কৰ হস্তান্তৰৰ অতিৰিক্ত কিস্তি: অসমক ৩,৫৫২ কোটি প্ৰদান কেন্দ্ৰৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ
Tax devolution to State Governments: ৩১ অক্টোবৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহলৈ কৰ হস্তান্তৰৰ অতিৰিক্ত কিস্তি হিচাপে মুঠ ১,০৯,০১৯ কোটি টকা মুকলি কৰি দিছে ।
Published : November 1, 2026 at 4:32 PM IST
গুৱাহাটী: আগন্তুক উৎসৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মূলধনী ব্যয় ত্বৰান্বিত কৰাৰ লগতে উন্নয়নমূলক আৰু কল্যাণমূলক ব্যয়ৰ বাবে পুঁজি যোগান ধৰাৰ উদ্দেশ্যে কৰ হস্তান্তৰৰ আগতীয়া কিস্তি হিচাপে ১,০৯,০১৯ কোটি টকা মুকলি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ।
২০২৬ চনৰ ৩১ অক্টোবৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহলৈ কৰ হস্তান্তৰৰ অতিৰিক্ত কিস্তি হিচাপে মুঠ ১,০৯,০১৯ কোটি টকা মুকলি কৰি দিছে । এই ধনৰাশি নিয়মীয়া মাহেকীয়া কৰ হস্তান্তৰৰ অতিৰিক্তকৈ আদায় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত এয়া হৈছে দ্বিতীয়টো অতিৰিক্ত কিস্তি ।
👉 Union Government releases tax devolution of ₹1,09,019 crore to State Governments, as one advance instalment of tax devolution in view of upcoming festive season and to enable States to accelerate capital spending and finance their development/ welfare related expenditure Read more ➡️ https://t.co/UTgp6eu6T8— Ministry of Finance (@FinMinIndia) October 31, 2026
ৰাজ্যসমূহৰ মূলধনী ব্যয় ত্বৰান্বিত কৰাৰ লগতে উন্নয়নমূলক আৰু কল্যাণমূলক খণ্ডৰ ব্যয়ৰ বাবে পুঁজি যোগান ধৰাৰ উদ্দেশ্যে এই ধনৰাশি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে বুলি বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
কোনখন ৰাজ্যক কিমান ধন আৱণ্টন দিয়া হৈছে জানি লওক-
|ক্ৰমিক নং
|ৰাজ্য
|মুঠ ধন (কোটি টকা)
|১
|অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ
|৪,৫৯৭
|২
|অৰুণাচল প্ৰদেশ
|১,৪৭৬
|৩
|অসম
|৩,৫৫২
|৪
|বিহাৰ
|১০,৮৪৫
|৫
|ছত্তীশগড়
|৩,৬০২
|৬
|গোৱা
|৩৯৮
|৭
|গুজৰাট
|৪,০৯৪
|৮
|হাৰিয়ানা
|১,৪৮৪
|৯
|হিমাচল প্ৰদেশ
|৯৯৬
|১০
|ঝাৰখণ্ড
|৩,৬৬০
|১১
|কৰ্ণাটক
|৪,৫০৪
|১২
|কেৰলম
|২,৫৯৭
|১৩
|মধ্য প্ৰদেশ
|৮,০১০
|১৪
|মহাৰাষ্ট্ৰ
|৭,০২২
|১৫
|মণিপুৰ
|৬৮২
|১৬
|মেঘালয়
|৬৮৮
|১৭
|মিজোৰাম
|৬১৫
|১৮
|নাগালেণ্ড
|৫২৪
|১৯
|ওড়িশা
|৪,৮১৯
|২০
|পঞ্জাব
|২,১৭৬
|২১
|ছিকিম
|৩৬৫
|২২
|তামিলনাডু
|৪,৪৬৬
|২৩
|তেলেংগানা
|২,৩৭০
|২৪
|ত্ৰিপুৰা
|৬৯৯
|২৫
|উত্তৰ প্ৰদেশ
|১৯,২০৮
|২৬
|উত্তৰাখণ্ড
|১,২৪৪
|২৭
|পশ্চিমবংগ
|৭,৮৬৬
|২৮
|ৰাজস্থান
|৬,৪৬০
ইফালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰৰ বিত্তমন্ত্ৰণালয়ে এই আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰাত কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে । নিজৰ এক্সহেণ্ডেলত শ্বেয়াৰ কৰা এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয় যে অসমৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাই অধিক শক্তি লাভ কৰিছে ৷ বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে অসমক প্ৰদান কৰা অতিৰিক্ত ৩,৫৫২ কোটি টকাৰে অধিক আন্তঃগাঁথনি আৰু কল্যাণমূলক আঁচনি ৰূপায়ন কৰিব পৰা যাব ৷
A significant boost to Assam’s development journey. My gratitude to Adarniya @narendramodi ji and Hon’ble Finance Minister Smt. @nsitharaman ji for their continued support. The additional ₹3,552 cr in tax devolution will further accelerate infra and welfare initiatives across Assam.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 31, 2026
‘‘অসমৰ উন্নয়ন যাত্ৰাত এক উল্লেখনীয় উত্থান । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ানীক তেওঁলোকৰ নিৰন্তৰ সহযোগিতাৰ বাবে মোৰ কৃতজ্ঞতা জনালোঁ ৷ এই অতিৰিক্ত ৩,৫৫২ কোটি টকাৰে সমগ্ৰ অসমতে আন্তঃগাঁথনি আৰু কল্যাণমূলক আঁচনিসমূহ আৰু অধিক ত্বৰান্বিত কৰিব পৰা যাব ।’’ -ড৹ শৰ্মাই এক্স হেণ্ডেলত লিখে ৷
লগতে পঢ়ক:
বুলেট ৰে'লৰ মানচিত্ৰত অসম; গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈ মাত্ৰ ৮ ঘণ্টা !
সাঁচি কাঠৰ টুকুৰা, তেলৰ ৰপ্তানি কেন্দ্ৰ হ'ব বৰঝাৰ বিমান বন্দৰ : ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ