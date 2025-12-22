নগাঁৱত ৰে'লৰ খুন্দাত ৮ টাকৈ হাতীৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰই বিচাৰিছে প্ৰতিবেদন
নগাঁৱৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনাত আহত পোৱালি হাতীটোৰো দেওবাৰে মৃত্যু হয় । ৰে'ল আৰু বন বিভাগক সমন্বয় বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান কেন্দ্ৰীয় বন মন্ত্ৰীৰ ।
Published : December 22, 2025 at 7:27 AM IST
নগাঁও : শেহতীয়াকৈ নগাঁৱৰ কামপুৰত সংঘটিত ৰে'ল দুৰ্ঘটনাক লৈ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । ৰে'লৰ খুন্দাত ৮ টাকৈ হাতীৰ কৰুণ মৃত্যুক লৈ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ মাজত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । তাৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে কেন্দ্ৰই এই দুৰ্ঘটনাৰ এক প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে । সকলো ৰাজ্যকে ৰে'লপথৰ কাষেৰে হাতীৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰিবলৈও কোৱা হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
পশ্চিমবংগৰ সুন্দৰবনত প্ৰজেক্ট এলিফেণ্ট এণ্ড নেশ্যনেল টাইগাৰ কনজাৰভেশ্যন কৰ্তৃপক্ষ সন্দৰ্ভত বৈঠকৰ অন্তত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত যাদৱে কয়, "ৰে'ল কৰ্তৃপক্ষক ৰে'লপথৰ কাষে কাষে হাতী চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যসমূহৰ বন বিভাগৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । অসমত হাতীৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন বিচৰা হৈছে ।" তেওঁ লগতে কয় যে ৰে'লৰ লোকো পাইলট আৰু বন বিষয়াৰ মাজত সমন্বয় অতি প্ৰয়োজন ।
উল্লেখ্য যে শনিবাৰে নগাঁও জিলাৰ চাংজুৰাইত সংঘটিত হৈছিল শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটো । ছাইৰাং-নতুন দিল্লী ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত ৭ টাকৈ হাতী থিতাতে নিহত হৈছিল । এটা পোৱালি হাতী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল কিন্তু চিকিৎসাৰ মাজতে দেওবাৰে হাতীটোৰ মৃত্যু হয় । ইফালে ৰে'লখনৰ ৫ টা দবা আৰু ইঞ্জিনটো লাইনচ্যুত হৈছিল ।
এই ঘটনাৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় বন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "জিলা দণ্ডাধীশসকলকো ঘাইপথৰ কাষত হাতীৰ চলাচল সন্দৰ্ভত বন বিভাগক অৱগত কৰি ৰাখিবলৈ কোৱা হৈছে । অসমৰ সংশ্লিষ্ট অঞ্চল আৰু হাতীৰ বাসস্থান বা ৰে'লৰ লাইন থকা এনে প্ৰতিটো স্থানীয় অঞ্চলত ডি আৰ এম ৰে'লৱে, ডি এফ অ' আৰু স্থানীয় লোকক অংশীদাৰ হিচাপে লৈ এটা দল গঠন কৰা হৈছিল ।"
তেওঁ কয় যে দেশত ১১০০ টা হাতী দুৰ্ঘটনা জ'ন বা হটস্পট আছে, য'ত এনে প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । পশ্চিমবংগৰ ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ অংশ হিচাপে সুন্দৰবনৰ বাবে ১১২ কোটি টকা আৰু হাতীৰ বাবে ৩৪৪ কোটি টকা বিগত ৫ বছৰত আবণ্টন দিয়া হৈছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
কিন্তু উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "এই ধনৰাশি বেছিভাগেই অব্যৱহৃত হৈয়েই থাকিল । সুন্দৰবনে বছৰি ৯.৫ লাখ পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰাৰ বিপৰীতে ৰন্থামবৰৰ ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ১৮-১৯ লাখৰ আগমন হয় ।"
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "বৃহৎ বাঘ, হৰিণ আৰু ঘঁৰিয়ালৰ বাহিৰেও ২৫০ তকৈও অধিক প্ৰজাতিৰ পক্ষীৰে চহকী জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ২৫০০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাৰ ইমান সুন্দৰ অঞ্চল এটা সঠিকভাৱে পৰিচলানা কৰা হোৱা নাই । পৰিৱেশৰ চিন্তা আৰু উন্নয়নৰ মাজত ভাৰসাম্য থাকিব লাগে । এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যই গুৰুত্ব দিয়া উচিত ।"
