১৬৩৩ চনতে গঢ়া পক্ষী অভয়াৰণ্যক পুনৰ উদ্ধাৰৰ চেষ্টাৰে মাজুলীত বিশেষ উৎসৱ

চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে চলি আছে চৰাইচোং উৎসৱ । এছিয়াৰ ভিতৰত প্ৰথমখন পক্ষী অভয়াৰণ্য এই চৰাইচোং ।

চৰাইচোং উৎসৱত অনুষ্ঠিত কাব্যানুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 10, 2025 at 3:06 PM IST

2 Min Read
মাজুলী: সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নদীদ্বীপ মাজুলী । আহোম ৰজা প্ৰতাপ সিংহই ১৭০০ শতিকাতে মাজুলীত এখন পক্ষী অভয়াৰণ্য স্থাপন কৰিছিল । এয়া আছিল এছিয়াৰ ভিতৰত প্ৰথমখন পক্ষী অভয়াৰণ্য । আজিৰ তাৰিখত এইখন পক্ষী অভয়াৰণ্য মৃৎপ্ৰায় অৱস্থা । এই অভয়াৰণ্য়খনৰ নামেই হৈছে চৰাইচোং ।

এই পক্ষী অভয়াৰণ্যখন পুনৰ উদ্ধাৰৰ বাবে জিলাখনত চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে চৰাইচোং উৎসৱ ২০২৫ । চৰাইচোঙক বিশ্বৰ মানচিত্ৰত স্থান দিয়াৰ লগতে চৰাইৰ বাসস্থানক সজীৱ কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে মাজুলীৰ সাহিত্য আৰু স্থানীয় ৰাইজে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।

চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে চলি আছে চৰাইচোং উৎসৱ (ETV Bharat Assam)

এই চৰাইচোং উৎসৱত আয়োজন কৰা হৈছে বিশেষ প্ৰদৰ্শনীৰ । এই প্ৰদৰ্শনীৰ জৰিয়তে দ্বীপটোৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ বাবে সামূহিক দায়বদ্ধতা উপস্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে । বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ বাসস্থান হৈ পৰে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নদীদ্বীপ মাজুলী । এই চৰাইসমূহ দৰ্শন কৰিবলৈ বিভিন্ন সময়ত মাজুলীলৈ আগমন ঘটে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকসকলৰ ।

চৰাইচোং উৎসৱৰ তোৰণ (ETV Bharat Assam)

এই চৰাইচোং উৎসৱৰ লগত জড়িত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কয়, "১৬৩৩ চনত স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই লাহদৈগড়ৰ পৰা ছোৱাতল মাজুলীলৈ এটা গড় তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে কাম কৰিছিল । এই কাম কৰি থাকোতে এইটো অঞ্চলত চৰাই মাতৰ বাবে কাম কৰিবলৈ অশান্তি পাই এই কথা ৰজাক অৱগত কৰিছিল । ৰজাই এই কথা গম পাই উক্ত স্থানত আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু অনুভৱ কৰিছিল যে এই অঞ্চলত ইমানবোৰ চৰাই যেতিয়া বাস কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই স্থানৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ আছে । গতিকে এই স্থান সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে এই স্থানত কোনো লোকক বসবাস কৰিবলৈ নিদি চৰাইৰ বাবে সুৰক্ষিত কৰিলে । এই ঠাইডোখৰৰ নাম ৰাখিলে 'চৰাইচোং'।"

চৰাইচোং উৎসৱ উপলক্ষে বিশেষ প্ৰদৰ্শনী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়,"পৰৱৰ্তী সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপানী আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত চৰাইচোঙৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰৰ ক্ষতি হ'ল । ইয়াৰ উপৰিও বেদখলৰ কবলত পৰা বাবে এই চৰাইচোং সংকুচিত হৈ পৰিল । তথাপিও আজিৰ তাৰিখতো ইয়াৰ বহু অঞ্চল চৰাইৰ বসতিস্থল হিচাপে আছে । এই চৰাইচোঙক পুনৰ উজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে মাজুলীৰ সাহিত্যই স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত এই চৰাইচোং উৎসৱ উদযাপন কৰিছে । এই চৰাইচোঙক বিশ্ববাসীৰ আগলৈ লৈ যোৱাৰ মানসেৰে এই উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।"

