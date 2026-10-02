তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক ধ্রুপদী অসমীয়া ভাষাৰ মূল কেন্দ্র ঘোষণা কেন্দ্রৰ; কর্মসংস্থাপনৰ আশা

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক ধ্রুপদী অসমীয়া ভাষাৰ মূল কেন্দ্র ঘোষণা কেন্দ্রৰ; কর্মসংস্থাপনৰ আশা
অসমীয়াসহ দেশৰ আৰু পাঁচটা ভাষাৰ মূল কেন্দ্র হিচাপে দেশৰ পাঁচখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে ৷
Published : October 2, 2026 at 8:32 PM IST
গুৱাহাটী : তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ক আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব । সমগ্ৰ দেশত 'ধ্রুপদী' স্বীকৃত অসমীয়া ভাষাৰ মূল উৎকর্ষ কেন্দ্র হ'ব তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় । এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰিছে । অসমীয়া ভাষাৰ প্রচাৰ আৰু প্রসাৰৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক ৷ ইয়াৰ ফল অসমীয়া ভাষাৰ প্রসাৰ, চর্চা তথা গৱেষণাৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি পাব ।
অসমীয়াসহ আন পাঁচটা ভাষাৰ মূল কেন্দ্র হিচাপে গঢ়ি তোলা হৈছে দেশৰ পাঁচখন বিশ্ববিদ্যালয়ক ৷ আনহাতে, ইয়াৰ ফলত নতুন কৰ্মসংস্থাপনৰো সৃষ্টি হ'ব । কিয়নো এই কেন্দ্ৰটো গঢ়ি উঠাৰ লগে লগে ইয়াৰ আনুষংগিক বিষয়ত বিভিন্ন বিভাগৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু তাত নতুন ব্যক্তিক নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰয়োজন হ'ব । এক কথাত ক'বলৈ হ'লে সমগ্ৰ দেশত অসমীয়া ভাষাৰ মূল কেন্দ্র হ'ব তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ।
ইয়াৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুৰি আয়োগে অসমীয়া ভাষাৰ চর্চা আৰু গৱেষণাৰ বাবে বিশেষ পদ সৃষ্টি কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে ৷ আনহাতে, এই কেন্দ্ৰত অসমীয়া ভাষাৰ বিভিন্ন মূল্যৱান পুথি, প্রাচীন নথিপত্ৰ তথা বিৰল গ্ৰন্থবোৰক বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিত ডিজিটেলাইজ কৰা হ'ব ।
ইয়াৰ উপৰি আন্তঃবিদ্যায়তনিক গৱেষণা যেনে অসমীয়া ভাষাৰ ইতিহাস, সংস্কৃতি, দর্শনৰ দৰে বিষয় চর্চাত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে গুৰুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব ৷
জানিব পৰা মতে, এই সকলো ক্ষেত্ৰতে পুঁজি যোগান ধৰিব কেন্দ্রীয় চৰকাৰে । যোৱা ১ অক্টোবৰত কেন্দ্রীয় চৰকাৰে এক বিজ্ঞপ্তিৰ জৰিয়তে জনাইছে যে অসমীয়া ভাষাৰ মূল উৎকর্ষ কেন্দ্র হ'ব তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় । আনহাতে, বিশ্বকবি ৰবীন্দ্রনাথ ঠাকুৰৰ বিশ্বভাৰতী হ'ব বাংলা ভাষাৰ মূল কেন্দ্ৰ ।
সেইদৰে পালি ভাষাৰ ওড়িশা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাকৃত ভাষাৰ গুজৰাট কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মাৰাঠী ভাষাৰ মূল কেন্দ্র হ'ব ডেকান কলেজ পোষ্ট-গ্ৰেজুৱেট এণ্ড ৰিছার্চ ইনষ্টিটিউট (ডিমড-টু-বি ইউনিভাৰ্ছিটী) মহাৰাষ্ট্র ।
উল্লেখ্য যে, ২০২৪ চনৰ ৪ অক্টোবৰত অসমীয়া, বাংলা, মাৰাঠী, পালি, প্রাকৃত ভাষাক ধ্রুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি দিয়া হয় ৷ আনহাতে, ২০০৪ চনৰ ১২ অক্টোবৰত তামিল ভাষাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ধ্রুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি দিছিল ।
একেদৰে ২০০৫ চনৰ ২৫ নৱেম্বৰত সংস্কৃত, ২০০৮ চনৰ ৩১ অক্টোবৰত তেলেগু আৰু কন্নড়, ২০১৩ চনৰ ৮ আগষ্টত মালায়ালম আৰু ২০১৪ চনৰ ১ মার্চত ওড়িয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল ।