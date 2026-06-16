অসমৰ পথ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব দিলে নাগালেণ্ড চৰকাৰক: জাঙুৰ খাই উঠিছে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা

অসমৰ পথ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব দিলে নাগালেণ্ড চৰকাৰক: জাঙুৰ খাই উঠিছে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা
মৰিয়নীত অসমৰ পথ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব নাগালেণ্ড চৰকাৰক প্ৰদান কৰাত ষড়যন্ত্ৰৰ গোন্ধ পাইছে সচেতন ৰাইজে । আদিবাসী ছাত্র সন্থাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ।
Published : June 16, 2026 at 5:51 PM IST
যোৰহাট: মৰিয়নীত অসমৰ এটা পথ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব নাগালেণ্ড চৰকাৰক প্ৰদান কৰাত চৌদিশে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । পথটো নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগক হস্তান্তৰ কৰাৰ বিৰোধিতা কৰি মৰিয়নীত সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে স্থানীয় লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
মৰিয়নী কঁঠালগুৰি তিনিআলিৰ পৰা দিচৈভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হৈ নিউ ছুংতিয়াৰ অসম আৰক্ষীৰ সীমান্ত নিৰীক্ষণ চকীলৈকে মুঠ ২১.৬৯৫ কিলোমিটাৰ পথ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সীমান্ত পথ নিৰ্মাণ সংস্থা, চমুকৈ বিআৰঅ'ৱে (BRO) নিৰ্মাণ কৰিছিল । বৰ্তমান এই ২১.৬৯৫ কিলোমিটাৰ পথৰ ৭.২০ কিলোমিটাৰ পথ কেন্দ্ৰীয় সীমান্ত পথ নিৰ্মাণ সংস্থাই অসম চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগক পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে হস্তান্তৰ কৰাৰ বিপৰীতে বাকী থকা ১৪.৪৯৫ কিলো মিটাৰ পথ নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগক হস্তান্তৰ কৰে ।
ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাবে যাৱতীয় নথিপত্ৰৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে । এই তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে স্থানীয় লোকসকল । অসমৰ প্ৰকৃত সীমালৈকে থকা পথটোৰ এটা অংশ নাগালেণ্ডক নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দিয়াক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে স্থানীয় সীমান্তৱৰ্তী লোকসকলে ।
প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আদিবাসী ছাত্র সন্থাৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই কয়, "আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যিখন চৰকাৰে জাতি-মাটি-ভেটিৰ কথা কৈছিল, সেইখন চৰকাৰে অসমৰ মাটিত নাগালেণ্ড চৰকাৰক কেনেদৰে পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দিছে সেয়া এক লক্ষণীয় বিষয় হৈ পৰিছে । কাৰণ ২১.৬৯৫ কিলোমিটাৰ পথটোৰ অসম চৰকাৰে মাত্ৰ ৭.২০ কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণ কৰিব আৰু বাকীখিনি পথ বনাব নাগালেণ্ড চৰকাৰে । ফলত অসমৰ মাটিত পথ বনাব নাগালেণ্ড চৰকাৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আগতে সকলোৱে দেখিছে বা সংবাদ মাধ্যমতো প্ৰকাশ হৈছে যে দিচৈ, দিচৈভেলী, তিৰুহিলছ আদিত তেওঁলোকে কাম কৰিলে নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ ফলক লগাই দিয়া হয় । এতিয়া অসমৰ মাটিত নিৰ্মাণ কৰা পথটোত নাগালেণ্ড চৰকাৰ ফলক লগাই যে নিদিব সেয়া নুই কৰিব নোৱাৰি । অসমৰ মাটিত পথ অসম চৰকাৰে বনাওক, যদি বিআৰঅ'ৱে পৰা নাই ।"
এই ক্ষেত্ৰত কিবা ষড়যন্ত্ৰ আছে নেকি তাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "সেয়েহে আমাৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে এই মাটিখিনি নাগালেণ্ড চৰকাৰক গতাই দিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছে নেকি ? ইয়াৰ ওপৰত অসম চৰকাৰে বিবেচনা কৰক । অনাথ্য আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আৰু বিভিন্ন দল-সংগঠনে ৰাইজক লগত লৈ বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ব ।"