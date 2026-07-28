কলগাছিয়াত অসম কেডেট কৰ্পছৰ প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন, ২৪৫ গৰাকী কেডেটক প্ৰশিক্ষণ
এচিচিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি কলগাছিয়াত তিনিদিনীয়া ৰাজ্যিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ সামৰণি । সাতখন জিলাৰ প্ৰায় ২৪৫ গৰাকী কেডেটে অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত ৷
Published : July 28, 2026 at 3:14 PM IST
জনীয়া : ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত গঢ়ি উঠা স্বেচ্ছাসেৱী শিক্ষামূলক সংগঠন অসম কেডেট কৰ্পছ চমুকৈ এচিচিৰ প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস সোমবাৰে পালন কৰা হয় ৷ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে কলগাছিয়াৰ নৱজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় এক বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান । একেদৰে এচিচিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ২৫ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা তিনিদিনীয়া ৰাজ্যিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ সোমবাৰে সামৰণি পৰে ।
প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰা শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত উদ্ধাৰ আৰু আত্মৰক্ষাৰ কৌশল, অনুশাসন, নেতৃত্ব বিকাশ, শাৰীৰিক আৰু মানসিক সক্ষমতা বৃদ্ধিৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে এচিচিৰ নেতৃত্বই ৷ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অসমৰ সাতখন জিলাৰ পৰা অহা প্ৰায় ২৪৫ গৰাকী কেডেটে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷
এচিচিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ডঃ ইফতিকাৰ আলী আহমেদে কয়,"বৰ্তমান অসমৰ প্ৰায় ১২ খন জিলাৰ কেইবা হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এই সংগঠনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে । ভৱিষ্যতেও অধিক সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীক সংগঠনৰ লগত সংযুক্ত কৰি নৈতিক মূল্যবোধ, অনুশাসন, দেশপ্ৰেম, সামাজিক দায়বদ্ধতা আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত দক্ষ কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণমূলক কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰখা হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়,"২০২২ চনত এচিচিৰ জন্ম হৈছিল যদিও ২০২৫ চনত চৰকাৰে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল ৷ সেই উপলক্ষে কলগাছিয়াৰ নৱজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ত প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয় ৷ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল উপকৃত হোৱাকৈ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছিল ৷ প্ৰায় ২৪৫ গৰাকী কেডেটে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত ৷"
এচিচিৰ সামৰণি অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া প্ৰাঞ্জল শৰ্মা বৰুৱাৰ লগতে নৱজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ বিজয় বৰ্মন আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল ৷
লগতে পঢ়ক: জাগীৰোডত অভিনয় কৰ্মশালাৰ সমাপ্তি: প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ হাতত মানপত্ৰ অৰ্পণ