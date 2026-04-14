পশুধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনাৰে ৰাজ্যজুৰি উলহ-মালহেৰে গৰু বিহু পালন

মঙলবাৰে অসমবাসীয়ে পালন কৰিলে গৰু বিহু ৷ নৈত বা পুখুৰীত পশুধনক গা ধুৱাই গৰুৰ গাত মাহ-হালধি সানি গোধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰে গৃহস্থই ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 14, 2026 at 2:53 PM IST

হায়দৰাবাদ : মঙলবাৰে গৰু বিহু পালন কৰে অসমবাসীয়ে ৷ গৰু বিহুৰ দিনা গৃহস্থই পথাৰত, নৈত বা পুখুৰীত পশুধনক গা ধুৱাই গৰুৰ গাত মাহ-হালধি সানি দিয়ে, গোধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰে গৃহস্থই ৷ 'লাও খা, বেঙেনা খা, বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা, মাৰে সৰু বাপেৰে সৰু তই হ'বি বৰ বৰ গৰু ' নাম জুৰি মাখিয়তী পাতেৰে গৰুৰ গাত কোবাই গৰু বিহু পালন কৰে ৰাইজে । গৰু বিহু উদযাপনৰ দিনা সন্ধিয়া গোহালিৰ গৰুকেইটাক নতুন পঘাৰে বন্ধা হয় ।

পৰম্পৰা অনুসৰি পুৱাই ৰাজহুৱাভাৱে নিশাৰী নৈত গো-ধনক গা-ধুৱালে ৰাইজে

বঢ়মপুৰ : সাত বিহুৰ ভিতৰত প্ৰথমটো বিহু হৈছে গৰু বিহু ৷ বঢ়মপুৰৰ তেঁতেলীসৰাৰ গাঁৱত মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগতে ৰাইজে নিজৰ পশুধনক মাহ-হালধি সানি নিশাৰী নৈত গা ধুৱাই নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে ৰাইজে পালন কৰিলে গৰু বিহু । এই সম্পৰ্কত কুমুদ দাসে কয়,"সৰুৰে পৰাই দেখি আহিছো আই-বোপায়ে বিহু পতা । গৰু বিহু উপলক্ষে গৰুক গা-ধুৱাই মাহ হালধিৰে যি নীতি -নিয়ম আছে সেইখিনি কৰো । কিন্ত দেখা যায় নৱপ্ৰজন্মই এইবোৰ নজনা হৈছে । পিতৃপুৰুষে যিখিনি কাম কৰি আহিছে আমি নৱপ্ৰজন্মই আগবাঢ়ি আহিব লাগে সেইখিনি কৰিবলৈ ৷ জুবিন গাৰ্গ বুলিলে দুখ লাগে । চৰকাৰে নোৱাৰিলেও ৰাইজে কৰি দেখুৱাইছে । জুবিন গাৰ্গ বুলিলে মোৰ ভাষা নাই । তেখেতে যাতে ন্যায় পাই তাক কামনা কৰিছো ।"

বঢ়মপুৰত নৈত গৰুক গা ধুৱাই থকা দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

গাঁৱৰে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মহিলা সোণেশ্বৰী দাসে কয়, "আমি অসমীয়া বিহুটো পালন কৰো । পৰম্পৰাৰ নিয়ম পালন নকৰিলে আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ব ।"

ৰাজ্যৰ অন্যান প্ৰান্তৰ লগতে নদীদ্বীপ মাজুলীতো গৰু বিহু পালন

মাজুলী: সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ মাজুলীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত দক্ষিণপাট সত্ৰতো উলহ-মালহেৰে পালন কৰা হয় গৰু বিহু ৷ সত্ৰখনত পৰম্পৰাগতভাবে 'মালা সেৱা' অনুষ্ঠান পালন কৰা হয় ৷ এই অনুষ্ঠানত সত্ৰৰ ভকতসকলে নামঘৰত সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৰ ওচৰত দুডাল মালা অৰ্পণ কৰি সেৱা লয় ৷ যাৰ এডাল গুৰুৱে গ্ৰহণ কৰি আনডাল ভকতক ওভতাই দিয়ে ৷ ইয়াৰ জৰিয়তে সত্ৰৰ বৈষ্ণৱসকলে পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি মানি চলোৱা হয় ৷ এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী সত্ৰ বৈষ্ণৱে জানিবলৈ দিয়া মতে, সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰা চলি অহা এই পৰম্পৰা আজিও অব্যাহত আছে ।

মাজুলীৰ দক্ষিণপাট সত্ৰত 'মালা সেৱা' অনুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)

দক্ষিণপাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ননী গোপাল দেৱ গোস্বামীয়ে ৰাইজলৈ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি কয়, "সমাজত শান্তি, ভাতৃত্ববোধ আৰু আধ্যাত্মিক চিন্তাৰ প্ৰসাৰ কামনা কৰিছো ৷ সকলোৰে যাতে কুশল আৰু এক আনন্দময় নৱবৰ্ষৰ হয় তাৰে ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ৷"

দঙৰকুছিৰ মাধৱদেৱ নগৰত গৰু বিহু পালন

বৰপেটা: হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ অসমৰ বৰপেটা জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত মঙলবাৰে বৰপেটাৰ দঙৰকুছিৰ মাধৱদেৱ নগৰত পালন কৰে গৰু বিহু ৷ চাউলখোৱা নদীৰ পাৰত পশুধনক গা-ধুৱাই মাহ-হালধি সানি পৰম্পৰা ৰীতি-নীতিৰে পালন কৰা হয় গৰু বিহু ৷ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিবেকাৰঞ্জন ৰায় চৌধুৰীয়ে কয়, "গোমাতাৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত হ'ব লাগে ৷ গৰুৰ চোৰাং ব্যৱসায় প্ৰতিৰোধ কৰাত চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷"

বৰপেটা গৰুৰ গাত কোৱাবলৈ মাখিয়তী পাত সাজু (ETV Bharat Assam)
বৰপেটাৰ দঙৰকুছিত গৰু বিহু পালন (ETV Bharat Assam)

বৰপেটা জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দীনেশ দাসে কয়, "বুধবাৰে পহিলা ব'হাগ, তাৰ আগদিনাখন গৰু বিহু পালন কৰা হৈছে ৷ বুধবাৰৰ পৰা অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰম্ভ হ'ব ৷ বছৰৰ আৰম্ভণিতে আমি পশুধনক বিশেষভাৱে মান্যতা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণ হৈছে গৰুৱে আচলতে মানৱ সভ্যতাটো কঢ়িয়াই লৈ আহিছিল ৷ গতিকে গৰু যদি ভালে থাকে, কুশলে থাকে তেতিয়াহ'লে সমাজখন টিকি থাকিব ৷ কাৰণ গৰু থাকিলে আচলতে আমাৰ কৃষিখণ্ডতো উত্তৰণ ঘটিব ৷"

হাৰিয়ামুখত ৰাজহুৱাকৈ গৰু বিহু পালন

নগাঁও: ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো উলহ-মালহেৰে পালন কৰা হয় গৰু বিহু । নগাঁৱৰ ৰহাৰ হাৰিয়ামুখত মঙলবাৰে সমূহীয়াকৈ পালন কৰা হয় গৰু বিহু ৷ পুৱাই গৃহস্থই নিজৰ নিজৰ গো-ধনক মাহ-হালধি সানি কলং নদীলৈ আনে আৰু গৰুক গা-ধুৱাই বছৰটো মংগল কামনা কৰে গৃহস্থই ৷

