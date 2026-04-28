এফালে পিতৃৰ দহা, আনফালে ফলাফল : ৭৬ শতাংশ নম্বৰৰে উজলিল চয়নিকা
পিতৃৰ দহাৰ দিনাই ঘোষণা কৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলত ৭৬ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি পিতৃৰ সপোন পূৰ কৰিলে চয়নিকাই ।
Published : April 28, 2026 at 5:03 PM IST
মৰিগাঁও: মঙলবাৰে ঘোষণা কৰা হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল । অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে মঙলবাৰে দিনৰ ১০.৩০ বজাত এক সংবাদমেলযোগে ফলাফল ঘোষণা কৰে ৷ এফালে পিতৃহাৰা হোৱাৰ মৰ্মান্তিক বেদনা আৰু আনফালে জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত আশাব্যঞ্জক সফলতা - সুখ-দুখৰ এই আৱেগৰ দোমোজাত চকুলো টুকিছে মৰিগাঁৱৰ পূব জালুগুটিৰ চয়নিকা হাজৰিকাই ।
পিতৃৰ দহাৰ দিনাই ঘোষণা কৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলত ৭৬ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি পিতৃৰ সপোন পূৰ কৰে চয়নিকাই । নিয়তিৰ কি নিষ্ঠুৰ পৰিহাস ! ঘৰৰ চোতালত তেতিয়াও আছিল ধূপ-ধূনাৰ গোন্ধ, শ্ৰাদ্ধৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজত সকলোৰে চকু আছিল সেমেকা ।
তেনে এক মুহূৰ্ততে খবৰ আহিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত ৭৬ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে চয়নিকা হাজৰিকা । পিতৃৰ দহাৰ দিনাই লাভ কৰা এই সফলতাই চয়নিকাৰ ঘৰখনলৈ এক মিশ্ৰিত আৱেগ কঢ়িয়াই আনিছে ।
শোক আৰু সাফল্যৰ মিলন
চয়নিকাৰ পিতৃ দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁ ইহলীলা সম্বৰণ কৰে । মঙলবাৰে আছিল পিতৃৰ আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে আয়োজন কৰা দহাৰ মাংগলিক অনুষ্ঠান । পিতৃৰ বিয়োগত ভাঙি পৰা চয়নিকাই এই ফলাফলক লৈ সুখী যদিও পিতৃৰ অনুপস্থিতিয়ে তেওঁক বাৰুকৈয়ে মৰ্মাহত কৰিছে ।
‘‘দেউতাই সদায় মোৰ পঢ়া-শুনাক লৈ বহুত সপোন দেখিছিল ৷ আজি ফলাফলৰ দিনা দেউতা থকাহেঁতেন আটাইতকৈ বেছি সুখী হ'লহেঁতেন’’ বুলি কৈ চকুলো টুকে মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ।
প্ৰত্যাহ্বান নেওচি অগ্ৰগতি
চয়নিকাৰ এই যাত্ৰা সহজ নাছিল । পিতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে ঘৰত চলি থকা মানসিক আৰু আৰ্থিক সংকটৰ মাজতো তেওঁ পঢ়া-শুনাত অলপো গাফিলতি কৰা নাছিল । ৭৬ শতাংশ নম্বৰেৰে উজলি উঠা চয়নিকাই প্ৰমাণ কৰিলে যে দৃঢ় ইচ্ছা থাকিলে যিকোনো কঠিন পৰিস্থিতিকো নেওচি সফলতাৰ শিখৰত উপনীত হ’ব পাৰি । পিতৃহাৰা চয়নিকাই এতিয়া মাতৃৰ সাহস আৰু তেওঁ নিজৰ পৰিশ্ৰমক সম্বল কৰি আগুৱাই যাব বিচাৰে ।
উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি এগৰাকী স্বাৱলম্বী যুৱতী হোৱাৰ লগতে চয়নিকাই সমাজৰ বাবে কিবা এটা কৰিব বিচাৰে । যুৱতীগৰাকীৰ এই সফলতাত অঞ্চলটোৰ শুভাকাংক্ষী তথা বিভিন্ন দল-সংগঠনে অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালটোক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । পিতৃৰ আধৰুৱা সপোনবোৰ বাস্তৱায়িত কৰাই এতিয়া চয়নিকাৰ জীৱনৰ একমাত্ৰ ব্ৰত ।
লগতে পঢ়ক: উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল: চাৰিওটা শাখাতে ছাত্ৰতকৈ ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ সৰ্বাধিক, কোন কোন জিলাই দখল কৰিলে শীৰ্ষস্থান ?