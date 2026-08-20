কি মজা ! ছাৰ-বাইদেউ কোনো নাই, স্কুলত খেলা-ধূলা কৰিয়েই ঘৰলৈ উভতিছে মইনাহঁত

কি মজা ! ছাৰ-বাইদেউ কোনো নাই, স্কুলত খেলা-ধূলা কৰিয়েই ঘৰলৈ উভতিছে মইনাহঁত
লোকপিয়লৰ কামত ব্যস্ত শিক্ষক, বিদ্যালয়ত বন্ধ পাঠদান । শিক্ষকৰ অভাৱত গাঁৱৰ যুৱকেই পঢুৱাইছে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীক ৷
Published : August 20, 2026 at 4:25 PM IST|
Updated : August 20, 2026 at 4:30 PM IST
তিনিচুকীয়া : প্ৰতিদিনে পুৱা নতুন আশা বুকুত লৈ কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ যায় । হাতত কিতাপ-বহী, মনত নতুন কথা শিকাৰ কৌতুহল । কিন্তু বিদ্যালয়ৰ দুৱাৰ খুলি খেলপথাৰত কিছু সময় খেলাৰ পিছতে যেন দিনটোৰ পাঠদান শেষ হৈ যায় ।
কাৰণ শিক্ষক নাই । যাৰ বাবে পাঠদানো নাই । অৱশেষত পুনৰ ঘৰলৈ উভতি যাবলগীয়া হয় শিক্ষাৰ্থীসকল । এয়া তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত মাইজান গাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ আজিৰ বাস্তৱ ছবি ।
প্ৰায় ১০০ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী থকা বিদ্যালয়খনত মাত্ৰ ৩ গৰাকী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী আছে । কিন্তু বিগত ৩-৫ দিন ধৰি এগৰাকীও শিক্ষক বিদ্যালয়লৈ অহা নাই । কাৰণ চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি তেওঁলোক লোকপিয়লৰ কামত ব্যস্ত ।
মাত্ৰ ৩ গৰাকী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী থকা বিদ্যালয়খনৰ আটাইকেইগৰাকীকে লোকপিয়লৰ কামত নিয়োজিত কৰাৰ ফলত বিদ্যালয়খন শিক্ষকবিহীন হৈ পৰিছে । ফলত নিয়মীয়া পাঠদান সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে ।
প্ৰতিদিনে বিদ্যালয়লৈ আহি শিক্ষকৰ অপেক্ষাত ৰৈ থাকে শিক্ষাৰ্থীসকল । কিন্তু লোকপিয়লৰ দায়িত্বত বিভিন্ন স্থানলৈ যাবলগীয়া হোৱাৰ বাবে এতিয়া নীৰৱ হৈ পৰিছে শ্ৰেণীকোঠা । নিতৌ পাঠ্যপুথিৰ নতুন কথা শিকাৰ পৰিৱৰ্তে শিক্ষাৰ্থীসকলে খেলপথাৰতে সময় কটাইছে । অৱশেষত নিৰাশ মনেৰে পুনৰ ঘৰলৈ উভতি যায় শিক্ষাৰ্থী ।
এফালে চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলে লোকপিয়লৰ দায়িত্ব পালন কৰাটো বাধ্যতামূলক আৰু আনফালে তেওঁলোকৰ অনুপস্থিতিত শতাধিক শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনত অনিশ্চয়তা দেখা গৈছে ।
এনে পৰিস্থিতিত আগবাঢ়ি আহিছে অঞ্চলটোৰ একাংশ যুৱক । কিছু সময় উলিয়াই শিক্ষাৰ্থীসকলক নজৰ দিয়াৰ লগতে সামৰ্থ্য অনুসৰি পাঠদান কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে । যুৱকসকলৰ এই স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰচেষ্টা প্ৰশংসনীয় কিন্তু প্ৰশিক্ষিত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিকল্প হ'ব নোৱাৰে বুলি তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন যুৱকে কয়, "৪ দিন ধৰি বিদ্যালয়ত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী নাই । আমি ল'ৰা-ছোৱালীক ঘৰৰ পৰা পঠিয়াই দিছোঁ । ইয়াত পঢ়িছে নে নাই গম নাপাও । এতিয়াহে গম পাইছোঁ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী নাই । আমাৰ তেনেকুৱা পঢ়া-শুনা নাই । মেট্ৰিক পাছো কৰা নাই । তথাপিও দুই-তিনিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক যি পাৰিছো দেখুৱাই দিছোঁ । শিকোৱাত হৈছে নে নাই আমি নিজেই গম নাপাও । আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে আদিবাসী বা চাহ বাগানৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ পঢ়াৰ অধিকাৰ নাই নেকি ?"
তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰিছে-চৰকাৰী কামৰ বাবে শিক্ষকসকলক নিয়োগ কৰা নিশ্চয় প্ৰয়োজনীয় কিন্তু তাৰ বাবে এখন বিদ্যালয় শিক্ষকবিহীন কৰি ৰখা কিমান যুক্তিসংগত ? বিদ্যালয়খনত অস্থায়ীভাৱে হ'লেও শিক্ষক নিয়োগ কৰি শিক্ষাৰ্থীৰ নিয়মীয়া পাঠদান অব্যাহত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কি কৰা নহ'ল বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।
মাইজান গাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এই ছবিখনে কেৱল এখন বিদ্যালয়ৰ সমস্যা দাঙি ধৰা নাই, ই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ দায়িত্বহীনতাৰ প্ৰশ্নটোও উত্থাপন কৰিছে । স্থানীয় লোক আৰু অভিভাৱকসকলে এতিয়া দাবী জনাইছে লোকপিয়লৰ কাম চলি থাকিলেও যাতে বিদ্যালয়ৰ পাঠদান বন্ধ নহয় তাৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে । কাৰণ লোকপিয়লৰ কাম হয়তো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে চলিব । কিন্তু প্ৰতিদিনে বিদ্যালয়লৈ আহিও যিধৰণে শিক্ষাৰ্থীসকল শিক্ষা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল তাক ঘূৰাই আনিব পৰা সম্ভৱ নহ'ব !
লগতে পঢ়ক :
কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সংহত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় ভৱনৰ শুভ উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ