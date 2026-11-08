শতবৰ্ষৰ গৌৰৱেৰে উজলিছে শিলপুখুৰীৰ শ্ৰীশ্ৰী নৱগ্ৰহ শ্মশান কালী মন্দিৰ
শিলপুখুৰীৰ শ্ৰীশ্ৰী নৱগ্ৰহ শ্মশান কালী মন্দিৰত ১৯২৭ চনৰ পৰাই চলি আহিছে মা কালীৰ আৰাধনা ৷ বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে শতবৰ্ষ উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি ৷
Published : November 8, 2026 at 3:38 PM IST
গুৱাহাটী : আজি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু কালী পূজা ৷ কাতি মাহৰ অমাৱস্যা তিথিত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে দীপাৱলী আৰু মা কালীৰ পূজা ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো কালী পূজাক কেন্দ্ৰ কৰি উখল-মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কালী মন্দিৰসমূহত পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন কৰা হৈছে ৷ এইবাৰ মহানগৰীৰ শিলপুখুৰীৰ শ্ৰীশ্ৰী নৱগ্ৰহ শ্মশান কালী মন্দিৰে শতবৰ্ষীয় সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰিছে ৷
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত এই কালী মন্দিৰটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে প্ৰায় এশ বছৰীয়া ইতিহাস আৰু পৰম্পৰা ৷ মহানগৰীৰ শতবৰ্ষ অতিক্ৰম কৰা অন্যতম পুৰণি কালী মন্দিৰ হৈছে শ্ৰীশ্ৰী নৱগ্ৰহ শ্মশান কালী মন্দিৰ ৷ ১৯২৭ চনৰ পৰাই এই মন্দিৰত মা কালীৰ পূজা-অৰ্চনা চলি আহিছে ৷
- কেতিয়া কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নৱগ্ৰহ শ্মশান কালী মন্দিৰ
মন্দিৰটোৰ ইতিহাস সন্দৰ্ভত সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দিগন্ত কুমাৰ শৰ্মাই কয়, "১৯২৭ চনত এগৰাকী অঘৰী বাবাই এই স্থানত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মা কালীৰ পূজা আৰম্ভ কৰিছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৩২ চনত কেশৱানন্দ মিশ্ৰ আৰু শাৰদাপ্ৰসন্ন ওচোৱান নামৰ দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত থকা স্থানটোত তান্ত্ৰিক পৰম্পৰাৰে পূজা-অৰ্চনা অব্যাহত ৰাখিছিল ৷ কিছু বছৰ পিছত সাধু দিদি নামৰ এগৰাকী মহিলাই পূজাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত মন্দিৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব সমিতিয়ে গ্ৰহণ কৰে ৷"
- কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল স্থায়ী প্ৰতিমা
সমিতিয়ে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ৰাইজৰ দান-বৰঙণিৰে মন্দিৰটোৱে বৰ্তমানৰ ৰূপ লাভ কৰে ৷ ১৯৭০ চনলৈকে মাটিৰ প্ৰতিমাৰে মা কালীৰ পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল ৷ ১৯৭০ চনত মন্দিৰৰ এগৰাকী শুভাকাংক্ষী স্বৰ্গীয় অনিল মোহন দাসে স্থায়ী মূৰ্তি দান কৰিছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত মন্দিৰটো দুমহলীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰি ১৯৯২ চনত ওপৰৰ মহলাত দেৱীৰ প্ৰতিমা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় ৷
- মন্দিৰটোত কি কি পূজা হয়
বাৰ্ষিক কালী পূজাৰ উপৰি তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰতিটো অমাৱস্যাত মা কালীৰ পূজা আৰু প্ৰতিটো পূৰ্ণিমাত সত্যনাৰায়ণ পূজা অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে ৷
- বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে শতবাৰ্ষিকী আয়োজন
এইবাৰ মন্দিৰৰ পূজাই শতবৰ্ষত ভৰি দিয়াক লৈ বিশেষ প্ৰস্তুতি গ্ৰহণ কৰিছে পৰিচালনা সমিতিয়ে ৷ ৭ নৱেম্বৰৰ পৰা ৯ নৱেম্বৰলৈ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে শতবৰ্ষীয় সমাৰোহ ৷ পূজাৰ লগতে ওজাপালি, নাগাৰা নাম, পুতলা নাচ আদি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ উপৰি গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলাসকলৰ মাজত কালী দেৱীৰ নাম প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰাৰো বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷
কেৱল তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীতে সীমাবদ্ধ নাথাকি বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে শতবৰ্ষ উদযাপনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে মন্দিৰ সমিতিয়ে ৷ ইয়াৰ অংশ হিচাপে প্ৰতি শনিবাৰে কালী সহস্ৰনাম পাঠৰ নতুন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ লগতে বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উৎসাহিত কৰা অনুষ্ঠান, ধৰ্মালোচনী সভা, বৃদ্ধাশ্ৰমত মত বিনিময় আৰু সহযোগিতা, বৃক্ষৰোপণ, স্বাস্থ্য সেৱা শিবিৰ আৰু মহিলাসকলৰ মাজত গোসাঁনীৰ নাম প্ৰতিযোগিতাকে ধৰি বিভিন্ন সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব ৷
- বলি-বিধান প্ৰথা
মন্দিৰটোত পৰম্পৰাগত বলি-বিধানৰো প্ৰথা প্ৰচলিত হৈ আহিছে ৷ পূজাৰ সময়ত ছাগলী, হাঁহ, পাৰ চৰাইৰ লগতে কোমোৰা, মাগুৰ মাছ, কুঁহিয়াৰ আৰু কচু আদি উৎসৰ্গা কৰা হয় ৷ পূজা উপলক্ষে বহু ভক্তই নিজৰ মনোকামনা পূৰণৰ অৰ্থে বলি উৎসৰ্গা কৰে ৷ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰাও এই ব্যৱস্থা কৰা হয় ৷
মন্দিৰটোৰ আধ্যাত্মিকতা সন্দৰ্ভত সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে কয়, "ভক্তসকলৰ মাজত এই মন্দিৰক এক জাগ্ৰত দেৱীৰ স্থান হিচাপে বিশ্বাস কৰা হয় ৷ মা কালীৰ আশীৰ্বাদ লাভৰ বিশ্বাসেৰে দিনে দিনে মন্দিৰটোলৈ ভক্তৰ আগমন বৃদ্ধি পাইছে ৷ মন্দিৰটোৰ বিশেষত্ব হৈছে ইয়াত বাহ্যিক আড়ম্বৰ বা প্ৰচাৰতকৈ আধ্যাত্মিকতাক অধিক গুৰুত্ব দিয়া হয় ৷"
এনেদৰেই প্ৰায় এশ বছৰীয়া ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু আধ্যাত্মিক বিশ্বাসক বুকুত সামৰি আজিও ভক্তৰ আস্থাৰ কেন্দ্ৰ হৈ আছে শিলপুখুৰীৰ শ্ৰী শ্ৰী নৱগ্ৰহ শ্মশান কালী মন্দিৰ ৷
লগতে পঢ়ক : শুভ দীপান্বিতা : পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী উপলক্ষে দেশ তথা ৰাজ্যবাসীলৈ নেতাৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা