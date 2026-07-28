অসম চৰকাৰ নিৰ্দেশত চৰাইদেউত বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ তালিকাকৰণ

অসম চৰকাৰ নিৰ্দেশত চৰাইদেউত বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ তালিকাকৰণ
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে চৰাইদেউ জিলাৰ বন্যাৰ্তৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ তালিকা প্ৰস্তুতৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে প্ৰশাসনে ।
Published : July 28, 2026 at 9:03 PM IST
ডিব্ৰুগড়: উজনিৰ বান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে যদিও আপোন ঘৰ-সম্পত্তি হেৰুৱাই বানাক্ৰান্ত ৰাইজে মূৰে-কঁপালে হাত দিছে । নাগালেণ্ডৰ বৰষুণৰ পানীয়ে বুৰাই পেলোৱা ঐতিহাসিক চৰাইদেউত আজিও অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ । চৰাইদেউ জিলাৰ প্ৰায় শতাধিক গাঁৱৰ শ শ পৰিয়াল এইবাৰ মহাপ্ৰলয়ে সৰ্বস্বান্ত কৰিলে ।
বান কমি যোৱাত আপোন ঘৰখনলৈ বানাক্ৰান্ত গৈ এতিয়া চকুলোৰে বাট নেদেখা হৈছে । প্ৰতিটো ঘৰৰ ভিতৰতে একাঁঠু পলস, ঘৰৰ ভিতৰত থকা প্ৰায়সমূহ সম্পত্তি ধ্বংস হৈ পৰিল । ইয়াৰ পিছত অসম চৰকাৰ নিৰ্দেশত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে চৰাইদেউ জিলা ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে চৰাইদেউ জিলাৰ বন্যাৰ্তৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ তালিকা প্ৰস্তুতৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে প্ৰশাসনে । মঙলবাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ক্ষয়-ক্ষতিৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা অভিযান ।
মঙলবাৰে সোণাৰিৰ ৯ নং ৱাৰ্ডৰ পৰা চলিছে অভিযান । সোণাৰিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ আৰু জিলা আয়ুক্ত নেহা যাদৱৰ উপস্থিতত চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰে এই কাৰ্যসূচী ।
ক্ষয়-ক্ষতিৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ অভিযানক লৈ জিলা আয়ুক্ত নেহা যাদৱে কয়, "আজিৰে পৰা চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনে বানত ক্ষতি হোৱা তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে । প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ সকলো ধৰণৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে । ৫ দিন ধৰি চলিব ক্ষয়-ক্ষতিৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা অভিযান ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বানত ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক পাছবুকৰ ফটোকপি আৰু বেংকত দিয়া ফোন নম্বৰ মজুত ৰাখিবলৈ আহ্বান জিলা আয়ুক্তৰ । পাছবুক হেৰালেও ফোন নম্বৰ আৰু বেংকৰ নাম দিলে প্ৰশাসনে সবিশেষ উলিয়াই ল'ব । জিলা প্ৰশাসনৰ সকলো বিভাগৰ বিষয়াসকলক এই ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা কামত লগোৱা হৈছে । যিমান সোনকালে এই ক্ষতিগ্ৰস্তৰ তালিকা প্ৰস্তুত হয় সিমান সোনকালে ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিব ৰাইজে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰা এই কাৰ্যসূচীক লৈ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে কয়, "সোণাৰি পৌৰসভাৰ ১৬ টা ৱাৰ্ডেই ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক সহায় কৰিব পৰাকৈ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে । আজি এই ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে । কোনো লোকে যাতে ক্ষতিপূৰণ নোপোৱাকৈ থাকি নাযায় তাৰ বাবে চেষ্টা কৰা হৈছে ।"