শতবৰ্ষ গৰকিলে ঐতিহ্যময় চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱনে: অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত হ'ব অসমীয়া ভাষাৰ বিভাগ

শতবৰ্ষ গৰকিলে ঐতিহ্যময় চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱনে: অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত হ'ব অসমীয়া ভাষাৰ বিভাগ
লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাৰ নামত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব দুখনকৈ আসন ।
Published : December 2, 2025 at 5:53 PM IST
যোৰহাট: "বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত এতিয়া সমন্বয়, সম্প্ৰীতিৰ সাঁকো নিমাণ কৰিবলৈ ওলাইছে অসম সাহিত্য সভাই । অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰম্ভ হ'ব অসমীয়া ভাষাৰ বিভাগ আৰু ইয়াৰ বাবে অনুমতি দিয়াৰ লগতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, পদ্মনাথ গোঁহাঞি বৰুৱাৰ নামত দুখনকৈ আসনো প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যো-জা চলিছে ।" মঙলবাৰে অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়, চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱনৰ শতবৰ্ষ উদযাপন মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কৰে অসম সাহিত্য সভা সভাপতি ডঃ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে ।
অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱনৰ শতবৰ্ষ মহোৎসৱ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে । মঙলবাৰে প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচীত সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ বাকৰিত বিভিন্ন স্তৰত জড়িত থকা ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত এশখন পতাকা উত্তোলন কৰা হয় । লগতে অসমৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ জুবিন গাৰ্গ আৰু ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকালৈ জ্ঞাপন কৰা হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । ইয়াৰ পিছতেই জাতি-বৰ্ণ-ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৰে অংশগ্ৰহণৰে উলিওৱা হয় এক বাৰেৰহনীয়া সমন্বয় শোভাযাত্ৰা ।
চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱনৰ শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডঃ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে কয়, "আজি জাতি-বৰ্ণ-ধৰ্ম নিবিশেষে আৰু শাখা সভা, জিলা সভা, আজীৱন সভ্যকে আদি কৰি সকলোৰে বাবে এক গৌৰৱৰ দিন বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ । চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱন এটা ভৱন হৈ থকা নাই, এয়া অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ এটা হৃদস্পন্দন বুলি সমগ্ৰ অসমে অনুভৱ কৰিছে ।"
ডঃ গোস্বামীয়ে লগতে কয়, "এই ভৱনৰ পৰাই অসমৰ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ যিটো প্ৰভাৱ, অসমৰ জাতীয় ঐক্য, সম্প্ৰীতিৰ যি বান্ধোন সেয়া প্ৰৱাহিত হৈ আছে যুগে যুগে । এই ভৱনৰ মাজৰ পৰাই অসম সাহিত্য সভাই বিস্তৃতি লাভ কৰি আজি অসম সাহিত্য সভা মহীৰূহলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে । অসম সাহিত্য সভাৰ শাখা বিদেশলৈকে শিপাইছে । আজিৰ পৰা এমাহৰ আগত ৰাছিয়াৰ মস্কোত অসম সাহিত্য সভাৰ এটা শাখা আৰম্ভ হৈছে ।"
তেওঁ আৰু কয়, "এই বৃহৎ পৰিয়ালটোৰ মই মুৰব্বী হিচাপে আৰু ৰাইজে দিয়া আৰ্শীবাদত অসম সাহিত্য সভাৰ অতীতৰ যিটো গৌৰৱ আৰু অতীতৰ গৌৰৱ ভিত্তিত বৰ্তমানৰ যিটো বুনিয়াদ, সেই বুনিয়াদটো অসম সাহিত্য সভাই গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । আমি এইটো ঘোষণা কৰিছোঁ যে অসম সাহিত্য সভাই বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত এতিয়া সমন্বয়, সম্প্ৰীতিৰ সাকো নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু কাইলৈ শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানক লৈ বৰাক-ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ৫০জনীয়া এটা শিল্পী দল আহিব ।"
অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "এতিয়া অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমীয়া ভাষাৰ বিভাগ আৰম্ভ হ'ব । লগতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, পদ্মনাথ গোঁহাঞি বৰুৱাৰ নামত দুখনকৈ আসন প্ৰতিষ্ঠা হ'ব । ভাষাৰ ওজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি শিলচৰত নিমাৰ্ণৰ সিদ্ধান্ত অসম সাহিত্য সভাই গ্ৰহণ কৰিছে ।"
আনহাতে চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱনৰ শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি যোৰহাট সমষ্টিৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে কয়,"অসম সাহিত্য সভা সকলোৰে, কেইবছৰমান আগতে অসম সাহিত্য সভাৰ মান ম্লান হৈছিল, সেয়া দুৰৰ পৰাই চাই আহিছিলোঁ । জাতিটোৰ কাৰণে অসম সাহিত্য সভা লাগিব, অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতো অসম সাহিত্য সভাই মনোনিবেশ কৰিব লাগিব । ডঃ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে অসম সাহিত্য সভাৰ বাবে বহু নতুন চিন্তা কৰিছে । অসম সাহিত্য সভা সাহিত্যিকৰ বাবে, আমি দূৰৈৰ পৰাই সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই যাম ।"