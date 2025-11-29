ETV Bharat / state

প্ৰদ্যুৎ বিক্ৰম মাণিক্য দেৱ বৰ্মালৈ চাওল্যুং চ্যুকাফা বৰ অসম সমন্বয় বঁ‌টা

মৰাণত টাইপাৰ উদ্যোগত ৩০ নৱেম্বৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব চ্যুকাফা দিৱস ৷

Tripura's 186th king Pradyot Bikram Manikya Deb Barma
ত্ৰিপুৰাৰ ১৮৬ সংখ্যক ৰজা প্ৰদ্যুৎ বিক্ৰম মাণিক্য দেৱ বৰ্মা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 29, 2025 at 2:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰাণ : বৰঅসমৰ ভেঁটি গঢ়োতা স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাৰ শৌৰ্য-বীৰ্য পৰাক্ৰমক সুঁৱৰি প্ৰতিবছৰে পালন কৰি অহা হৈছে চ্যুকাফা দিৱস । এই দিৱস 'অসম দিৱস' নামেৰেও জনাজাত । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন দল সংগঠনে চ্যুকাফা দিৱস অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।‌ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণত টাই আহোম যুৱ পৰিষদ, অসম (টাইপা)ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় চ্যুকাফা দিৱস । এই দিৱসতেই প্ৰদান কৰা হ'ব 'চাওল্যুং চ্যুকাফা বৰ অসম সমন্বয় বঁ‌টা '।

এইবাৰ 'চাওল্যুং চ্যুকাফা বৰ অসম সমন্বয় বঁ‌টা 'আগবঢ়োৱা হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ ১৮৬ সংখ্যক ৰজা প্ৰদ্যুৎ বিক্ৰম মাণিক্য দেৱ বৰ্মালৈ । অনুষ্ঠানৰ শেষৰ দিনা অৰ্থাৎ ২ ডিচেম্বৰত বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব । ইয়াৰ পিছতেই উক্ত বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব ।

মৰাণত টাইপাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিতব্য় কেন্দ্ৰীয় চ্যুকাফা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)

টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বানত তথা মৰাণ মহকুমা আৰু মৰাণ আঞ্চলিকৰ উদ্যোগত অহা ৩০ নৱেম্বৰৰ পৰা ২ ডিচেম্বৰলৈ তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে চ্যুকাফা দিৱস । তিলৈৰ গ্ৰাম্য বজাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এই দিৱস অনুষ্ঠিত হ'ব । অনুষ্ঠানটো প্ৰথমদিনা পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ হ'ব । দুপৰীয়া বান্ ফি অনুষ্ঠানৰ পিছতে বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব । সন্ধিয়া ডামচাও ভীমকান্ত বুঢ়াগোঁহাই (মামা) আৰু ডামচাও মৌচম গগৈৰ সোঁ‌ৱৰণত দেহশ্ৰী প্ৰতিযোগিতা 'মিষ্টাৰ মৰাণ' আৰু অসম ভিত্তিত মুকলি দেহশ্ৰী প্ৰতিযোগিতা 'মিষ্টাৰ চুপাতফা (গদাধৰ সিংহ)' অনুষ্ঠিত হ'ব ।

Tripura's 186th king Pradyot Bikram Manikya Deb Barma
প্ৰদ্যুৎ বিক্ৰম মাণিক্য দেৱ বৰ্মা (ETV Bharat Assam)

দ্বিতীয় দিনা চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে অসম ভিত্তিত মুকলি কুইজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব । অনুষ্ঠানৰ শেষৰ দিনা অৰ্থাৎ ২ ডিচেম্বৰত বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব । ইয়াৰ পিছতে এইবাৰ ত্ৰিপুৰাৰ ৰজা প্ৰদ্যুৎ বিক্ৰম মাণিক্য দেৱ বৰ্মাক 'চাওল্যুং চ্যুকাফা বৰ অসম সমন্বয় বঁ‌টা' প্ৰদান কৰিব টাই আহোম যুৱ পৰিষদে । এই অনুষ্ঠানত মুকলি সভাৰ লগতে স্মৃতিগ্ৰন্থ ম্যুং-দুন-চুন-খাম উন্মোচন কৰা হ'ব । উল্লেখ্য় যে প্ৰতি বছৰে টাই আহোম যুৱ পৰিষদে বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ চ্যুকাফা দিৱসৰ দিনটোত চাওল্যুং চ্যুকাফা বৰ অসম সমন্বয় বঁ‌টা প্ৰদান কৰি আহিছে ।‌

Tai Ahom Yuva Parishad Sukapha Divas preparation
মৰাণত টাইপাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিতব্য় কেন্দ্ৰীয় চ্যুকাফা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)
Tai Ahom Yuva Parishad Sukapha Divas preparation
মৰাণত টাইপাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিতব্য় কেন্দ্ৰীয় চ্যুকাফা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)

চাওল্যুং চ্যুকাফাৰ বিষয়ে হ'ব আলোচনা :

টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ উদ্যোগত তিনিদিয়াকৈ আয়োজন কৰা চ্যুকাফা দিৱসৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লৈ সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰুদ্ৰসাগৰ বুঢ়াগোঁহায়ে কয়,"টাই আহোম যুৱ পৰিষদে মৰাণৰ ৰাইজৰ সহযোগত একাদশ বাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় চ্যুকাফা দিৱস অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছো । ৩০ নৱেম্বৰৰ পৰা ২ ডিচেম্বৰলৈ তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত অসমৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা একান্তই কামনা কৰিছো । এইবাৰ ত্ৰিপুৰাৰ ১৮৬ সংখ্যক ৰজা প্ৰদ্যুৎ বিক্ৰম মাণিক্য দেৱ বৰ্মাক চাওল্যুং চ্যুকাফা বৰ অসম সমন্বয় বঁ‌টা টাই আহোম যুৱ পৰিষদে প্ৰদান কৰিম । এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী-বিধায়ক উপস্থিত থাকিব । বৰ অসম গঢ়া চাওল্যুং চ্যুকাফাৰ বিষয়ে এই সভাত বিস্তৃত্বভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব । এই অনুষ্ঠানত অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ দল-সংগঠনৰ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকিব ।"

লগতে পঢ়ক: চাহ শ্ৰমিকলৈ ভূমিপট্টা: বাগানে বাগানে আনন্দৰ লহৰ, ঝুমুৰৰ ছন্দত মামাৰ জয়গান

TAGGED:

SUKAPHA DIVAS
GADADHAR SINGHA
ইটিভি ভাৰত অসম
PRADYOT BIKRAM MANIKYA DEB BARMA
TAI AHOM YUVA PARISHAD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.