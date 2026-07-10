ETV Bharat / state

অৰুণাচলত বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আন্তঃমন্ত্ৰণালয়ৰ প্ৰতিনিধি দলৰ

কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ যুটীয়া সচিব নিষ্ঠা তিৱাৰীৰ নেতৃত্বত ৬ জনীয়া আন্তঃমন্ত্ৰণালয়ৰ দলে বানত প্ৰভাৱিত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে ।

Central government's inter-ministerial team visits flood-affected areas of Arunachal Pradesh
বানত বিস্তৰ ক্ষতি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন অঞ্চল (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 10, 2026 at 2:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: শেহতীয়াকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন অঞ্চল বানৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে । হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমি নষ্ট হৈছে । বহু লোক বানত প্ৰভাৱিত হৈছে । তাৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দলে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব চিয়াং জিলাৰ বিলাত আৰু নামনি চিয়াং জিলাৰ কোৰা ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বানপীড়িত অঞ্চলবোৰ পৰিদৰ্শন কৰে ।

কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সচিব নিষ্ঠা তিৱাৰীৰ নেতৃত্বত অহা ৬ জনীয়া আন্তঃমন্ত্ৰণালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় দলে বানত প্ৰভাৱিত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি বান আৰু খহনীয়াৰ ফলত হোৱা ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতিৰ বুজ লয় ।

অৰুণাচলত বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আন্তঃমন্ত্ৰণালয়ৰ প্ৰতিনিধি দলৰ (ETV Bharat)

পৰিদৰ্শনৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় দলটোৱে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালবোৰৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰে । তেওঁলোকৰ সমস্যা আৰু অভিযোগৰ কথা শুনাৰ লগতে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পথ-দলং, কৃষিভূমি, ভূমিস্খলন আৰু অন্যান্য আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ বুজ লৈ অতি শীঘ্ৰে সাহায্য আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ।

Central government's inter-ministerial team visits flood-affected areas of Arunachal Pradesh
অৰুণাচলত বানৰ সংহাৰী ৰূপ (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে যোৱা ২৮ জুনত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু বানৰ ফলত অৰুণাচলৰ পূব চিয়াং আৰু নামনি চিয়াং জিলাৰ বিলাত, কোৰা, কয়ু, লেডুম, পাচিঘাটৰ শিৱ কৰং আদি বহু অঞ্চলত ব্যাপক ক্ষতি হয় । অসমৰ জোনাইৰো বহু অঞ্চল প্ৰভাৱিত হয় । পাহাৰীয়া খৰস্ৰোতা নৈসমূহৰ প্ৰবল সোঁতে একাধিক পকী দলং, পথ আৰু কৃষিভূমিৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰাৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত হোৱা ভূমিস্খলনৰ ফলত যোগাযোগ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰে ।

Central government's inter-ministerial team visits flood-affected areas of Arunachal Pradesh
অৰুণাচলত বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আন্তঃমন্ত্ৰণালয়ৰ প্ৰতিনিধি দলৰ (ETV Bharat)

ইফালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি দলটোৰ সৈতে দিনজোৰা এই পৰিদৰ্শনত পশ্চিম পাচিঘাট সমষ্টিৰ বিধায়ক নিনং এৰিং, নাৰী-কয়ু সমষ্টিৰ বিধায়ক ট'জিৰ কাডু আৰু বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে । এই সন্দৰ্ভত পাচিঘাট সমষ্টিৰ বিধায়ক নিনং এৰিঙে কয়, "কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিত্ত, কৃষি আদি বিভিন্ন বিভাগৰ লোক ইয়াত আহিছে । প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইমান ডাঙৰ দল অৰুণাচললৈ আহিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যেনেদৰে উত্তৰ পূবৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিছে ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হয় যে তেওঁৰ এই অঞ্চলৰ প্ৰতি কিমান ভাৱনা আছে ।"

লগতে পঢ়ক :

অৰুণাচলৰ তেজুত ভূমিস্খলন, দুজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, পাঁচজনক উদ্ধাৰ

TAGGED:

বান
আন্তঃমন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰতিনিধি দল
পূৱ চিয়াং
ইটিভি ভাৰত অসম
ARUNACHAL FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.