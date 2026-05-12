ডেনিয়েলে দুই-তিনি কোটি টকাৰ বাবে খেলিছিল নিৰ্বাচন: দেৱলাল গাৰ্লোচা অভিযোগ
মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি হাফলং সমষ্টিত ডেনিয়েল লাংথাছাক এনপিপি দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থী কৰা হৈছে । ডেনিয়েল লাংথাছাই দুই-তিনি কোটি টকাৰ বাবেই নিৰ্বাচন খেলিছিল ।
Published : May 12, 2026 at 8:10 AM IST
হাফলং: সদ্য় সমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বি-টীম হিচাপে কাম কৰিছিল এনপিপিয়ে । কেৱল সেয়াই নহয়, বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ বিনিময়ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল এনপিপিৰ প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাছাই । এই বিস্ফোৰক অভিযোগ কৰিছে স্বয়ং উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই ।
ডেনিয়েলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো আছিল বিজেপিৰ কৌশল :
উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ৭৫ সংখ্য়ক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন অনুষ্ঠানৰ পিচতেই সংবাদমাধ্যমৰ আগতে এইদৰে মন্তব্য কৰি দেৱলাল গাৰ্লোচাই কয়, “এনপিপি যে বিজেপিৰ বি-টীম, সেই কথা কংগ্ৰেছে আগতেই কৈছিল আৰু এতিয়া সেয়া সঁচা বুলি প্ৰমাণিত হৈছে ।” তেওঁ পুনৰ কয় যে ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনত ডেনিয়েল লাংথাছাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো বিজেপিৰ এক কৌশলগত পদক্ষেপ আছিল ।
ডেনিয়েলে দুই-তিনি কোটি টকাৰ বাবে খেলিছিল নিৰ্বাচন :
ইয়াৰ জৰিয়তে ভোট বিভাজন ঘটাই ৰাজনৈতিক সুবিধা লোৱাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰি দেৱলাল গাৰ্লোচাই পুনৰ কয়, "এনপিপি দল এনডিএৰ লগতে আছে, যাৰবাবে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি হাফলং সমষ্টিত ডেনিয়েল লাংথাছাক এনপিপি দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থী কৰা হৈছে । ডেনিয়েল লাংথাছাই দুই-তিনি কোটি টকাৰ বাবেই নিৰ্বাচন খেলিছিল ।"
জনসাধাৰণে ৰাজনৈতিক কৌশল বুজি পাইছে :
তেওঁ আৰু কয় যে কংগ্ৰেছ আৰু এনপিপি দল লগলাগি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে বিজেপিৰ কাৰণে এই যুঁজ কঠিন হ'লহেঁতেন । জয়ৰ ব্যৱধান ইমান বেছি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাছিল বুলি মন্ত্যব কৰি দেৱলাল গাৰ্লোচাই কয় যে জনসাধাৰণে এই ধৰণৰ ৰাজনৈতিক কৌশল এতিয়া বুজি পাইছে । তেওঁ জনগণক উন্নয়ন, স্থায়িত্ব আৰু অঞ্চলৰ স্বাৰ্থৰ পক্ষে থিয় দিবলৈ আহ্বান জনায় ।
স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস :
সোমবাৰে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য় স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ (NCHAC)ৰ ৭৫তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হয় । বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ সচিবালয় খেলপথাৰত উদযাপন কৰা হয় । এই উপলক্ষে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই ৰাইজক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি জিলাখনত শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি বজাই ৰখাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
তেওঁ এই সম্প্ৰীতি অটুট ৰখাত সকলো জনগোষ্ঠী আৰু ব্যক্তিৰ অৱদানৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে । লগতে, জনজাতীয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰচলিত ৰীতি-নীতি আৰু প্ৰথাগত আইনসমূহ সংকলন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কৰা নিৰলস প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লয়, যিবোৰ বৰ্তমান পৰিষদৰ কাষ্টমাৰী ক'ৰ্ট লাইব্ৰেৰীত সংৰক্ষিত আৰু প্ৰদৰ্শিত হৈ আছে ।
ৰজা গোবিন্দ চন্দ্ৰ, সেনাপতি তুলাৰাম, ৰাণী গাইদিনলিউ আদি ব্যক্তিসকলৰ অৱদান স্মৰণ কৰি দেৱলাল গাৰ্লোচাই তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতি সংৰক্ষণৰ ভূমিকাৰ প্ৰশংসা কৰে আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অধিক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ ব্যক্ত কৰে । তেওঁ কয়, “বিগত ন বছৰে এই ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰাটো মোৰ দায়িত্ব আৰু গৌৰৱৰ বিষয় হৈ আহিছে যদিও এতিয়াও বহু কাম বাকী আছে ।”
উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত দেৱলাল গাৰ্লোচাই আঞ্চলিক সংযোগ ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু অসমৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত জিলাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰথম স্থান লাভ কৰাৰ সাফল্যক বিশেষভাৱে অভিনন্দন জনায় । তেওঁ লগতে আশ্বাস দিয়ে যে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বহুদিনীয়া দৰমহা সংকট বহুলাংশে সমাধান কৰা হৈছে । তেওঁ কৰ্মচাৰী আৰু শিক্ষকসকলক নিষ্ঠাৰে দায়িত্ব পালন অব্যাহত ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় ।
শ্ৰেষ্ঠ গাঁও বঁটা প্ৰদান :
এই অনুষ্ঠানত ডিমাছা মাধ্যমৰ নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি উন্মোচন, দাৰা দিছা আঁচনিত ২০২৫-ৰ অধীনত “শ্ৰেষ্ঠ গাঁও বঁটা” ডিমাইনো ১ আৰু আমলংব্ৰা গাঁৱক প্ৰদান কৰা হয় । গ্ৰাম প্ৰধানসকলৰ পাৰিশ্রমিক বৃদ্ধি কৰি পাঁচ হাজাৰ টকা কৰি প্ৰদান কৰাৰ ঘোষণা আদি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটোত নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়িকা ৰূপালী লাংথাছা,পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰাপক জয়নাচৰণ বাথাৰী আৰু ৰামকুইৱাংবে জেমে নিউমে, কাৰ্যবাহী সদস্যসকল উপস্থিত থাকে ।
