বান সাহায্যৰ নামত অসমক প্ৰতাৰণা কেন্দ্ৰৰ ! পাঁচ বছৰত দিলে মাত্ৰ ৩২৩.৩৯ কোটি
প্ৰতি বছৰে ৰাজ্য চৰকাৰে বানত হোৱা ক্ষয়-ক্ষতিৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত সাহায্য বিচাৰে । কিন্তু প্ৰয়োজন অনুপাতে সাহায্য লাভ নকৰে কেন্দ্ৰৰ পৰা ৷
Published : July 22, 2026 at 5:48 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যত এতিয়া বানৰ তাণ্ডৱ । কেইবাখনো জিলাত বানে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে । লাখ লাখ লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । প্ৰতি বছৰে উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে বানত বিশাল পৰিমাণৰ সা-সম্পত্তি ধ্বংস হয় । এইবাৰো বাৰিষাৰ বানে ৰাজ্যত ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে । নষ্ট হৈছে ৰাইজৰ সা-সম্পত্তি । বানৰ এনে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা সকলে চৰকাৰ পৰা সহায়ৰ আশা কৰে ।
বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হোৱাৰ পাছত স্বাভাৱিকতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰ্যবেক্ষকৰ দল আহিব আৰু ক্ষয়-ক্ষতিৰ হিচাপ-নিকাচ কৰিব । তাৰ পিছত দিয়া হ'ব সাহায্য । প্ৰতি বছৰে ৰাজ্য চৰকাৰে বানত হোৱা ক্ষয়-ক্ষতিৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত সাহায্য বিচাৰে । কিন্তু প্ৰয়োজন অনুপাতে সাহায্য লাভ নকৰে কেন্দ্ৰৰ পৰা ৷ যাৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলে চৰকাৰৰ পৰা নামমাত্ৰ সাহায্যহে লাভ কৰে । প্ৰত্যেক বছৰে বানৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰক প্ৰয়োজন হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজিৰ । কিন্তু কেন্দ্ৰই ঠিক মতে পুঁজিৰ যোগান নধৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাবে এই ক্ষতি পূৰণ কৰাটো সম্ভৱ নহয় ।
কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্যৰ লগতে জনতা ভৱনস্থিত ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ এগৰাকী যুটীয়া সচিবে দিয়া তথ্যৰ ভিত্তিত এই প্ৰতিবেদনত কেন্দ্ৰই প্ৰদান কৰা বান সাহায্যৰ এক অৱলোকন আগবঢ়োৱা হ’ল ৷ তদুপৰি বিধানসভাৰ অধিৱেশনত বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে দিয়া বক্তব্য আৰু তথ্যও ইয়াত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ।
তথ্য মতে বিগত পাঁচ বছৰত অসমত হোৱা বানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত অসমে NDRF শিতানত মুঠ ৫৭২৬.২৭ কোটি টকা বিচাৰিছিল যদিও এই ধনৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উচ্চ পর্যায়ৰ কমিটীয়ে ১৩৯৬.৮২ কোটি টকা প্ৰদান কৰিবলৈ অনুমোদন দিয়ে । কিন্তু আশ্চর্যজনক কথা যে উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটীয়ে অনুমোদন দিয়াৰ পাছতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমক প্ৰদান কৰিলে মাত্ৰ ৩২৩.৩৯ কোটি টকা ।
২০২০-২১ বৰ্ষত বানৰ ঠিক পিছতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দলে অসম ভ্ৰমণ কৰি যোৱাৰ অন্তত কেন্দ্ৰৰ ওচৰত অসম চৰকাৰে NDRF শিতানত ২৬৪০.৮৭ কোটি টকা বিচাৰিছিল । উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটীয়ে এই ধনৰ ভিতৰত ৪৩৭.১৫ কোটি টকা অনুমোদন দিয়ে । কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই ধনৰ ভিতৰত মুকলি কৰি দিয়ে মাত্ৰ ৪৪.৩৭ কোটি টকা । ইফালে ২০২১-২২ বৰ্ষত অসমে বিচৰা ১০৮৮.১৮ কোটি টকাৰ ভিতৰত উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটীয়ে ৫১.৫৩ কোটি টকা অনুমোদন দিয়ে যদিও কেন্দ্ৰই এটকাও মুকলি কৰি নিদিলে ।
সেইদৰে ২০২২-২৩ বৰ্ষত হোৱা বানৰ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে অসমে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা ১৩০৯.৫০ কোটি টকা বিচাৰিছিল আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটীয়ে ৫২০.৪৭ কোটি টকাৰ অনুমোদন দিয়ে । কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই ধনৰ ভিতৰত মোকলাই দিয়ে ২৫০ কোটি টকা । একেদৰে ২০২৩-২৪ বৰ্ষত অসমে বিচাৰিছিল ১১৭.৬৭ কোটি টকা । উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটীয়ে ৭৩.৯৮ কোটি টকা প্ৰদান কৰাৰ বাবে অনুমোদন দিয়ে যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটকাও মোকলাই নিদিলে ।
আনহাতে ২০২৪-২৫ বৰ্ষত অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰৰ পৰা ৫৭০.৯২ কোটি টকা বিচাৰিছিল আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটীয়ে অনুমোদন দিছিল ৩১৩.৬৯ কোটি টকা । কিন্তু এই ধনৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰই মোকলাই দিয়ে মাত্ৰ ২৯.০২ কোটি টকা । লক্ষণীয় বিষয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে NDRF শিতানত অসমক ধন প্ৰদানত কৃপণালি কৰাৰ দৰে SDRF শিতানত প্ৰদান কৰা ধনৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি কৰা নাই ।
২০২০-২১ বৰ্ষত এই শিতানত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমক প্ৰদান কৰিছিল ৬১৭.৬০ কোটি টকা । ইয়াৰ বিপৰীতে ২০২৪-২৫ বৰ্ষত SDRF শিতানত কেন্দ্ৰই প্ৰদান কৰা ধনৰ পৰিমাণ হৈছে ৭১৬ কোটি টকা । সাধাৰণতে ৰাজ্যসমূহে বান সাহায্য বা আন কোনো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত NDRF শিতানত ধন বিচাৰে । এই শিতানত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এশ শতাংশ ধন প্ৰদান কৰে । কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰই প্ৰদান কৰা ধনৰ পৰিমাণ বহু কম । অসমৰ বিপৰীতে দেশৰ আন ৰাজ্যসমূহক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই শিতানত পৰ্যাপ্ত ধন প্ৰদান কৰি আহিছে ।
বান সাহায্যৰ নামত কেন্দ্ৰই কৰা প্ৰতাৰণা সন্দৰ্ভত অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী উপ-দলপতি তথা নাওবৈচাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক ডাঃ জয়প্ৰকাশ দাসে কয়, ‘‘অসমৰ বান সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান বিজেপিৰ অন্যতম এটা নিৰ্বাচনী ইছ্যু আছিল । কিন্তু এই সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে । বৰং বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত বান সমস্যা আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰিল । আনহাতে বান সাহায্য দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো কেন্দ্ৰই অসমক বাৰম্বাৰ প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে । প্ৰত্যেক বছৰে বানে অসমৰ ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰে । কিন্তু বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক সকাহ দিবলৈ ডৱল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰৰ কোনো পদক্ষেপ নাই । তেওঁলোকে নামতহে অসম প্ৰেমৰ কথা কয়, কামত একো নাই ।’’
আনহাতে এই সন্দৰ্ভত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, ‘‘শিৱসাগৰ, নাজিৰা, সোণাৰি, চৰাইদেউ, যোৰহাটকে ধৰি উজনি অসমৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত ভয়াৱহ বানৰ সংহাৰী ৰূপ দেখি গভীৰভাৱে উদ্বিগ্ন হৈছোঁ । প্ৰলয়ংকৰী বানত বহু লোক বিভিন্ন স্থানত আবদ্ধ হৈ আছে । আবদ্ধ লোকসকলক শীঘ্ৰেই উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক প্ৰয়োজনীয় খাদ্য, বিশুদ্ধ খোৱাপানী, চিকিৎসা, আশ্ৰয় আৰু অন্যান্য জৰুৰী সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ বাবে চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ ।’’
‘‘প্ৰত্যক বছৰে বানে ৰাজ্যখনত ভয়াৱহ ধ্বংসলীলা কৰে । কিন্তু চৰকাৰখনে ৰাইজক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ নিদিয়ে । বিজেপিয়ে ২০১৬ চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত অসমৰ বান আৰু খহনীয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কি হ'ল সকলোৱে জানে । আমি বিচাৰোঁ চৰকাৰে বান ক্ষতিগ্ৰস্তক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়ক ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
লগতে পঢ়ক: যদি প্ৰয়োজন হয় আমি কেন্দ্ৰৰ সহায় লম: শিৱসাগৰৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে