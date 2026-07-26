মাহমৰাত বলীয়া বানে ১৫ জনৰ প্ৰাণ কাঢ়িলে; সমষ্টিবাসীক সম্পূৰ্ণ সহায়ৰ আশ্বাস বিধায়কৰ

মাহমৰাত বলীয়া বানে ১৫ জনৰ প্ৰাণ কাঢ়িলে; সমষ্টিবাসীক সম্পূৰ্ণ সহায়ৰ আশ্বাস বিধায়কৰ
চৰাইদেউ জিলাত বানে ব্যাপক ক্ষতি কৰিছে । বানপীড়িতক সকলো প্ৰকাৰৰ সহায়ৰ আশ্বাস দিলে বিধায়ক সুৰুজ দিহিঙীয়াই ।
Published : July 26, 2026 at 2:30 PM IST
ডিব্ৰুগড় : উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলা ভয়ংকৰ বানে তচনচ কৰি থৈ গ'ল । তাৰ ভিতৰত অন্যতম চৰাইদেউ জিলা । জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত পানী কমিছে যদিও বানৰ বিভীষিকা অব্যাহত আছে । বিশেষকৈ চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিত পানী শুকাইছে যদিও বানৰ পিছত পৰিৱেশ অতি হতাশাজনক হৈ পৰিছে । দিচাং নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে তচনচ কৰা মাহমৰা সমষ্টিৰ বহু পৰিয়ালে এতিয়াও নিজৰ ঘৰলৈ যাব পৰা নাই ।
পানী কিছু শুকাবলৈ লোৱাত কিছু লোক ঘৰলৈ যাব পৰা হৈছে যদিও অধিক সংখ্যক লোকেই আশ্ৰয় শিবিৰত দিন পাৰ কৰিব লগা হৈছে । আশ্ৰয় শিবিৰত প্ৰশাসনৰ লগতে বহু সংগঠন আৰু লোকে যোগান ধৰা খাদ্য সামগ্ৰী খাই বন্যাৰ্তই দিন পাৰ কৰিছে । বানে বহু লোকৰ ঘৰ ভাঙি তচনচ কৰাৰ লগতে বহু লোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত একাঁঠু পৰ্যন্ত পলস পেলাই থৈ গ'ল । বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কিতাপ-বহী আৰু বহু লোকৰ নথি পত্ৰও বানত উটি গ'ল ।
বহু কৃষিভূমি নষ্ট কৰিলে । জীৱন জীৱিকাৰ কথা ভাবি কৃষকসকলে হাহাকাৰ কৰিছে । এই পৰ্যন্ত মাহমৰা সমষ্টিত ১৫ গৰাকী লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে । বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ২৫২ খন গাঁৱৰ প্ৰায় ২৯ হাজাৰ ৮২ টাকৈ পৰিয়াল । তাৰ মাজতে মাহমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক সুৰুজ দিহিঙীয়া আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ লোকে দিনে নিশাই বন্যাৰ্তক সহায়ৰ বাবে চেষ্টা চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বানত মৃত্যু হোৱা পৰিয়াললৈ ঘোষণা কৰা ৪ লাখ টকাৰ চেকো বিধায়ক সুৰুজ দিহিঙীয়াই বান শিবিৰে শিবিৰে গৈ মৃতকৰ আত্মীয়ক প্ৰদান কৰিছে ।
শিবিৰত দিন পাৰ কৰা বন্যাৰ্তৰ এটাই চিন্তা ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত কি হ'ব ? কি খাব, কোনে দিব ?
মাহমৰাৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ বিধায়ক সুৰুজ দিহিঙীয়াই কয়, "বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ ৰাইজৰ কোনো ধৰণৰ অভিজ্ঞতা নাছিল । ৰাইজৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে । পানী কমিছে কিন্তু প্ৰতিটো ঘৰত এতিয়া মাটি আৰু বালি । ঘৰৰ সকলো সম্পত্তি শেষ হৈ গ'ল । বান শিবিৰৰ পৰা গৈ সেই মৰমৰ ঘৰখন নাপায় । বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ আমি সকলো ধৰণৰ চেষ্টা কৰিছোঁ । এই পৰ্যন্ত মাহমৰা সমষ্টিৰ ১৫ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজে যাতে সঠিক ক্ষতিপূৰণ পাই তাৰ বাবে গাঁওপ্ৰধান আৰু ৱাৰ্ড সদস্যসকলে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছে ।"
লগতে পঢ়ক :
শিৱসাগৰত বান শিবিৰ পৰিদৰ্শন সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ; ক্ষতিগ্ৰস্তক সম্পূৰ্ণ সহায়ৰ আশ্বাস