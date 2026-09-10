ONGC পাইপ লাইনৰ তেল চুৰি ঘটনা: অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষক দ্বীপেন পাটৰ
তেল চুৰিকাণ্ডৰে জড়িতৰ অভিযোগত সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অ'এনজিচিৰ পাইপ লাইনৰ পৰা তেল চুৰি কৰাৰ অভিযোগ...
Published : September 10, 2026 at 8:05 PM IST
সৰুপথাৰ: চোৰৰ পাছে পাছে দৌৰি থকা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে চুৰিকাণ্ডত জড়িতৰ অভিযোগ । এইবাৰ সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে চুৰিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । সৰুপথাৰ উৰিয়ামঘাট ৰজা পুখুৰীত অ'এনজিচিৰ পাইপ লাইনৰ তেল চুৰি ঘটনাৰ সৈতে সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষক দ্বীপেন পাটৰ জড়িতৰ অভিযোগ ।
এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে গোলাঘাট জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক জন দাসৰ নেতৃত্বত বৃহৎ আৰক্ষী দলে অভিযান চলাই সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষক দ্বীপেন পাটৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে, সম্প্ৰতি তেওঁক সৰুপথাৰ আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে ।
উল্লেখযোগ্য যে ৩ আগষ্ট তাৰিখে আৰক্ষী আৰু অ'এনজিচি কৰ্তৃপক্ষৰ যৌথ অভিযানত সৰুপথাৰৰৰ উৰিয়াঘাটৰ ৰজাপুখুৰী শ্যামগাঁৱত অ'এনজিচিৰ পাইপ লাইন ফুটা কৰি তেল চুৰি কৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰি অনুসন্ধান কৰিছিল ।
সমান্তৰালকৈ ৪ আগষ্টত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ পাইপলাইন ফুটা কৰি তেল চুৰি কৰা কাৰ্যত ব্যৱহৃত বিভিন্ন সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যদিও চুৰি কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত কোনো লোককে কৰায়ত্ত কৰিব পৰা হোৱা নাছিল ।
২৯ আগষ্টত ৰজাপুখুৰীত অ'এনজিচি পাইপ ফুটা কৰি সংঘটিত কৰা তেলচুৰি কাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল । প্ৰথমে উৰিয়াঘাট ৰজাপুখুৰী গাঁৱৰ লক্ষী শ্যাম নামৰ লোক জনৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ অমিত বৰশইকীয়া আৰু উৰিয়ামঘাট ৰজাপুখুৰীৰ লুকুমণি শ্যাম গোঁহাই নামৰ দুজন মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ।
ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত ধুবুৰীৰ গোপাল বৰ্মন নামৰ এজনকো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । ঘটনাৰ পম খেদি অৱশেষত অ'এনজিচিৰ খাৰুৱা তেল চুৰিৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত বৃহস্পতিবাৰে সৰুপথাৰ সমজিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক দ্বীপেন পাটৰক সৰুপথাৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । বৰ্তমানেও গোলাঘাট জিলা আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
উল্লেখ্য যে, ৰজাপুখুৰী গাঁৱৰ এঘৰ মানুহৰ বাৰীৰ পিছফালে অতিকৈ সংগোপনে অত্যাধুনিক সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি দীৰ্ঘসময় ধৰি চলাই অহা এই তেল চুৰি কাৰ্যই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈয়ো প্ৰশ্নবোধক চিহ্নৰ সৃষ্টি কৰিছিল ।
ইয়াৰ লগতে উৰিয়ামঘাটৰ ঘোলাপানী তৈলখাদৰ পৰা তিতাবৰৰ বৰহোলালৈ যোৱা পাইপলাইনটোও ফুটা কৰি শ্যামগাঁৱৰ একাংশ লোকৰ ঘৰৰ বাৰীৰ পিছফালে অতিকৈ সংগোপনে এই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰি অহা হৈছিল, যিটো দুষ্ট চক্ৰটোৰ বাবে ধন ঘটাৰ এক সহজ আহিলালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল ।
এই ঘটনাত সৰুপথাৰ সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষক দ্বীপেন পাটৰৰ নাম সাঙোৰ খোৱাত গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে সৰুপথাৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে অ'এনজিচিৰ কোনো বিষয়া বা কৰ্মচাৰী জড়িত আছে নেকি পৰৱৰ্তী তদন্তত পোহৰলৈ আহিব?