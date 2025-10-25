আদিশক্তিৰ আৰাধনাৰে মুখৰিত বাক্সাৰ নিকাছি, এইবাৰ ইীৰক জয়ন্তী

আদিশক্তিৰ আৰাধনাৰে মুখৰিত বাক্সাৰ নিকাছি, এইবাৰ ইীৰক জয়ন্তী
বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰে ভৰপুৰ বাক্সাৰ নিকাছি অঞ্চলত ৭৫ সংখ্যক কালী পূজা উদযাপন । ১৯৫২ চনৰে পৰা উদযাপন কৰি আহিছে এই পূজাভাগ ।
Published : October 25, 2025 at 3:01 PM IST
বাক্সা: বাক্সা জিলাৰ এটা অঞ্চল যি বড়ো, নেপালী, অসমীয়া, আদিবাসী, চাওঁতাল, ৰাভা, শৰণীয়া, নাথ যোগী, বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ মিলনভূমি ৷ ভাৰত-ভূটান সীমান্তত অৱস্থিত এই নিকাছি অঞ্চল ৷ এই অঞ্চল সাৰুৱা হোৱাৰ কাৰণে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লোক এই অঞ্চলত খেতি কৰিবলৈ আহি অৱশেষত স্থায়ীভাৱে বসতি কৰিবলৈ লয় ৷ এই অঞ্চলৰ প্ৰায় ঘৰ পৰিয়াল খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৷
১৯৫০ চনৰে পৰা বহুভাষিক লোকৰ মিলনৰ সেউজভূমি চাউলকাড়া নিকাছিত প্ৰকৃতিজাত আদিশক্তি দেৱীৰ ধৰ্মীয় কৱচ, কলা-সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ্থে শ্ৰীশ্ৰী শ্যামা পূজা উদযাপন কৰি আহিছে ৷ এইবেলি ৭৫ সংখ্যক অৰ্থাৎ হীৰক জয়ন্তী অতি উলহ-মালহেৰে পালন কৰাৰ যো-জা চলাইছে ৷ অঞ্চলটোৰ সকলো লোকেই পূজাখনত অংশগ্ৰহণ কৰি পূজাখন সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ।
এই সন্দৰ্ভত উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাজেশ বৰালে কয়,"চাউলকাড়া নিকাছি অঞ্চল বহুভাষিক জনগোষ্ঠীৰে ভৰপুৰ ৷ এই অঞ্চলত গোৰ্খা, বড়ো, আদিবাসী, মদাহী, নাথ যোগী, বেংগলী, শৰণীয়া কছাৰী আদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰে সংমিশ্ৰণ ৷ ১৯৫২ চনৰে পৰা চাউলকাড়া নিকাছিত পূৰ্বজসকলে শ্ৰীশ্ৰী শ্যামা পূজা উদযাপন কৰি আহিছে আৰু আহি আহি আজি আমি হীৰক জয়ন্তী পালন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ৷"
তেওঁ পুনৰ কয়,"আমি অসম চৰকাৰৰ সেই সময়ৰ বিধায়ক তথা বৰ্তমানৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই মন্দিৰৰ লগতে সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ কাৰণে অনুদান আগবঢ়াইছিল ৷ অনাগত দিনত মন্দিৰৰ লগতে থকা বজাৰৰ উন্নয়নৰ হকে চৰকাৰে অনুদান আগবঢ়াব বুলি আশা কৰিলোঁ ৷ এই অঞ্চল যিহেতু কৃষি প্ৰধান সেয়েহে পানীৰ সমস্যা আছে ৷ কৃষকসকলে মৰাপাগলদিয়া নৈৰ পৰা বান্ধ বান্ধি পানী বোৱাই লৈ আহি খেতি কৰি আছে ৷ চৰকাৰে স্থায়ীভাৱে পানীৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰে ৷"
চাউলকাড়া নিকাছি অঞ্চলৰ লোকসকল কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল যদিও এতিয়া এই অঞ্চলৰ পৰা দুই এজন চৰকাৰী চাকৰিত নিয়োজিত হৈছে ৷ সেয়েহে চাউলকাড়া নিকাছি অঞ্চল উন্নত হিচাপে পৰিচিত হৈছে ৷