ETV Bharat / state

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক ধ্ৰুপদী অসমীয়া অধ্যয়নৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰৰ ঘোষণাই গৱেষণাক উন্নীত কৰিব: মুখ্যমন্ত্ৰী

এই কেন্দ্ৰটোৱে আমাৰ চহকী ভাষিক আৰু সাহিত্যিক ঐতিহ্যৰ গৱেষণা, ডিজিটেলাইজেচন, সংৰক্ষণ আৰু প্ৰসাৰক শক্তিশালী কৰি আমাৰ ভাষাৰ গৌৰৱ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ যাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়।

Tezpur university
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক ধ্ৰুপদী অসমীয়া অধ্যয়নৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰৰ ঘোষণা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)
author img

By PTI

Published : October 3, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত ধ্ৰুপদী অসমীয়া অধ্যয়নৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমোদনক মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আদৰণি জনাইছে। এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা অসমীয়া ভাষাৰ গৱেষণা, ডিজিটেলাইজেচন আৰু সংৰক্ষণ শক্তিশালী হ’ব ।

উল্লেখ্য যে ধ্ৰুপদী অসমীয়া, বাংলা, পালি, মাৰাঠী আৰু প্ৰাকৃতৰ অধ্যয়নৰ বাবে পাঁচটা উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে অনুমোদন জনাইছে । এক আনুষ্ঠানিক জাননীত উল্লেখ কৰা অনুসৰি এই পাঁচটা কেন্দ্ৰ শৈক্ষিক গৱেষণা, ডিজিটেলাইজেচন, সংশ্লিষ্ট ধ্ৰুপদী ভাষাসমূহৰ ঐতিহ্য সংৰক্ষণ আৰু প্ৰসাৰ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে স্থাপন কৰা হ’ব ।

শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰি শুকুৰবাৰে সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে, অসমৰ বাবে, সমগ্ৰ ভাৰত আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে এয়া এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত ।"

অসমীয়াক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে ভাষাটো অধ্যয়নৰ বাবে সমৰ্পিত এটা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ কামত আগবাঢ়িছিল বুলিও তেওঁ কয় ।

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক ধ্ৰুপদী অসমীয়া অধ্যয়নৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰৰ ঘোষণা
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক ধ্ৰুপদী অসমীয়া অধ্যয়নৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰৰ ঘোষণা (পিটিআই)

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এই কেন্দ্ৰটোৱে আমাৰ চহকী ভাষিক আৰু সাহিত্যিক ঐতিহ্যৰ গৱেষণা, ডিজিটেলাইজেচন, সংৰক্ষণ আৰু প্ৰসাৰক শক্তিশালী কৰিব, যাতে আমাৰ ভাষাৰ গৌৰৱ আগন্তুক প্ৰজন্মৰ মাজলৈ যায় ।"

এই সিদ্ধান্তৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

আনহাতে, এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাই তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে শনিবাৰে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত কয় যে এই কেন্দ্ৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সিদ্ধান্ত অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ববিদ্যালয়খনে এটা দশকৰো অধিক সময় ধৰি কৰা কামৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

Tezpur university
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে বিশ্ববিদ্যালয়খনত ২০১১ চনত স্থাপিত অসমীয়া অধ্যয়ন কেন্দ্ৰই বিৰল সাঁচিপাতৰ পাণ্ডুলিপি, গুৰুত্বপূৰ্ণ অসমীয়া সাহিত্যিক ৰচনাৰ প্ৰাৰম্ভিক সংস্কৰণ, ব্যক্তিগত দিনলিপি আৰু বিশিষ্ট সাহিত্যিক আৰু সাংস্কৃতিক ব্যক্তিসকলৰ হাতেলিখা পাণ্ডুলিপিকে ধৰি প্ৰায় ৪ হাজাৰ পুৰণি অসমীয়া পাণ্ডুলিপি আৰু ছপা গ্ৰন্থ ডিজিটেলাইজ কৰাৰ এক বৃহৎ প্ৰকল্প হাতত লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

আনহাতে, ২০১৯ চনত স্থাপিত অসমীয়া বিভাগে পৰৱৰ্তী সময়ত অসমীয়া অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ বৰ্তমানৰ সুবিধাসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে ।

উৎকৰ্ষৰ নতুন কেন্দ্ৰটোৱে বৰ্তমানৰ শৈক্ষিক সুবিধা তথা শক্তিসমূহক অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ লগতে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ ধ্ৰুপদী মাত্ৰাসমূহৰ গৱেষণাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে এক প্ৰতিষ্ঠানিক মঞ্চ প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

এই দায়িত্বই তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন, পাঠ সমালোচনা, ডিজিটেলাইজেচন, আৰ্কাইভ সংৰক্ষণ, গৱেষণা, অনুবাদ আৰু প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ যি বিশেষজ্ঞ সমল আছে তাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে মিলিব বুলি বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে ।

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰ’-উপাচাৰ্য অমৰেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসে এই কৃতিত্বৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয় পৰিয়ালক অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।

লগতে পঢ়ক : তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ধ্ৰুপদী অসমীয়াৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ: অসমীয়া ভাষা প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰৰ সম্ভাৱনা আৰু প্ৰত্যাশা

লগতে পঢ়ক : ইউনিকোড মানে কি আৰু ডিজিটেলত অসমীয়া লিপিৰ স্থান?

TAGGED:

TEZPUR UNIVERSITY
ধ্ৰুপদী অসমীয়া উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ
ধ্ৰুপদী অসমীয়া ভাষা
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
CLASSICAL ASSAMESE CENTRE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.