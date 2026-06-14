যোৰহাটৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, আবেগিক পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা-কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা
যোৰহাটৰ ৰৰৈয়াস্থিত বায়ুসেনাৰ ঘাটিত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এএন-৩২ পৰিবহণ বিমানৰ দুৰ্ঘটনাক লৈ দেশজুৰি শোকৰ ছাঁ ।
Published : June 14, 2026 at 8:22 PM IST
যোৰহাট : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মেচুকাৰ পৰা যাত্ৰা কৰা ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এএন-৩২ পৰিবহণ বিমান শনিবাৰে যোৰহাটৰ ৰৰৈয়াস্থিত বায়ুসেনাৰ ঘাটিত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । য'ত বায়ুসেনাৰ ৫ গৰাকী জোৱান শ্বহীদ হয় । এই দুৰ্ঘটনাত লৈ দেশজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে । অনাকাংক্ষিত দুৰ্ঘটনাটোত কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা জোৱানকেইজনলৈ দেশবাসীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাইও এই দুৰ্ঘটনাক লৈ শোকপ্ৰকাশ কৰিছে ।
কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, "বায়ুসেনা বা যোৰহাটবাসীয়েই নহয় সমগ্ৰ অসম তথা দেশবাসী শোকত ম্ৰিয়মাণ । কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত ৫ গৰাকীকৈ বীৰ জোৱানে আমাৰ যোৰহাট চহৰতে বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ আকস্মিকভাৱে মৃত্যুবৰণ কৰিলে । আমি পুনৰবাৰ বীৰ জোৱান কেইজনৰ আত্মাৰ সদগতি বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ । শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জনাইছোঁ আৰু ইশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ । তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক এই দুখৰ সময়ত যাতে সাহস আৰু শক্তি দিয়ে ।"
আনহাতে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তাছাই শোকপ্ৰকাশ কৰি কয়, "ভাৰতবৰ্ষত বিমান দুৰ্ঘটনা বৰ কম হয় । যেতিয়া যুঁজাৰু বিমান দুৰ্ঘটনা হৈছিল তেতিয়াই ভাৰত চৰকাৰে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছিল । কালি যি ঘটনা হৈছে সেই ঘটনাৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ । তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ । উক্ত বিমান দুৰ্ঘটনা আৰু ৫ গৰাকীকৈ বীৰ জোৱান শ্বহীদ হোৱা ঘটনা সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু বায়ু সেনা চিন্তিত হৈছে । বহু দিনৰ পিছত অসমত এনে দুৰ্ঘটনা হৈছে । এই দুৰ্ঘটনা কিহৰ কাৰণে হৈছে সেয়া তদন্ত কৰিলেহে ওলাই পৰিব । কোনেও দুৰ্ঘটনাৰ কথা অনুমান কৰিব নোৱাৰে ।"
উল্লেখ্য যে শনিবাৰে যোৰহাট বায়ুসেনাৰ ঘাটিত অৱতৰণৰ সময়তে এএন-৩২ পৰিবহণ বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল ৷ এই দুৰ্ঘটনাত নিহত জোৱানসকল হৈছে ক্ৰমে স্কোৱাড্ৰন লিডাৰ প্ৰশান্ত সিং, ফ্লাইট লেফটেনেণ্ট শুভম কুমাৰ, চাৰ্জেণ্ট জিতেন্দ্ৰ শৰ্মা, অগ্নিবীৰ বায়ুসেনা খেমাৰম কুমাৱট আৰু অগ্নিবীৰ বায়ুসেনা ডেনিছ আলম ।
লগতে পঢ়ক : পাঁচ শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ, নশ্বৰদেহ গৃহজিলালৈ প্ৰেৰণ