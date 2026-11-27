সাময়িকভাৱে স্থগিত চকাবন্ধ কাৰ্যসূচী : পৰিবহণ সন্থাই ১১ ডিচেম্বৰলৈ বান্ধি দিলে সময়সীমা
বাকী ৫ টা দাবী ১১ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত মানি নল'লে ১৪ ডিচেম্বৰৰ পৰা পুনৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হ'ব বুলি পৰিবহণ সন্থাই জানিবলৈ দিয়ে ।
Published : November 27, 2026 at 4:36 PM IST
গুৱাহাটী : সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে চকাবন্ধ কাৰ্যসূচী । বৰ্তমানৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ চকাবন্ধ কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখিছে সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাই । কেইবাটাও মটৰ পৰিবহণ সন্থা বৈঠকত মিলিত হৈ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । এই কথা সংবাদমেলযোগে সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাই সদৰী কৰিছে ।
সন্থাৰ সচিবপ্রধান নয়নজ্যোতি কলিতাই কয়, "পৰিবহণ বিভাগে এটা দাবী মানি লৈছে, ৫ টা দাবী মানি লোৱা নাই । বৰ্তমান সাময়িকভাৱে বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ । ১১ ডিচেম্বৰলৈ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে । ৫ টা দাবী মানি নল'লে ১৪ ডিচেম্বৰৰ পৰা পুনৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "৫ ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে পৰিবহণ বিভাগৰ মন্ত্ৰীক পুনৰ বৈঠকত বহিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ । কিন্তু বাকী ৫ টা দাবী ১১ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত মানি নল'লে ১৪ ডিচেম্বৰৰ পৰা পুনৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হ'ব ।"
উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আহ্বান জনোৱা চকাবন্ধৰ প্ৰভাৱ ৰাজ্যজুৰি সৰ্বাত্মকভাৱে পৰাত যাত্ৰীসকলে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয় । ইয়াৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে দিছপুৰত পৰিবহণ বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব প্ৰমুখ্যে শীৰ্ষ বিষয়াসকল আলোচনাত মিলিত হয় ।
বৈঠকত মটৰ পৰিবহণ সন্থাই চৰকাৰৰ পৰা দাবী পূৰণৰ লিখিত প্রতিশ্রুতি বিচাৰে । অন্যথা চকাবন্ধ কার্যসূচী অব্যাহত থাকিব বুলি ঘোষণা কৰে । ইয়াৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ ভাগত পৰিবহণ মন্ত্ৰী চৰণ বড়োৱে মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ সৈতে আলোচনা ফলপ্রসু হোৱা বুলি দাবী কৰে ।
তেওঁ সন্থাৰ দাবী অনুসৰি এছ এল ডি আৰু ভি এল টি ডিযুক্ত গাড়ীৰ তথ্য বাহন এপত ৪৫ দিনৰ ভিতৰত আপলোড হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব বুলিও আশ্বাস দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাই মুঠ ছটা দাবীৰে চকাবন্ধ কাৰ্যসূচীৰ আহ্বান জনাইছিল । এই দাবীসমূহৰ ভিতৰত আছে গতি নিয়ন্ত্রক ডিভাইচ (স্পীড লিমিট ডিভাইচ, এছ এল ডি), গাড়ীৰ অৱস্থান নিৰূপণ ডিভাইচ (ভেহিকল লোকেচন ট্ৰেকিং ডিভাইচ, ভি এল টি ডি), সংস্থাৰ একচেটিয়া ব্যৱসায়ৰ অৱসান ঘটাই এই যন্ত্র স্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়া সহজভাৱে উপলব্ধ কৰা, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জেক লগাই গাড়ীৰ এছ এল ডি পৰীক্ষা কৰা ব্যৱস্থা প্রত্যাহাৰ কৰা, বাহন এপত এছ এল ডিৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ আপলোড কৰা, প্ৰতিখন জিলাত গাড়ীৰ ফিটনেছ প্ৰমাণ-পত্ৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা, যান-বাহনৰ চালান পৰিশোধৰ বাবে ন্যূনতম এমাহ সময় প্রদান আৰু চালান নিষ্পত্তিৰ বাবে ট্রিবিউনেল গঠন কৰা ।