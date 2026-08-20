মৰিগাঁৱত চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্স : কাৰিকৰী শিক্ষাই নহয় উদ্ভাৱনী শক্তি বিকাশৰো কেন্দ্ৰ

মৰিগাঁৱত চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্স : কাৰিকৰী শিক্ষাই নহয় উদ্ভাৱনী শক্তি বিকাশৰো কেন্দ্ৰ
দন্দুৱাস্থিত চৰকাৰী ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানত কেইবাটাও নতুন পাঠ্যক্ৰমেৰে চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্সৰ শুভাৰম্ভ ।
Published : August 20, 2026 at 5:49 PM IST
মৰিগাঁও : ৰাজ্যৰ যুৱপ্ৰজন্মৰ মাজত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা, উদ্ভাৱনী শক্তি আৰু আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ জ্ঞানৰ বিকাশ ঘটোৱাৰ লক্ষ্যৰে মৰিগাঁৱত এক নতুন সম্ভাৱনাৰ আৰম্ভ হৈছে । টাটা টেকন'লজি আৰু অসম চৰকাৰৰ যৌথ উদ্যোগত দন্দুৱাস্থিত চৰকাৰী ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিভিত্তিক শিক্ষাৰ এক নতুন কেন্দ্ৰৰ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে । যাৰ নাম চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্স দিয়া হৈছে ।
বৰ্তমানৰ বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিৰ যুগত কেৱল পাঠ্যপুথিৰ জ্ঞানেই এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যৎ গঢ়িবলৈ যথেষ্ট নহয় । কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, বৰটিক্স, বৈদ্যুতিক বাহন আৰু অত্যাধুনিক যন্ত্ৰৰ যুগত শিক্ষাৰ্থীসকলক সময়ৰ সৈতে খাপ খুৱাই বৈজ্ঞানিক আৰু কাৰিকৰী জ্ঞানেৰে সমৃদ্ধ কৰি তোলা অতি প্ৰয়োজন । এই প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা ভাবিয়ে মৰিগাঁৱৰ এই নতুন কেন্দ্ৰটোত আৰম্ভ কৰা হৈছে কেইবাটাও নতুন আৰু আধুনিক প্ৰযুক্তিভিত্তিক পাঠ্যক্ৰমৰ ।
প্ৰতিষ্ঠানৰ অধ্যক্ষ কৃষ্ণ বণিয়াৰ নেতৃত্ব আৰু তত্ত্বাৱধানত আৰম্ভ হোৱা এই কেন্দ্ৰটোত শিক্ষাৰ্থীসকলক আধুনিক উদ্যোগ ক্ষেত্ৰৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিব পৰাকৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে । কেন্দ্ৰটোৰ ৰবটিক্স প্ৰশিক্ষক ৰবিনা বসুমতাৰীয়ে জনোৱা মতে ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰৰ নতুন চাহিদাক লক্ষ্য কৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰবটিক্স, বেছিক ডিজাইন, চিএনচি মেচিন অপাৰেটিং আৰু ইলেকট্ৰিক ভেহিকল (বৈদ্যুতিক বাহন) প্ৰযুক্তি আদি বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । প্ৰায় ৫০ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰে এই আটাইকেইটা বিষয় আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰবটিক্স (Industrial Robotics) : শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বৈজ্ঞানিক বিকাশ আৰু হাতে-কামে শিকাৰ মানসিকতা গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰবটিক্সৰ দৰে পাঠ্যক্ৰম অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । স্বয়ংক্ৰিয় ৰবট কেনেকৈ কাম কৰে, উদ্যোগত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কেনেকৈ হয়, ৰবট পৰিচালনা আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ কেনেকৈ কৰিব, শিক্ষাৰ্থীসকলে এই সকলো দিশৰ ব্যৱহাৰিক জ্ঞান লাভ কৰাৰ সুযোগ পাব ।
বেছিক ডিজাইন (Basic Design): এই বিষয়ৰ জৰিয়তে আধুনিক প্ৰযুক্তিগত নক্সা প্ৰস্তুত কৰাৰ দক্ষতা লাভ কৰিব ।
চিএনচি মেচিন অপাৰেটিং (CNC Machining) : কম্পিউটাৰ নিয়ন্ত্ৰিত আধুনিক যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰৰ কৌশল সম্পৰ্কে এই বিষয়ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব ।
ইলেকট্ৰিক ভেহিকেল (EV Technology) : ইয়াৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যতৰ বৈদ্যুতিক বাহনৰ কাৰিগৰী আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব ।
বৰ্তমানো প্ৰতিষ্ঠানখনত ৰবটিক্স আৰু বেছিক ডিজাইন পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া চৰি আছে । প্ৰশিক্ষক ৰবিনা বসুমতাৰীয়ে কয়, "নতুন পাঠ্যক্ৰবোৰত নামভৰ্তি চলি আছে । নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে ইয়াত নতুন যন্ত্ৰপাতিও দিয়া হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰতিটো পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে প্ৰায় ১৪ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক সামৰি প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে । শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা সীমিত যদিও ভৱিষ্যতে অধিক যুৱক-যুৱতী আধুনিক বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিৰ শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
কেৱল তাত্ত্বিক শিক্ষাতে সীমিত নাথাকি শিক্ষাৰ্থীসকলক ব্যৱহাৰিক জ্ঞান প্ৰদান কৰাৰ ওপৰত ইয়াত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । ইয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰটোত অত্যাধুনিক লেজাৰ মেচিন, চিএনচি মেচিন আৰু অটোমোবাইল খণ্ডৰ বাস্তৱ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন 'কাট-ছেকচন'ৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷
বিশেষভাৱে লেজাৰ মেচিনৰ সহায়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে কাঠ বা অন্যান্য সামগ্ৰীত দক্ষতাৰে 'ফটো এনগ্ৰেভিং' আৰু ডিজাইন কৰি বিভিন্ন উপহাৰ সামগ্ৰী, গৃহসজ্জাৰ বস্তু আদি প্ৰস্তুত কৰাৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
ইফালে আগন্তুক দিনত স্থানীয় যুৱক-যুৱতীসকলকো এই নতুন প্ৰযুক্তিৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়াৰ বাবে বিশেষ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰাৰো পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । এনে পদক্ষেপে গ্ৰামাঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলকো আধুনিক বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । যাৰ বাবে নামভৰ্তি সম্প্ৰসাৰণৰো পৰিকল্পনা লোৱা হৈছে ।
এনে কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত বিজ্ঞান আৰু কাৰিকৰী দক্ষতা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে ভৱিষ্যতে নিজেই নতুন উদ্ভাৱন, প্ৰযুক্তিগত সমাধান আৰু উদ্যোগ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি অহা পথ মুকলি হ'ব । মৰিগাঁৱৰ এই কেন্দ্ৰ কেৱল এখন কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ নহয় নতুন প্ৰজন্মৰ বৈজ্ঞানিক বিকাশৰ এক পৰীক্ষাগাৰ হিচাপেও গঢ় লৈ উঠাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই আশাই এতিয়া মৰিগাঁৱৰ নতুন বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ যাত্ৰাক বিশেষ তাৎপৰ্য প্ৰদান কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : কি মজা ! ছাৰ-বাইদেউ কোনো নাই, স্কুলত খেলা-ধূলা কৰিয়েই ঘৰলৈ উভতিছে মইনাহঁত