ছাত্ৰীবাৰীৰ দুৰ্গা পূজাত আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ’ব শস্যৰে নিৰ্মিত দেৱী প্ৰতিমা
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এতিয়া উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই ছাত্ৰীবাৰী দেৱপূজা সমিতিও ৷
Published : October 15, 2026 at 10:03 PM IST
গুৱাহাটী : কাইলৈ মহাষষ্ঠী ৷ বৈদিক নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে মা দুৰ্গাক বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ’ব ৷ পূজাৰ বাবে প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপতে উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপ, লাইট আৰু অভিনৱ চিন্তাৰে দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ মহানগৰীৰ পূজা কমিটীসমূহে দিনে-নিশাই প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
ইয়াৰ মাজতে এইবাৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াসেৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ছাত্ৰীবাৰী দেৱপূজা সমিতিও সাজু হৈছে । ছাত্ৰীবাৰী দেৱপূজা সমিতিৰ এইবাৰৰ পূজাৰ মূল আকৰ্ষণ হ’ব সম্পূর্ণ থলুৱা শস্য আৰু মচলাৰে নিৰ্মিত এক অনন্য দুৰ্গা মূৰ্তি ।
- পূজাৰ বিষয়বস্তু আৰু বাজেট
পূজা সমিতিৰ প্ৰচাৰ সম্পাদক বাবুল ৰাজবংশীয়ে ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "এইবাৰ মণ্ডপত দুটাকৈ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হ’ব, যাৰ ভিতৰত এটা পৰম্পৰাগত মৃণ্ময় মূৰ্তি আৰু আনটো সম্পূর্ণ শস্যৰে নিৰ্মিত । অসমৰ ১৪ টা জনগোষ্ঠীক সামৰি এক জনজাতীয় আৰ্হিত সজাই তোলা হৈছে এইবাৰৰ ছাত্ৰীবাৰীৰ পূজা মণ্ডপ ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘এই জনজাতীয় পৰিৱেশৰ সৈতে সংগতি ৰাখিয়েই কোনো ধৰণৰ মাটি ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কেৱল মাহজাতীয় শস্য আৰু মচলাৰে মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । মূৰ্তিটো সজাবলৈ ধান, চাউল, মাকৈ, সৰিয়হ, মচুৰ দাইল, মগু দাইল, মটৰ আৰু ৰাজমাহ, বাদাম, ইলাচী, ডালচেনি, শুকান জলকীয়া আৰু চুপাৰিৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।"
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘গোসাঁইগাঁৱৰ এগৰাকী দক্ষ শিল্পীয়ে নিখুঁতভাৱে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা এই বিশেষ মূৰ্তিটোৰ বাবেই কেৱল ব্যয় হৈছে প্ৰায় ১.৮০ লাখ টকা । আনহাতে, এইবাৰ প্ৰায় ১৮ লাখ টকা বাজেটেৰে এই সম্পূৰ্ণ পূজাভাগ আয়োজন কৰা হৈছে ।"
প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো ছাত্ৰীবাৰীত দৰ্শনাৰ্থীৰ অভূতপূৰ্ব সমাগম হ’ব আৰু এই অনন্য শস্যৰ প্ৰতিমা সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বুলি বাবুল ৰাজবংশীয়ে উল্লেখ কৰে ৷
- প্ৰৱঞ্চকৰ জালত ছাত্ৰীবাৰী দেৱপূজা সমিতি
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যস্ততাৰ মাজতে পেণ্ডেল নিৰ্মাণৰ বাবে ঠিকা লোৱা এজন শিল্পীয়ে পূজা কমিটীৰ পৰা পইচা লৈ উধাও হয় ৷ কাম সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ ৰহস্য়জনকভাৱে অন্তৰ্ধান হোৱাৰ ফলত পূজা মণ্ডপৰ কাম আধাতে ৰৈ যায় । মহানগৰীৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় পূজা হিচাপে পৰিচিত ছাত্ৰীবাৰী দেৱপূজাস্থান সমিতিৰ লগতে কুমাৰপাৰাৰ নয়নতৰা ক্লাৱৰ লাখ লাখ টকা লৈ উধাও হোৱা প্ৰৱঞ্চক শিল্পীজন কলকাতাৰ ঢাকুৰীয়াৰ বাসিন্দা সুদীপ্ত পাল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
এই মণ্ডপ তথা পেণ্ডেল নিৰ্মাণৰ বাবে শিল্পী সুদীপ্ত পালৰ সৈতে পূজা কমিটীয়ে ৮ লাখ টকাৰ এক চুক্তি কৰিছিল । শিল্পীজনেও নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সকলো কাম সুচাৰুৰূপে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । কিন্তু পূজা অতি ওচৰ চাপি অহাৰ পিছতো মণ্ডপৰ মাত্ৰ ৪০ শতাংশ কামহে শিল্পীজনে সম্পূৰ্ণ কৰে । এই কথা উল্লেখ কৰে পূজা সমিতিৰ প্ৰচাৰ সম্পাদক বাবুল ৰাজবংশীয়ে ৷
কিন্তু ইয়াৰ মাজতে সুদীপ্ত পালে কমিটীৰ পৰা কৌশলেৰে ৫ লাখ ৩৫ হাজাৰ টকা উলিয়াই লৈছিল । এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন হস্তগত কৰাৰ পিছতেই শিল্পীজনে আৰু কাম নকৰি ধন লৈ পলায়ন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ফলত উপায়ন্তৰ হৈ ছাত্ৰীবাৰী পূজা সমিতিয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ভৰলুমুখ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহৰ দাখিল কৰে ৷ সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত কৰি আছে ।