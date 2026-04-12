কেইবাশ বিহুৱা-বিহুৱতীয়ে কঁপালে সোণাপুৰ

কেইবাশ বিহুৱা-বিহুৱতীয়ে কঁপালে সোণাপুৰ
সোণাপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰঙালী বিহু আদৰণি উৎসৱ উদযাপন । কেইবাশ বিহুৱা-বিহুৱতীৰ নৃত্যৰে মুখৰিত হৈ পৰিল বিহুতলী ।
Published : April 12, 2026 at 9:53 AM IST
সোণাপুৰ : চৌদিশে এতিয়া বিহুৰ ব্যস্ততা । ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ দৰে সোণাপুৰতো এতিয়া বিহুৰ উখল-মাখল পৰিৱেশ । সোণাপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু সোণাপুৰ আঞ্চলিক উন্নতি সভা তথা অসম সেনা সোণাপুৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত সোণাপুৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ৰীড়াংগনত শনিবাৰে অতি উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় ৰঙালী বিহু আদৰণি উৎসৱ ।
হেঁপাহৰ ৰঙালীক আদৰিবলৈ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত আজি কেইবা শতাধিক বিহুৱা-বিহুৱতীয়ে একেলগে বিহু নাচ প্ৰদৰ্শন কৰি এক অপূৰ্ব আৰু মায়াবী পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । যোৱা ২ এপ্ৰিলৰ পৰা ১০ এপ্ৰিললৈ সোণাপুৰ আছুৰ উদ্যোগত বিহু নাচৰ এক বিশেষ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছিল । এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে শনিবাৰে এই মুকলি অনুষ্ঠানত বিহু নাচ আৰু গীত পৰিৱেশন কৰি উপস্থিত ৰাইজক মোহিত কৰে ।
বিহুৰ সমান্তৰালকৈ অনুষ্ঠানত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নৃত্য-গীতো প্ৰদৰ্শিত হয়, যিয়ে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বৰ্ণিল ৰূপটো দাঙি ধৰে । সদৌ কামৰূপ মহানগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা ৰিণ্টু দাসে আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰা এই অনুষ্ঠানটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ অভিনেতা অতুল পাচনীয়ে । তেওঁ নিজৰ হাস্য-ব্যংগ আৰু ৰসাল কথাৰে অনুষ্ঠানটো জীপাল কৰি তোলাৰ লগতে সকলোৰে হৃদয় জয় কৰে ।
ভাষণ প্ৰসংগত পাচনীয়ে কয়, "অসমীয়াৰ নৱবৰ্ষই সকলোৰে মনবোৰ ৰঙীল কৰি তোলক । এই নতুন বছৰতে আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পীৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য উদ্ঘাটন হওক ।" অনুষ্ঠানত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডীন ড৹ ৰঞ্জন কলিতা দত্ত, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মিতুৰাণী দাসকে ধৰি কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি ।
কাৰ্যসূচী অনুসৰি, শনিবাৰে পুৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ পতাকা উত্তোলন কৰে সোণাপুৰ আছুৰ সভাপতি বিক্ৰম পালে । বিহুৰ পতাকা উত্তোলন কৰে অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতি ডাঃ চন্দন বৰুৱাই । ইয়াৰ পিছতে শ্বহীদ তৰ্পণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সোণাপুৰ আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক গুণ গুণ দাসে ।
পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাবে গছপুলি ৰোপণ কৰে সোণাপুৰ আঞ্চলিক উন্নতি সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক বাপন প্ৰসাদ কুৰ্মী আৰু অসম সেনা সোণাপুৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ মুখ্য আহ্বায়ক অজয় গোৱলাই । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় সদৌ কামৰূপ মহানগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিত্ত সম্পাদক পৰাগ বৰুৱা, সোণাপুৰ আঞ্চলিক উন্নতি সভাৰ সভাপতি হিমানজ্যোতি গোস্বামী আৰু অসম সেনা সোণাপুৰ আঞ্চলিকৰ মুখ্য আহ্বায়ক ৰাজকমল বৰ্মনে ।
ৰঙালী বিহু আদৰণি উৎসৱৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ যুটীয়া সাধাৰণ সম্পাদক ৰিণ্টু দাসে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "সোণাপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবছৰে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে যাতে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই শুদ্ধ ৰূপত বিহু নাচক জীয়াই ৰাখিব পাৰে । এই কৰ্মশালাখন এক মিলনভূমিলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে, য’ত বিভিন্ন ভাষা-ভাষী আৰু ধৰ্মাৱলম্বী লোকে অংশ লৈছে ।"
আনহাতে, বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষক বিহুৰাণী কুঁৱলী হাজৰিকাই কণ-কণ শিশু আৰু অভিভাৱকসকলৰ উৎসাহক আদৰণি জনাই কয়,"প্ৰকৃত বিহুটো যেন হেৰাই নাযায়, তাৰ বাবেহে এই নিৰন্তৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে । কেছেট বা এলবামৰ বিহু চাই প্ৰকৃত বিহু শিকাটো অসম্ভৱ ।" ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক-ক্ষণত সোণাপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এক উচৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিছে ।