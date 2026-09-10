ETV Bharat / state

ONGC পাইপ লাইনৰ তেল চুৰি ঘটনা: অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষক দ্বীপেন পাটৰ

তেল চুৰিকাণ্ডৰে জড়িতৰ অভিযোগত সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অ'এনজিচিৰ পাইপ লাইনৰ পৰা তেল চুৰি কৰাৰ অভিযোগ...

CDSP arrested in connection with ONGC pipeline oil theft case in Sarupathar
ONGC পাইপ লাইনৰ তেল চুৰি ঘটনাৰ লগত জড়িতৰ অভিযোগত CDSP ক গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 10, 2026 at 8:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ: চোৰৰ পাছে পাছে দৌৰি থকা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে চুৰিকাণ্ডত জড়িতৰ অভিযোগ । এইবাৰ সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে চুৰিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । সৰুপথাৰ উৰিয়ামঘাট ৰজা পুখুৰীত অ'এনজিচিৰ পাইপ লাইনৰ তেল চুৰি ঘটনাৰ সৈতে সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষক দ্বীপেন পাটৰ জড়িতৰ অভিযোগ ।

এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে গোলাঘাট জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক জন দাসৰ নেতৃত্বত বৃহৎ আৰক্ষী দলে অভিযান চলাই সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষক দ্বীপেন পাটৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে, সম্প্ৰতি তেওঁক সৰুপথাৰ আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে ।

NGC পাইপ লাইনৰ তেল চুৰি ঘটনাৰ লগত জড়িতৰ অভিযোগত CDSP ক গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে ৩ আগষ্ট তাৰিখে আৰক্ষী আৰু অ'এনজিচি কৰ্তৃপক্ষৰ যৌথ অভিযানত সৰুপথাৰৰৰ উৰিয়াঘাটৰ ৰজাপুখুৰী শ্যামগাঁৱত অ'এনজিচিৰ পাইপ লাইন ফুটা কৰি তেল চুৰি কৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰি অনুসন্ধান কৰিছিল ।

সমান্তৰালকৈ ৪ আগষ্টত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ পাইপলাইন ফুটা কৰি তেল চুৰি কৰা কাৰ্যত ব্যৱহৃত বিভিন্ন সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যদিও চুৰি কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত কোনো লোককে কৰায়ত্ত কৰিব পৰা হোৱা নাছিল ।

২৯ আগষ্টত ৰজাপুখুৰীত অ'এনজিচি পাইপ ফুটা কৰি সংঘটিত কৰা তেলচুৰি কাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল । প্ৰথমে উৰিয়াঘাট ৰজাপুখুৰী গাঁৱৰ লক্ষী শ্যাম নামৰ লোক জনৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ অমিত বৰশইকীয়া আৰু উৰিয়ামঘাট ৰজাপুখুৰীৰ লুকুমণি শ‍্যাম গোঁহাই নামৰ দুজন মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ।

ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত ধুবুৰীৰ গোপাল বৰ্মন নামৰ এজনকো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । ঘটনাৰ পম খেদি অৱশেষত অ'এনজিচিৰ খাৰুৱা তেল চুৰিৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত বৃহস্পতিবাৰে সৰুপথাৰ সমজিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক দ্বীপেন পাটৰক সৰুপথাৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । বৰ্তমানেও গোলাঘাট জিলা আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

উল্লেখ্য যে, ৰজাপুখুৰী গাঁৱৰ এঘৰ মানুহৰ বাৰীৰ পিছফালে অতিকৈ সংগোপনে অত্যাধুনিক সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি দীৰ্ঘসময় ধৰি চলাই অহা এই তেল চুৰি কাৰ্যই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈয়ো প্ৰশ্নবোধক চিহ্নৰ সৃষ্টি কৰিছিল ।

ইয়াৰ লগতে উৰিয়ামঘাটৰ ঘোলাপানী তৈলখাদৰ পৰা তিতাবৰৰ বৰহোলালৈ যোৱা পাইপলাইনটোও ফুটা কৰি শ্যামগাঁৱৰ একাংশ লোকৰ ঘৰৰ বাৰীৰ পিছফালে অতিকৈ সংগোপনে এই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰি অহা হৈছিল, যিটো দুষ্ট চক্ৰটোৰ বাবে ধন ঘটাৰ এক সহজ আহিলালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল ।

এই ঘটনাত সৰুপথাৰ সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষক দ্বীপেন পাটৰৰ নাম সাঙোৰ খোৱাত গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে সৰুপথাৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে অ'এনজিচিৰ কোনো বিষয়া বা কৰ্মচাৰী জড়িত আছে নেকি পৰৱৰ্তী তদন্তত পোহৰলৈ আহিব?

লগতে পঢ়ক: জোনাইত বান: পলসত পোত যোৱা বিদ্যালয় নহ'ল পৰিষ্কাৰ, গছৰ তলত পাঠগ্ৰহণ শিক্ষাৰ্থীৰ, খোৱাপানীৰ হাহাকাৰ

No Regrets, No Apologies বুলি বীৰদৰ্পে কোৱা ৰামানুজৰ মুখত এইবাৰ ‘ৰাম নাম’

TAGGED:

CDSP ARRESTED
অএনজিচিৰ তেল চুৰি
সমজিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক
সৰুপথাৰ
ONGC PIPELINE OIL THEFT CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.