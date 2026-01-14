১১৩ বছৰীয়া পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি নেহেৰুবালিত জ্বলিল মাঘৰ মেজি

১১৩ বছৰীয়া পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি নেহেৰুবালিত জ্বলিল মাঘৰ মেজি
১১৩ বছৰীয়া ভোগালী বিহুৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি কলঙৰ বাকৰি নেহৰুবালিত প্ৰজ্বলন মেজি । জ্যেষ্ঠজনক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন ।
Published : January 14, 2026 at 4:32 PM IST
নগাঁও: পথাৰৰ পৰা মঞ্চলৈ ভোগালী যাত্ৰাৰ বাটকটীয়া সদৌ নগাঁও ভোগালী উৎসৱে ভৰি দিলে ১১৩ বছৰত । ১১৩ বছৰীয়া ঐতিহ্য, পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সদৌ নগাঁও ভোগালী উৎসৱ সমিতিয়ে এইবাৰো কলঙৰ বাকৰি নেহৰুবালিত ৬ দিনীয়া বিস্তীৰ্ণ কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে ভোগালী বিহু ।
বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বুধবাৰে অৰ্থাৎ মাঘ বিহুৰ দিনা কলঙৰ বাকৰি নেহৰুবালিত মেজি প্ৰজ্বলন কৰা হয় । পুৱা ৯ বজাত ৰাজ্যিক শিশু আৰু নাৰীগৃহত সদৌ নগাঁও ভোগালী উৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে বিহুৰ জলপান বিতৰণ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত বিহুৰ পতাকা উত্তোলন কৰে সদৌ নগাঁও ভোগালী উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ তামুলী ফুকনে ।
পতাকা উত্তোলনৰ পাছত কলঙৰ বাকৰি নেহৰুবালিত মেজি প্ৰজ্বলন কৰা হয় । মেজি প্ৰজ্বলন কৰে সদৌ নগাঁও ভোগালী উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই । বিহুৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাও । মেজি প্ৰজ্বলনৰ পাছতেই নেহৰুবালিত অনুষ্ঠিত হয় বিহু নৃত্যও ।
নগাঁৱৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত নেহৰুবালিত অনুষ্ঠিত হোৱা ভোগালী উৎসৱত বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি নগাঁও জিলাৰ কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় । জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰাৰ পাছত একেলগে বিহুৰ জলপান গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত বিভিন্ন খেল-ধেমালিৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ।
৬ দিনীয়া বিস্তীৰ্ণ কাৰ্যসূচীৰে মঙলবাৰৰ পৰা সদৌ নগাঁও ভোগালী উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা ১১৩ তম ভোগালী উৎসৱৰ তৃতীয় দিনা অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰা, দীপজ্যোতি কেওট, কণ্ঠশিল্পী কৃষ্ণমণি নাথৰ উপস্থিতিত উলিওৱা হ’ব বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ।
এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰি বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই কয়, "এইবাৰ ১১৩ বছৰ গৰকিলে । আজি বিহুৰ দিনা পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছত মেজি প্ৰজ্বলিত কৰা হয় । এই মেজিৰ জুইয়ে যাতে সকলোৰে অপায়-অমংগল দূৰ কৰক । সকলোৰে জীৱনলৈ শান্তি আহক, তাকেই কামনা কৰিছোঁ । এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বিহুৰ পৰাই সকলোলৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ।"
লগতে প্রিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামত ‘মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত’ শীৰ্ষক জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ আধাৰত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন গীত, নৃত্য, চিত্ৰাংকন আদি প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হ’ব ভোগালী উৎসৱত । ৬ দিনীয়া বিস্তীৰ্ণ কৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা ১১৩ তম ভোগালী উৎসৱে এক উদুলি-মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে কলঙৰ বাকৰি নেহৰুবালিত ।