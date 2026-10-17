জাকজমকতাবিহীন এখন শতবৰ্ষই গৰকা দুৰ্গা পূজা
কামপুৰৰ পুৰণা বজাৰৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ শতবৰ্ষ উদযাপন ।
Published : October 17, 2026 at 12:08 PM IST
বঢ়মপুৰঃ নগাঁও জিলাৰ ইতিহাসৰে ভৰপূৰ কামপুৰৰ এখন শতবৰ্ষই গৰকা দুৰ্গা পূজাই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । এই পূজাখনত জাকজমকতাৰ পৰিৱৰ্তে আয়োজকসকলে আধ্যাত্মিকতাৰে যথা বিধি সম্পন্ন কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে । পুৰণা বজাৰৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাই এইবেলি শতবৰ্ষ উদযাপন কৰিছে ।
১৯২৬ চনত সমাজকৰ্মী ক্ষিতীশ চন্দ্ৰ দাস আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে এই পূজাভাগ আৰম্ভ কৰিছিল । তেওঁ ১৯৫৯ চনলৈ পূজাখন আয়োজন কৰি আহিছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজক এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে । তেতিয়াৰে পৰা এই পূজাখন কামপুৰ পুৰণা বজাৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা নামেৰে নামকৰণ কৰা হয় আৰু ৰাইজৰ দ্বাৰাই পৰিচালিত হৈ আহিছে । সেই সময়ৰ পৰাই কামপুৰৰ পুৰণা বজাৰ সাৰ্বজনীন শ্ৰীশ্ৰী দুৰ্গা মন্দিৰত পূজাৰ আয়োজন কৰি অহা হৈছে ।
জাকজমকতা পৰিহাৰ কৰি আধ্যাত্মিকতাৰে পালন কৰা এই পূজাভাগত বলি বিধানৰ লগতে কুমাৰী পূজা আৰু নাম-কীৰ্তনৰ আয়োজন কৰা হয় । এই সম্পৰ্কে দুৰ্গা মন্দিৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক প্ৰৱীণ শৰ্মাই কয়,"কামপুৰ পুৰণা বজাৰ সাৰ্বজনীন শ্ৰীশ্ৰী দুৰ্গা মন্দিৰৰ পূজাখন প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত ব্যক্তিগত আছিল । তেতিয়াৰ ধৰ্মপ্ৰাণ ব্যক্তি প্ৰয়াত ক্ষিতীশ চন্দ্ৰ দাস আছিল প্ৰতিষ্ঠাতা । পৰিয়ালতে প্ৰথম পূজাখন পাতিছিল আৰু ব্যক্তিগত পূজা হোৱা কাৰণে তেতিয়াৰ ইতিহাসৰ সমলবোৰ পৰিপাতিকৈ পোৱা নাযায় ।"
দুৰ্গা মন্দিৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে পুনৰ কয়,"আমি পাছত মানুহৰ মুখৰ কথা ১৯২৬ চনত এই মন্দিৰটো প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল বুলি ঠাৱৰহে কৰো । তাৰ ভিত্তিতেই ২০২৫ চনত এশবৰ্ষ পূৰ্ণ হোৱা বুলি সিদ্ধান্ত লৈ আমি এতিয়া ২০২৫-২৬ বৰ্ষত শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰিছো । ১৯২৬ চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই মন্দিৰটো তেতিয়া ক্ষিতীশ চন্দ্ৰ দাসে ব্যক্তিগতভাৱে পূজা অৰ্চনা চলাইছিল । এসময়ত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে এই পূজাখন চলাই নিব পৰা অৱস্থা নাইকিয়া হ'ল । আৰ্থিক অসুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ১৯৫৮ চনত পূজাখনৰ দ্বায়িত্ব সমাজৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰে । তেতিয়া আমাৰ অঞ্চলৰ গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলক লৈ তেওঁলোকে এখন কমিটী গঠন কৰে ।
এই কমিটীখনৰ প্ৰথমজন সভাপতি আছিল কামপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া প্ৰয়াত হৰিনাথ ভট্টাচাৰ্য । উপ সভাপতি আছিল জৰাবাৰী মৌজাদাৰ কনক চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ । ক্ষিতীশ চন্দ্ৰ দাস নিজেই এই সমিতিখনৰ সম্পাদক আছিল । তেতিয়াৰে পৰা পৰিয়ালটোক লৈ এই পূজাখন চলাই আছিল । এতিয়াও তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্য আৰু তেওঁ আমাৰ সম্পাদক । বাকীসকল আমাৰ সমাজৰ পৰা লৈ সমিতি এখন গঠন কৰি পূজাখন চলাই থকা হৈছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "পূজাখনৰ বিশেষত্ব হৈছে বলি বিধান । প্ৰতিবছৰে বলি বিধান হয় । হাঁহ-পাৰ, ছাগলী মানুহে প্ৰতিবছৰে বলি দিয়ে । বলি দিলে মনোকামনা সিদ্ধি হয় বুলি বিশ্বাস আছে । বিশ্বাস অনুসৰিয়ে তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে এই বলি-বিধান চলি আহিছে । ইয়াৰ বিশেষত্ব এইটোৱেই যে আজিৰ যুগতো এই পূজাখন জাকজমকতা নোহোৱাকৈ সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকভাৱে চলাই থকা হৈছে ।"
আনহাতে, এইবেলি শতবৰ্ষ উদযাপন সম্পৰ্কত পূজা উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি প্ৰমোদ লস্কৰে কয়, "১৯২৬ চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা পূজাখনে আজি ২০২৬ চনত শতবৰ্ষ গৰকিলে । এই শতবৰ্ষ গৰকা এটা অনুষ্ঠান আমি বিস্তৃত কাৰ্যসৃচীৰে উদযাপনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছো । এই পূজাখন সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকভাৱে কৰা হয় । ইয়াত জাকজমকতা কম । ১৯২৬ চনৰ পৰাই ইয়াত বলি-বিধান হৈ আহিছে । এইবাৰ এই পূজা খন আমি দহদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰিছো ।"
লগতে পঢ়ক:ঐতিহাসিক পীঠস্থান লখিমপুৰৰ পঞ্চানন দেৱালয়
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬ : কালাপাহাৰ ভৈৰৱতলাত জনপ্ৰিয় কাৰ্টুন 'দ্য জংগল বুক'
ডায়েবেটিছ ৰোগীয়েও পূজাৰ আনন্দও উপভোগ কৰক; এইকেইটা বিষয়ত দিব লাগিব গুৰুত্ব