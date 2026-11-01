ETV Bharat / state

কৰ হস্তান্তৰৰ অতিৰিক্ত কিস্তি: অসমক ৩,৫৫২ কোটি প্ৰদান কেন্দ্ৰৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ

Tax devolution to State Governments: ৩১ অক্টোবৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহলৈ কৰ হস্তান্তৰৰ অতিৰিক্ত কিস্তি হিচাপে মুঠ ১,০৯,০১৯ কোটি টকা মুকলি কৰি দিছে ।

CM HIMANTA ON ASSAM DEVELOPMENTS
তিনিচুকীয়াত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ফাইল ফটো) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 1, 2026 at 4:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: আগন্তুক উৎসৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মূলধনী ব্যয় ত্বৰান্বিত কৰাৰ লগতে উন্নয়নমূলক আৰু কল্যাণমূলক ব্যয়ৰ বাবে পুঁজি যোগান ধৰাৰ উদ্দেশ্যে কৰ হস্তান্তৰৰ আগতীয়া কিস্তি হিচাপে ১,০৯,০১৯ কোটি টকা মুকলি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ।

২০২৬ চনৰ ৩১ অক্টোবৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহলৈ কৰ হস্তান্তৰৰ অতিৰিক্ত কিস্তি হিচাপে মুঠ ১,০৯,০১৯ কোটি টকা মুকলি কৰি দিছে । এই ধনৰাশি নিয়মীয়া মাহেকীয়া কৰ হস্তান্তৰৰ অতিৰিক্তকৈ আদায় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত এয়া হৈছে দ্বিতীয়টো অতিৰিক্ত কিস্তি ।

ৰাজ্যসমূহৰ মূলধনী ব্যয় ত্বৰান্বিত কৰাৰ লগতে উন্নয়নমূলক আৰু কল্যাণমূলক খণ্ডৰ ব্যয়ৰ বাবে পুঁজি যোগান ধৰাৰ উদ্দেশ্যে এই ধনৰাশি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে বুলি বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।

কোনখন ৰাজ্যক কিমান ধন আৱণ্টন দিয়া হৈছে জানি লওক-

ক্ৰমিক নং ৰাজ্য মুঠ ধন (কোটি টকা)
অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ৪,৫৯৭
অৰুণাচল প্ৰদেশ১,৪৭৬
অসম ৩,৫৫২
বিহাৰ ১০,৮৪৫
ছত্তীশগড়৩,৬০২
গোৱা৩৯৮
গুজৰাট৪,০৯৪
হাৰিয়ানা১,৪৮৪
হিমাচল প্ৰদেশ৯৯৬
১০ঝাৰখণ্ড৩,৬৬০
১১কৰ্ণাটক৪,৫০৪
১২কেৰলম২,৫৯৭
১৩মধ্য প্ৰদেশ৮,০১০
১৪মহাৰাষ্ট্ৰ৭,০২২
১৫মণিপুৰ৬৮২
১৬মেঘালয়৬৮৮
১৭মিজোৰাম৬১৫
১৮নাগালেণ্ড ৫২৪
১৯ওড়িশা৪,৮১৯
২০পঞ্জাব২,১৭৬
২১ছিকিম৩৬৫
২২তামিলনাডু৪,৪৬৬
২৩তেলেংগানা ২,৩৭০
২৪ত্ৰিপুৰা ৬৯৯
২৫উত্তৰ প্ৰদেশ১৯,২০৮
২৬উত্তৰাখণ্ড১,২৪৪
২৭পশ্চিমবংগ৭,৮৬৬
২৮ৰাজস্থান ৬,৪৬০

ইফালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰৰ বিত্তমন্ত্ৰণালয়ে এই আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰাত কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে । নিজৰ এক্সহেণ্ডেলত শ্বেয়াৰ কৰা এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয় যে অসমৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাই অধিক শক্তি লাভ কৰিছে ৷ বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে অসমক প্ৰদান কৰা অতিৰিক্ত ৩,৫৫২ কোটি টকাৰে অধিক আন্তঃগাঁথনি আৰু কল্যাণমূলক আঁচনি ৰূপায়ন কৰিব পৰা যাব ৷

‘‘অসমৰ উন্নয়ন যাত্ৰাত এক উল্লেখনীয় উত্থান । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ানীক তেওঁলোকৰ নিৰন্তৰ সহযোগিতাৰ বাবে মোৰ কৃতজ্ঞতা জনালোঁ ৷ এই অতিৰিক্ত ৩,৫৫২ কোটি টকাৰে সমগ্ৰ অসমতে আন্তঃগাঁথনি আৰু কল্যাণমূলক আঁচনিসমূহ আৰু অধিক ত্বৰান্বিত কৰিব পৰা যাব ।’’ -ড৹ শৰ্মাই এক্স হেণ্ডেলত লিখে ৷

লগতে পঢ়ক:

বুলেট ৰে'লৰ মানচিত্ৰত অসম; গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈ মাত্ৰ ৮ ঘণ্টা !

সাঁচি কাঠৰ টুকুৰা, তেলৰ ৰপ্তানি কেন্দ্ৰ হ'ব বৰঝাৰ বিমান বন্দৰ : ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

ৰাজ্যসমূহৰ মূলধনী ব্যয়
অসমৰ উন্নয়ন যাত্ৰা
ৰাজ্য চৰকাৰলৈ বিত্তীয় অনুদান
TAX DEVOLUTION TO STATE GOVERNMENTS
CM HIMANTA ON ASSAM DEVELOPMENTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.