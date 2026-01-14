ETV Bharat / state

১১৩ বছৰীয়া পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি নেহেৰুবালিত জ্বলিল মাঘৰ মেজি

১১৩ বছৰীয়া ভোগালী বিহুৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি কলঙৰ বাকৰি নেহৰুবালিত প্ৰজ্বলন মেজি । জ্যেষ্ঠজনক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন ।

Celebrating Bhogali Bihu with 113 years of tradition in Nagaon
১১৩ বছৰীয়া পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি নেহেৰুবালিত জ্বলিল মাঘৰ মেজি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 14, 2026 at 4:32 PM IST

3 Min Read
নগাঁও: পথাৰৰ পৰা মঞ্চলৈ ভোগালী যাত্ৰাৰ বাটকটীয়া সদৌ নগাঁও ভোগালী উৎসৱে ভৰি দিলে ১১৩ বছৰত । ১১৩ বছৰীয়া ঐতিহ্য, পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সদৌ নগাঁও ভোগালী উৎসৱ সমিতিয়ে এইবাৰো কলঙৰ বাকৰি নেহৰুবালিত ৬ দিনীয়া বিস্তীৰ্ণ কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে ভোগালী বিহু ।

বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বুধবাৰে অৰ্থাৎ মাঘ বিহুৰ দিনা কলঙৰ বাকৰি নেহৰুবালিত মেজি প্ৰজ্বলন কৰা হয় । পুৱা ৯ বজাত ৰাজ্যিক শিশু আৰু নাৰীগৃহত সদৌ নগাঁও ভোগালী উৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে বিহুৰ জলপান বিতৰণ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত বিহুৰ পতাকা উত্তোলন কৰে সদৌ নগাঁও ভোগালী উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ তামুলী ফুকনে ।

১১৩ বছৰীয়া পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি নেহেৰুবালিত জ্বলিল মাঘৰ মেজি (ETV Bharat Assam)

পতাকা উত্তোলনৰ পাছত কলঙৰ বাকৰি নেহৰুবালিত মেজি প্ৰজ্বলন কৰা হয় । মেজি প্ৰজ্বলন কৰে সদৌ নগাঁও ভোগালী উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই । বিহুৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাও । মেজি প্ৰজ্বলনৰ পাছতেই নেহৰুবালিত অনুষ্ঠিত হয় বিহু নৃত্যও ।

নেহেৰুবালিত জ্বলিল মাঘৰ মেজি (ETV Bharat Assam)

নগাঁৱৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত নেহৰুবালিত অনুষ্ঠিত হোৱা ভোগালী উৎসৱত বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি নগাঁও জিলাৰ কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় । জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰাৰ পাছত একেলগে বিহুৰ জলপান গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত বিভিন্ন খেল-ধেমালিৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ।

মেজি প্ৰজ্বলনৰ সময়ত (ETV Bharat Assam)

৬ দিনীয়া বিস্তীৰ্ণ কাৰ্যসূচীৰে মঙলবাৰৰ পৰা সদৌ নগাঁও ভোগালী উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা ১১৩ তম ভোগালী উৎসৱৰ তৃতীয় দিনা অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰা, দীপজ্যোতি কেওট, কণ্ঠশিল্পী কৃষ্ণমণি নাথৰ উপস্থিতিত উলিওৱা হ’ব বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ।

ভোগালী স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন (ETV Bharat Assam)

এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰি বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই কয়, "এইবাৰ ১১৩ বছৰ গৰকিলে । আজি বিহুৰ দিনা পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছত মেজি প্ৰজ্বলিত কৰা হয় । এই মেজিৰ জুইয়ে যাতে সকলোৰে অপায়-অমংগল দূৰ কৰক । সকলোৰে জীৱনলৈ শান্তি আহক, তাকেই কামনা কৰিছোঁ । এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বিহুৰ পৰাই সকলোলৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ।"

ভোগালী বিহু উৎসৱৰ এক দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

লগতে প্রিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামত ‘মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত’ শীৰ্ষক জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ আধাৰত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন গীত, নৃত্য, চিত্ৰাংকন আদি প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হ’ব ভোগালী উৎসৱত । ৬ দিনীয়া বিস্তীৰ্ণ কৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা ১১৩ তম ভোগালী উৎসৱে এক উদুলি-মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে কলঙৰ বাকৰি নেহৰুবালিত ।

