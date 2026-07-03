সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰীৰ পৰিদৰ্শনৰ ২৪ ঘণ্টা নৌহওঁতেই অসমৰ ভূমিত নগাৰ লোকপিয়ল

সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰীৰ পৰিদৰ্শনৰ ২৪ ঘণ্টা নৌহওঁতেই অসমৰ ভূমিত নগাৰ লোকপিয়ল
অসমৰ ভূমিত বসবাস কৰা লোকসকলৰ বাসগৃহত নগাই লোকপিয়ল কৰাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে । সেই সন্দৰ্ভত বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ ফেচবুক পোষ্ট ৷
Published : July 3, 2026 at 10:07 PM IST
সৰুপথাৰ: অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত শেহতীয়াকৈ তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ বাৰে বাৰে বাধা প্ৰদান কৰাৰ পিছতো অসমৰ ভূমিত নগাৰ আগ্ৰাসন বৃদ্ধি পাইছে ৷ দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সীমান্ত সমস্যাৰ লগতে নগাৰ আগ্ৰাসন বৃদ্ধিয়ে সীমান্তবাসীৰ নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে ৷
বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰী অতুল বৰাই গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী উৰিয়ামঘাটস্থিত ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, নামবৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল(দক্ষিণ) আৰু দৈয়াং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিছিল ৷ সীমান্তৰ স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি অঞ্চলটোৰ সমস্যা, সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে বুজ লৈছিল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
🎥 | From today's visit to the border areas of Uriamghat on the Assam–Nagaland border in Sarupathar, Golaghat district. pic.twitter.com/kEslRJrJzB— Atul Bora (@ATULBORA2) July 2, 2026
সমান্তৰালকৈ সীমান্ত অঞ্চলৰ ৰেংমাপানিস্থিত চিআৰপিএফৰ ছাউনীতো উপস্থিত হৈছিল মন্ত্ৰীগৰাকী ৷ একেদৰে চৰকাৰৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে সীমান্ত অঞ্চলৰ উন্নয়নমূলক কাৰ্যকলাপ, সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আৰু সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত বিস্তৃত আলোচনাত মিলিত হৈছিল । এই কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে উপস্থিত আছিল কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন । সমান্তৰালকৈ জিলা আয়ুক্ত, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক, সৰুপথাৰ সম-জিলা আয়ুক্ত, সীমান্ত দণ্ডাধীশ, বন বিভাগৰ বিষয়াৰ লগতে অন্যান্য শীৰ্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলেও সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিছিল ৷
Attended a review meeting in Sarupathar with Hon'ble MLA Shri @biswajitphukan and senior administrative officials to discuss key issues concerning the Assam–Nagaland border areas in Golaghat district.— Atul Bora (@ATULBORA2) July 2, 2026
The meeting was attended by the District Commissioner of Golaghat, the… pic.twitter.com/YMq3mMMLYV
পিছে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল ভ্ৰমণৰ পিছতে এক উদ্বেগৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰী অতুল বৰাই অসম-নাগালেণ্ড সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰাৰ ২৪ ঘণ্টা পাৰ নৌহওঁতেই নগাৰ দপদপনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । অসম ভূমিত বসবাস কৰা লোকসকলৰ বাসগৃহত নগাই লোকপিয়ল কৰাৰ কথাও জানিব পৰা গৈছে ।
কিছুসময়ৰ পূৰ্বে সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে ফেচবুকযোগে লিখিছে এই কথা ৷ বিধায়কগৰাকীয়ে লিখিছে, ‘‘সমগ্ৰ দেশজুৰি লোকপিয়ল আৰম্ভ হৈছে । কিন্তু অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত নাগালেণ্ড প্ৰশাসনে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে অসমৰ গাঁৱত আহি লোকপিয়ল কৰিবলৈ অপচেষ্টা চলাইছে । অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ কেইবাখনো গাঁৱত নাগালেণ্ডৰ পৰা চৰকাৰী মানুহ আহি ঘৰসমূহত নম্বৰ দিয়া দেখা গৈছে । কোনো কাৰণতে নাগালেণ্ডৰ এই আগ্ৰাসন চলিবলৈ দিয়া নহ’ব । সীমান্তৰ কোনো লোককে নাগালেণ্ডৰ লোকপিয়লত সহযোগ নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো ।’’
লগতে পঢ়ক: "জুবিন গাৰ্গৰ ছবি আমাৰ ঘৰত নাৰাখোঁ..." : মচি দিয়া হ'ল প্ৰাণৰ শিল্পীৰ প্ৰতিচ্ছবি