইনে এতিয়া শাখা পৰিচালক বিকাশ ৰাজবংশী আৰু ঋণ আদায়কাৰী এজেণ্ট হাইদৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে আইনৰ কাষ চাপিব বুলি হুংকাৰ দিছে । সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত আৰু ন্যায়ৰ বাবে কাতৰ আহ্বান জনাইছে দৰিদ্ৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে । ইফালে, বেংকৰ শাখা প্ৰৱন্ধক বিকাশ ৰাজবংশীয়ে মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে ।
লগতে পঢ়ক:বিধৱা পেঞ্চনৰ ধন আত্মসাৎ ! পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে ভুক্তভোগী
চুতীয়া জাতি উন্নয়ন পৰিষদত ১২৫ কোটিৰ টকাৰ কেলেংকাৰী ! তদন্তৰ দাবী কুণ্ডিল সেনাৰ