পশুধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনাৰে ৰাজ্যজুৰি উলহ-মালহেৰে গৰু বিহু পালন
মঙলবাৰে অসমবাসীয়ে পালন কৰিলে গৰু বিহু ৷ নৈত বা পুখুৰীত পশুধনক গা ধুৱাই গৰুৰ গাত মাহ-হালধি সানি গোধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰে গৃহস্থই ৷
Published : April 14, 2026 at 2:53 PM IST
হায়দৰাবাদ : মঙলবাৰে গৰু বিহু পালন কৰে অসমবাসীয়ে ৷ গৰু বিহুৰ দিনা গৃহস্থই পথাৰত, নৈত বা পুখুৰীত পশুধনক গা ধুৱাই গৰুৰ গাত মাহ-হালধি সানি দিয়ে, গোধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰে গৃহস্থই ৷ 'লাও খা, বেঙেনা খা, বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা, মাৰে সৰু বাপেৰে সৰু তই হ'বি বৰ বৰ গৰু ' নাম জুৰি মাখিয়তী পাতেৰে গৰুৰ গাত কোবাই গৰু বিহু পালন কৰে ৰাইজে । গৰু বিহু উদযাপনৰ দিনা সন্ধিয়া গোহালিৰ গৰুকেইটাক নতুন পঘাৰে বন্ধা হয় ।
|পৰম্পৰা অনুসৰি পুৱাই ৰাজহুৱাভাৱে নিশাৰী নৈত গো-ধনক গা-ধুৱালে ৰাইজে
বঢ়মপুৰ : সাত বিহুৰ ভিতৰত প্ৰথমটো বিহু হৈছে গৰু বিহু ৷ বঢ়মপুৰৰ তেঁতেলীসৰাৰ গাঁৱত মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগতে ৰাইজে নিজৰ পশুধনক মাহ-হালধি সানি নিশাৰী নৈত গা ধুৱাই নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে ৰাইজে পালন কৰিলে গৰু বিহু । এই সম্পৰ্কত কুমুদ দাসে কয়,"সৰুৰে পৰাই দেখি আহিছো আই-বোপায়ে বিহু পতা । গৰু বিহু উপলক্ষে গৰুক গা-ধুৱাই মাহ হালধিৰে যি নীতি -নিয়ম আছে সেইখিনি কৰো । কিন্ত দেখা যায় নৱপ্ৰজন্মই এইবোৰ নজনা হৈছে । পিতৃপুৰুষে যিখিনি কাম কৰি আহিছে আমি নৱপ্ৰজন্মই আগবাঢ়ি আহিব লাগে সেইখিনি কৰিবলৈ ৷ জুবিন গাৰ্গ বুলিলে দুখ লাগে । চৰকাৰে নোৱাৰিলেও ৰাইজে কৰি দেখুৱাইছে । জুবিন গাৰ্গ বুলিলে মোৰ ভাষা নাই । তেখেতে যাতে ন্যায় পাই তাক কামনা কৰিছো ।"
গাঁৱৰে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মহিলা সোণেশ্বৰী দাসে কয়, "আমি অসমীয়া বিহুটো পালন কৰো । পৰম্পৰাৰ নিয়ম পালন নকৰিলে আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ব ।"
|ৰাজ্যৰ অন্যান প্ৰান্তৰ লগতে নদীদ্বীপ মাজুলীতো গৰু বিহু পালন
মাজুলী: সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ মাজুলীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত দক্ষিণপাট সত্ৰতো উলহ-মালহেৰে পালন কৰা হয় গৰু বিহু ৷ সত্ৰখনত পৰম্পৰাগতভাবে 'মালা সেৱা' অনুষ্ঠান পালন কৰা হয় ৷ এই অনুষ্ঠানত সত্ৰৰ ভকতসকলে নামঘৰত সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৰ ওচৰত দুডাল মালা অৰ্পণ কৰি সেৱা লয় ৷ যাৰ এডাল গুৰুৱে গ্ৰহণ কৰি আনডাল ভকতক ওভতাই দিয়ে ৷ ইয়াৰ জৰিয়তে সত্ৰৰ বৈষ্ণৱসকলে পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি মানি চলোৱা হয় ৷ এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী সত্ৰ বৈষ্ণৱে জানিবলৈ দিয়া মতে, সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰা চলি অহা এই পৰম্পৰা আজিও অব্যাহত আছে ।
দক্ষিণপাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ননী গোপাল দেৱ গোস্বামীয়ে ৰাইজলৈ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি কয়, "সমাজত শান্তি, ভাতৃত্ববোধ আৰু আধ্যাত্মিক চিন্তাৰ প্ৰসাৰ কামনা কৰিছো ৷ সকলোৰে যাতে কুশল আৰু এক আনন্দময় নৱবৰ্ষৰ হয় তাৰে ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ৷"
|দঙৰকুছিৰ মাধৱদেৱ নগৰত গৰু বিহু পালন
বৰপেটা: হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ অসমৰ বৰপেটা জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত মঙলবাৰে বৰপেটাৰ দঙৰকুছিৰ মাধৱদেৱ নগৰত পালন কৰে গৰু বিহু ৷ চাউলখোৱা নদীৰ পাৰত পশুধনক গা-ধুৱাই মাহ-হালধি সানি পৰম্পৰা ৰীতি-নীতিৰে পালন কৰা হয় গৰু বিহু ৷ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিবেকাৰঞ্জন ৰায় চৌধুৰীয়ে কয়, "গোমাতাৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত হ'ব লাগে ৷ গৰুৰ চোৰাং ব্যৱসায় প্ৰতিৰোধ কৰাত চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷"
বৰপেটা জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দীনেশ দাসে কয়, "বুধবাৰে পহিলা ব'হাগ, তাৰ আগদিনাখন গৰু বিহু পালন কৰা হৈছে ৷ বুধবাৰৰ পৰা অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰম্ভ হ'ব ৷ বছৰৰ আৰম্ভণিতে আমি পশুধনক বিশেষভাৱে মান্যতা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণ হৈছে গৰুৱে আচলতে মানৱ সভ্যতাটো কঢ়িয়াই লৈ আহিছিল ৷ গতিকে গৰু যদি ভালে থাকে, কুশলে থাকে তেতিয়াহ'লে সমাজখন টিকি থাকিব ৷ কাৰণ গৰু থাকিলে আচলতে আমাৰ কৃষিখণ্ডতো উত্তৰণ ঘটিব ৷"
|হাৰিয়ামুখত ৰাজহুৱাকৈ গৰু বিহু পালন
নগাঁও: ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো উলহ-মালহেৰে পালন কৰা হয় গৰু বিহু । নগাঁৱৰ ৰহাৰ হাৰিয়ামুখত মঙলবাৰে সমূহীয়াকৈ পালন কৰা হয় গৰু বিহু ৷ পুৱাই গৃহস্থই নিজৰ নিজৰ গো-ধনক মাহ-হালধি সানি কলং নদীলৈ আনে আৰু গৰুক গা-ধুৱাই বছৰটো মংগল কামনা কৰে গৃহস্থই ৷
লগতে পঢ়ক: পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি হাতত চাট লৈ গৰু গা ধুৱাবলৈ ওলাই আহিল লুৰীণজ্যোতি গগৈ