উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৰ্থনৈতিক জীৱনৰেখা: সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব’ৰ্ডৰ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পৰ্যালোচনা ব’ৰ্ডৰ চতুৰ্দশ বৈঠক । বৈঠকত নদী অৱবাহিকা ব্যৱস্থাপনাৰ পদক্ষেপসমূহৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে পৰ্যালোচনা কৰা হয় ।
By ANI
Published : May 20, 2026 at 4:54 PM IST
গুৱাহাটী: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰক উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এক বৃহৎ অৰ্থনৈতিক আৰু সংযোগী কৰিড’ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা ত্বৰান্বিত কৰিছে ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মঙলবাৰে পৰিবহণ, বাণিজ্য, পৰ্যটন আৰু বৈজ্ঞানিক নদী অৱবাহিকা ব্যৱস্থাপনাক সামৰি এক সংহত নদী উন্নয়ন কৌশলৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে ৷ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব’ৰ্ডৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ পৰ্যালোচনা সমিতিৰ বৈঠকত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ মন্ত্ৰী, কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞ আৰু প্ৰতিনিধিয়ে অঞ্চলটোৰ বান নিয়ন্ত্ৰণ, গৰাখহনীয়া ব্যৱস্থাপনা আৰু জলসম্পদৰ বহনক্ষম ব্যৱহাৰ শক্তিশালী কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ৷
বৈঠকত ভাষণ দি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয়, "কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰক কেৱল নদী হিচাপেই নহয়, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু আঞ্চলিক সংযোগ ত্বৰান্বিত কৰিব পৰা এক ‘অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ’ হিচাপেহে চায় ৷ তেওঁ লগতে কয়, "উত্তৰ-পূবৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৰ্থনৈতিক জীৱনৰেখা হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ৷ অভ্যন্তৰীণ জলপথসমূহে পৰিৱেশ অনুকূল, দক্ষ আৰু অৰ্থনৈতিক পৰিবহণৰ ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰে যিয়ে অঞ্চলটোৰ সংযোগ আৰু বাণিজ্যক ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে ৷
তেওঁ কয় যে উত্তৰ-পূবক কলকাতা আৰু হলদিয়া বন্দৰৰ সৈতে সংযোগ কৰা ভাৰত-বাংলাদেশ প্ৰট’কল পথৰ জৰিয়তে মালবাহী আৰু যাত্ৰী সংযোগৰ উন্নতিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ-২ হিচাপে ঘোষণা কৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উন্নয়নৰ কামত ভাৰতীয় আভ্যন্তৰীণ জলপথ প্ৰাধিকৰণে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ আছে ৷ পাণ্ডু, ধুবুৰী আৰু যোগীঘোপাৰ টাৰ্মিনেলৰ লগতে ভাসমান জেটি আৰু উন্নত উপকূলীয় আন্তঃগাঁথনিকে ধৰি প্ৰায় ৭৫১ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প অসমত সম্পূৰ্ণ হৈছে ৷
বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপথ উন্নয়ন, জাহাজ মেৰামতিৰ সুবিধা, পৰ্যটকৰ জেটী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ আঞ্চলিক উৎকৃষ্টতাৰ কেন্দ্ৰকে ধৰি ১১০০ কোটিৰো অধিক মূল্যৰ প্ৰকল্প চলি আছে ৷ সোণোৱালে কয় যে মোদী চৰকাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনক ‘নিজৰ এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ বাবে কৌশলগত আহিলা’ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰে, যিয়ে সীমা অতিক্ৰম কৰি সংযোগ আৰু আঞ্চলিক বাণিজ্যক প্ৰসাৰিত কৰে ।
তেওঁ লগতে কয় যে চৰকাৰে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আভ্যন্তৰীণ জলপথৰ আন্তঃগাঁথনিত প্ৰায় ৪,৮০০ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷ প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে নদীৰ পাৰৰ অঞ্চলত শেষ মাইলৰ সংযোগ আৰু লজিষ্টিক দক্ষতা বৃদ্ধিৰ বাবে কমিউনিটি জেটি, ক্ৰুজ টাৰ্মিনেল, ড্ৰেজাৰ, কাৰ্গো জাহাজ আৰু নগৰীয়া জল পৰিবহণ ব্যৱস্থা নিৰ্মাণ ৷
লগতে পঢ়ক : গুৱাহাটীত ৱাটাৰ মেট্ৰ', ঘোষণা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ