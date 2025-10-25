আদিশক্তিৰ আৰাধনাৰে মুখৰিত বাক্সাৰ নিকাছি, এইবাৰ ইীৰক জয়ন্তী

ETV Bharat / state

আদিশক্তিৰ আৰাধনাৰে মুখৰিত বাক্সাৰ নিকাছি, এইবাৰ ইীৰক জয়ন্তী

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰে ভৰপুৰ বাক্সাৰ নিকাছি অঞ্চলত ৭৫ সংখ্যক কালী পূজা উদযাপন । ১৯৫২ চনৰে পৰা উদযাপন কৰি আহিছে এই পূজাভাগ ।

Celebration of the 75th Kali Puja at Nikashi in Baksa
আদিশক্তিৰ আৰাধনাৰে মুখৰিত বাক্সাৰ নিকাছি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 25, 2025

বাক্সা: বাক্সা জিলাৰ এটা অঞ্চল যি বড়ো, নেপালী, অসমীয়া, আদিবাসী, চাওঁতাল, ৰাভা, শৰণীয়া, নাথ যোগী, বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ মিলনভূমি ৷ ভাৰত-ভূটান সীমান্তত অৱস্থিত এই নিকাছি অঞ্চল ৷ এই অঞ্চল সাৰুৱা হোৱাৰ কাৰণে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লোক এই অঞ্চলত খেতি কৰিবলৈ আহি অৱশেষত স্থায়ীভাৱে বসতি কৰিবলৈ লয় ৷ এই অঞ্চলৰ প্ৰায় ঘৰ পৰিয়াল খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৷

১৯৫০ চনৰে পৰা বহুভাষিক লোকৰ মিলনৰ সেউজভূমি চাউলকাড়া নিকাছিত প্ৰকৃতিজাত আদিশক্তি দেৱীৰ ধৰ্মীয় কৱচ, কলা-সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ্থে শ্ৰীশ্ৰী শ্যামা পূজা উদযাপন কৰি আহিছে ৷ এইবেলি ৭৫ সংখ্যক অৰ্থাৎ হীৰক জয়ন্তী অতি উলহ-মালহেৰে পালন কৰাৰ যো-জা চলাইছে ৷ অঞ্চলটোৰ সকলো লোকেই পূজাখনত অংশগ্ৰহণ কৰি পূজাখন সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ।

আদিশক্তিৰ আৰাধনাৰে মুখৰিত বাক্সাৰ নিকাছি (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাজেশ বৰালে কয়,"চাউলকাড়া নিকাছি অঞ্চল বহুভাষিক জনগোষ্ঠীৰে ভৰপুৰ ৷ এই অঞ্চলত গোৰ্খা, বড়ো, আদিবাসী, মদাহী, নাথ যোগী, বেংগলী, শৰণীয়া কছাৰী আদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰে সংমিশ্ৰণ ৷ ১৯৫২ চনৰে পৰা চাউলকাড়া নিকাছিত পূৰ্বজসকলে শ্ৰীশ্ৰী শ্যামা পূজা উদযাপন কৰি আহিছে আৰু আহি আহি আজি আমি হীৰক জয়ন্তী পালন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ৷"

Celebration of the 75th Kali Puja at Nikashi in Baksa
কলা-সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ্থে শ্ৰী শ্ৰী শ্যামা পূজা উদযাপন (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়,"আমি অসম চৰকাৰৰ সেই সময়ৰ বিধায়ক তথা বৰ্তমানৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই মন্দিৰৰ লগতে সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ কাৰণে অনুদান আগবঢ়াইছিল ৷ অনাগত দিনত মন্দিৰৰ লগতে থকা বজাৰৰ উন্নয়নৰ হকে চৰকাৰে অনুদান আগবঢ়াব বুলি আশা কৰিলোঁ ৷ এই অঞ্চল যিহেতু কৃষি প্ৰধান সেয়েহে পানীৰ সমস্যা আছে ৷ কৃষকসকলে মৰাপাগলদিয়া নৈৰ পৰা বান্ধ বান্ধি পানী বোৱাই লৈ আহি খেতি কৰি আছে ৷ চৰকাৰে স্থায়ীভাৱে পানীৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰে ৷"

চাউলকাড়া নিকাছি অঞ্চলৰ লোকসকল কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল যদিও এতিয়া এই অঞ্চলৰ পৰা দুই এজন চৰকাৰী চাকৰিত নিয়োজিত হৈছে ৷ সেয়েহে চাউলকাড়া নিকাছি অঞ্চল উন্নত হিচাপে পৰিচিত হৈছে ৷

