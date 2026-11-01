বুলেট ৰে'লৰ মানচিত্ৰত অসম; গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈ মাত্ৰ ৮ ঘণ্টা !
প্ৰস্তাৱিত বুলেট ৰে'ল কৰিড'ৰ গুৱাহাটীলৈ সম্প্ৰসাৰণত অনুমোদন কেন্দ্ৰৰ । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
Published : November 1, 2026 at 1:43 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ ৰে'ল যোগাযোগৰ ইতিহাসত এক নতুন অধ্যায়ৰ সংযোজন হ'বলৈ গৈ আছে । দেশৰ প্ৰস্তাৱিত হাইস্পীড ৰে'ল নেটৱৰ্কত অসম তথা গুৱাহাটীয়ে স্থান লাভ কৰিলে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্তৰ ভাৰতৰ প্ৰস্তাৱিত বুলেট ৰে'ল কৰিড'ৰ গুৱাহাটীলৈ সম্প্ৰসাৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । অসমৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত লৈছে । এই সিদ্ধান্তই অসমবাসীক আনন্দিত কৰি তুলিছে । এই খবৰ শ্বেয়াৰ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে যে প্ৰস্তাৱিত দিল্লী-শিলিগুড়ি হাইস্পীড ৰে'ল কৰিড'ৰ গুৱাহাটীলৈকে সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰই অনুমোদন জনাইছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় ৰে'ল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈ ৮ ঘণ্টা ? হয় ! উত্তৰ বুলেট ৰে'ল কৰিড'ৰ গুৱাহাটীলৈ সম্প্ৰসাৰণ পূব ভাৰতৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্ত ।"
Guwahati–Delhi in under 8 hours? Yes! The extension of the Northern bullet train corridor to Guwahati is a pivotal moment for East India. My heartfelt gratitude to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji and Hon’ble Railway Minister Shri @AshwiniVaishnaw Ji. The corridor was initially meant to end at Siliguri. After my written request and meeting with Shri Ashwini Vaishnaw Ji in July, he saw merit in our proposal and approved its extension into the North East. This is what a government that listens and delivers looks like. As Assam prepares for a new wave of high-tech industries, fast, affordable flight like connectivity to Delhi and two state capitals will open up enormous opportunities for businesses and livelihoods. A bullet train to Assam once seemed so far-fetched that it never even became a public demand. Today, what we scarcely dared to dream is becoming reality. Isiliye, Modi kahin nahi jayega! Have a great day!— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 1, 2026
উল্লেখ্য যে ২০২৬ চনৰ মে' মাহত প্ৰাৰম্ভিক পৰিকল্পনাত এই কৰিড'ৰ দিল্লীৰ পৰা শিলিগুড়িলৈ সম্প্ৰসাৰণৰ কথা আছিল । সেই সময়ত পৰিকল্পনাত গুৱাহাটীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাছিল । কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্যক্তিগতভাৱে এই বিষয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আপত্তি দৰ্শাইছিল । অসমৰ ভৌগোলিক অৱস্থান আৰু বৰ্ধিত অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁ এই কৰিড'ৰ গুৱাহাটীলৈ সম্প্ৰসাৰণৰ অনুৰোধ জনাইছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ এখন পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰিছিল । জুলাই মাহত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় ৰে'ল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱকো সাক্ষাৎ কি বিষয়টো বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
তাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে লৈ অৱশেষত গুৱাহাটীলৈ এই কৰিড'ৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে কৰা এই অনুৰোধৰ কথাও এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে । তেওঁ লিখিছে, "প্ৰথমতে কৰিড'ৰটো শিলিগুড়িতে শেষ হোৱাৰ কথা আছিল । মোৰ লিখিত অনুৰোধ আৰু জুলাই মাহত অশ্বিনী বৈষ্ণৱক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত তেওঁ আমাৰ প্ৰস্তাৱৰ যোগ্যতা দেখি উত্তৰ-পূবলৈ সম্প্ৰসাৰণৰ অনুমোদন জনায় ।"
উল্লেখ্য যে এই কৰিড'ৰ দিল্লীৰ পৰা আগ্ৰা, কানপুৰ, লক্ষ্ণৌ, আযোধ্যা, বাৰাণসী, প্ৰয়াগৰাজ, পাটনা আৰু শিলিগুড়ি হৈ গুৱাহাটীক সংযোগ কৰিব ।
নতুন উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ উদ্যোগৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ সময়তে এই প্ৰকল্পই অসমক লাভান্বিত কৰিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "যেতিয়া অসমে উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ উদ্যোগৰ নতুন সংযোজনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে, দিল্লী আৰু দুখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানীলৈ সংযোগৰ দৰে দ্ৰুত, সুলভ মূল্যৰ বিমান সেৱাই ব্যৱসায় আৰু জীৱিকাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ সুযোগ মুকলি কৰিব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে লিখিছে, "এসময়ত অসমলৈ বুলেট ৰে'ল এখনে জনসাধাৰণৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব বুলি কল্পনাৰ বাহিৰত আছিল । আজি আমি যি সপোন দেখাৰ সাহস কৰিব পৰা নাছিলোঁ সেয়া বাস্তৱত পৰিণত হৈছে ।"
ৰে'ল বিভাগে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি প্ৰস্তাৱিত উত্তৰ কৰিড'ৰ সম্পূৰ্ণ হ'লে মাত্ৰ ৫৯ মিনিটত দিল্লীৰ পৰা আগ্ৰালৈ যাব পৰা যাব । দিল্লীৰ পৰা কানপুৰলৈ এঘণ্টা ৪৫ মিনিটত; দিল্লীৰ পৰা লক্ষ্ণৌলৈ দুঘণ্টা ১২ মিনিট সময় লাগিব । একেদৰে দিল্লীৰ পৰা বাৰাণসীলৈ ৩ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট আৰু প্ৰয়াগৰাজলৈ ৩৩ মিনিট সময় লাগিব ।
লগতে পঢ়ক :
দেশৰ ভিতৰতে অসমত প্ৰথম চৰকাৰী প্ৰ'টন বীম থেৰাপীৰ চিকিৎসা: মুখ্যমন্ত্ৰী