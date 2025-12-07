ETV Bharat / state

লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিহে ওলাই যাব পাৰিলে কেন্দ্ৰীয় উচ্চশিক্ষাৰ দল, কি আছে লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতিত ?

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কোনো প্ৰশাসনিক দায়িত্বত নাথাকিব শম্ভুনাথ সিং । নিশা যৌথ সচিবৰ লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি । বাহাল থাকিব এক্টিং উপাচাৰ্য ডি কে ভট্টাচাৰ্য ।

Central higher education team will be able to leave Tezpur University after giving a written commitment
প্ৰতিবাদকাৰীক লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিহে ওলাই যাব পাৰিলে কেন্দ্ৰীয় উচ্চশিক্ষাৰ দল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 7, 2025 at 2:12 PM IST

তেজপুৰ: ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ প্ৰেক্ষাপটত লাভ কৰা তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় উচ্চশিক্ষাৰ দলে অনানুষ্ঠানিক লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিহে ওলাই যাব পাৰিলে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা । নিশা প্ৰায় ১১.১৫ বজাত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ যৌথ সচিবৰ পৰা লাভ কৰা এক অনানুষ্ঠানিক লিখিত পত্ৰত স্বীকাৰ কৰে যে উপাচাৰ্য শম্ভুনাথ সিঙৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহৰ সন্দর্ভত এক তদন্ত আৰম্ভ কৰা হ’ব বুলি জানোৱা হৈছে ।

ছাত্ৰসকলৰ মতে এয়া এটা প্ৰাৰম্ভিক পদক্ষেপ যদিও তেওঁলোকে জোৰ দিয়ে যে আনুষ্ঠানিক চৰকাৰী অধিসূচনা প্ৰকাশ নোহোৱা আৰু স্পষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নোহোৱালৈকে আন্দোলন অব্যাহত থাকিব । যৌথ সচিব সৌম্যা গুপ্তাই ৰেজিষ্টাৰ ইনচাৰ্য চন্দন গোস্বামীলৈ ইমেইলত প্ৰেৰণ কৰা হস্তলিখিত পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে প্ৰফেচৰ শম্ভুনাথ সিং এতিয়াৰে পৰা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনিক ক্ষমতাৰ সৈতে সংযুক্ত নাথাকিব । লগতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত সকলো অভিযোগৰ ক্ষেত্ৰত সময়সীমাভিত্তিক তদন্তৰ আশ্বাসো দিয়া হৈছে ।

লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিহে ওলাই যাব পাৰিলে কেন্দ্ৰীয় উচ্চশিক্ষাৰ দল (ETV Bharat Assam)

ছাত্ৰ, শিক্ষক আৰু অনা-শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে চৰকাৰীভাৱে কোনো দৃঢ় চুক্তি অথবা আনুষ্ঠানিক আদেশ লাভ নকৰালৈকে সম্পূৰ্ণ অসহযোগ আৰু অনুশাসন অমান্য আন্দোলন চলাই যোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । বিগত ৭৯ দিন ধৰি চলি থকা এই আন্দোলনৰ পিছতো ছাত্ৰ সমাজ দৃঢ় অৱস্থাত অৱস্থান কৰি আছে আৰু শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকৰণৰ অপেক্ষাত আছে ।

Central higher education team will be able to leave Tezpur University after giving a written commitment
প্ৰতিবাদত উত্তাল তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰোপৰি, যৌথ নিৰ্দেশকে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে প্ৰফেচৰ ধ্ৰুৱ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা জাৰি নোহোৱালৈকে 'স্থিতি কায়েম' ৰক্ষা কৰা হ’ব । শনিবাৰে বিয়লি বিশ্ববিদ্যালয়ত কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা সচিব বিনীত যোশীৰ নেতৃত্বত উপস্থিত হোৱা তিনিজনীয়া দলটোৱে ৩.৩০ বজাত উপস্থিত হৈ ৪-৯.১৫ বজালৈকে তদন্ত আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছিল ।

Central higher education team will be able to leave Tezpur University after giving a written commitment
শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ যৌথ সচিবৰ লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

তদন্তৰ পৰা ওলাই যোশীয়ে সাংবাদিকক জনাই যে, দেওবাৰে ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালৰ লগত সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এই বিষয়ে অৱগত কৰিব আৰু এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত এক ঘোষণা কৰিব । তাৰ পাছতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মূল তোৰণৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকা ছাত্র-ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদ অধিক উত্তেজিত কৰি তোলে ।

Central higher education team will be able to leave Tezpur University after giving a written commitment
শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ যৌথ সচিবৰ লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ দলটো মূল তোৰণ পাৰ হ'ব নোৱাৰাকৈ নিশা ১১.১৫ বজালৈকে আবদ্ধ কৰি ৰাখে । আনহাতে এই তদন্তৰ সময়ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেজিষ্টাৰ ইনচাৰ্য চন্দন গোস্বামীৰ লগত কেন্দ্ৰীয় দলটোৱে আলোচনা কৰাত এই সমগ্ৰ ঘটনা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল জানিব বিচাৰে । তেতিয়া তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছিল যে ছাত্র-ছাত্ৰীয়ে কেতিয়াও প্ৰশাসনিক বিষয়ক লৈ প্ৰতিবাদ নকৰে তেওঁলোকে সদায় একাডেমিক বিষয়ত প্ৰতিবাদ কৰে ইয়াত কিয় এনেকুৱা হৈছে ?

Central higher education team will be able to leave Tezpur University after giving a written commitment
মোতায়েন কৰা হয় কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী (ETV Bharat Assam)

এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গোস্বামীয়ে কয়, "তেওঁলোকে সন্মুখীন হৈছে ছাত্ৰাবাসৰ দুৰাৱস্থাৰ থকা বিচনা-টেবুল চকীৰ শোচনীয় অৱস্থা, সেয়ে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে ।" তেতিয়া যোশীয়ে ছাত্ৰাবাস পৰিদৰ্শন কৰি যাম বুলি নিশ্চিত কৰে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

