যোশিতা দাসৰ আত্মহনন গোচৰত চি বি আইৰ জালত পৰিল লোকনিৰ্মাণৰ শীৰ্ষ বিষয়া

যোশিতা দাসৰ আত্মহনন গোচৰত চি বি আইৰ জালত পৰিল লোকনিৰ্মাণৰ শীৰ্ষ বিষয়া
বিভাগটোৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা দীনেশ শৰ্মা মেধি, এছ ডি অ' আমিনুল ইছলাম আৰু দেৱজিৎ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ ৷
By ANI
Published : October 15, 2025 at 7:29 AM IST
নতুন দিল্লী: অসমৰ বঙাইগাঁও জিলাত কৰ্মৰত হৈ থকা অৱস্থাতে আত্মহননৰ পথ বাছি লোৱা লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ সহকাৰী অভিযন্তা যোশিতা দাসৰ মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত অৱশেষত চি বি আয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰি বিভাগটোৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা দীনেশ শৰ্মা মেধি, এছ ডি অ' আমিনুল ইছলাম আৰু দেৱজিৎ শৰ্মা নামৰ তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ উল্লেখ্য যে চলিত বৰ্ষৰ ২২ জুলাইত যোশিতা দাসে তেওঁৰ বঙাইগাৱঁৰ ভাৰাঘৰত আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছিল ৷ যোশিতাৰ মৃত্যুৱে ৰাজ্যজুৰি এক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল, কিয়নো সহকাৰী অভিযন্তাগৰাকীয়ে মৃত্যুৰ পূৰ্বে লেখি থৈ যোৱা আত্মহত্যাৰ টোকাত তেওঁক এই পথ বাছি লোৱাৰ বাবে বহু লোকৰ নাম উল্লেখ কৰি জগৰীয়া কৰি থৈ গৈছিল ৷ সেইসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল আছিল বিভাগটোৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা দীনেশ শৰ্মা মেধি আৰু এছ ডি অ' আমিনুল ইছলাম ৷
মঙলবাৰে এক বিবৃতিত চি বি আয়ে কয়, "কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী ব্যুৰ'ৱে ১৩ অক্টোবৰত লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ বঙাইগাৱঁৰ এছ ডি অ', এজন আৰ্কিটেক্ট আৰু কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে । পি ডব্লিউ ডিৰ বঙাইগাঁও মহকুমাৰ সহকাৰী অভিযন্তা যোশিতা দাসক যোৱা ২২ জুলাইত চিনাকি লোকে নিজৰ ঘৰত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছিল।
অসম চৰকাৰে চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত এই তদন্ত চি বি আইলৈ হস্তান্তৰ কৰিছিল । অসম চৰকাৰে ১১ আগষ্টত গৃহীত কৰা আদেশ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী, ৰাজহুৱা অভিযোগ আৰু পেঞ্চন মন্ত্ৰালয়ে (কৰ্মী আৰু প্ৰশিক্ষণ বিভাগ) ৭ অক্টোবৰত জাৰি কৰা অধিসূচনা অনুসৰি গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ৷ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গোচৰ নং ১৮৮/২০২৫ চি বি আইলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল ।"
উল্লেখ্য যে বিভাগটোৰ শীৰ্ষ বিষয়া, অভিযন্তাসকলৰ মানসিক চাপ, কামৰ হেঁচা তথা সহকাৰী অভিযন্তাগৰাকীক কোনো কামতে সহায়-সহযোগ নকৰাৰ কথা যোশিতাই তেওঁৰ আত্মহত্যাৰ টোকাত উল্লেখ কৰিছিল । লগতে বঙাইগাঁও জিলাৰ বৰ্ষণগাঁৱত নিৰ্মাণ হৈ থকা ১২ কোটি টকাৰ এটা প্ৰকল্পৰ বোজা মূৰত জাপি দিয়াৰ লগতে উক্ত কামৰ বিলৰ বাবে শীৰ্ষ বিষয়াসকলে সহকাৰী অভিযন্তাগৰাকীক চক্ৰান্ত কৰি অবৈধ বিলৰ বাবে হেঁচা দিয়াৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছিল টোকাটোত । যাৰ বাবে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল ৷
আনহাতে, বিভাগীয়ভাৱে অবৈধ কাম-কাজক প্ৰশ্ৰয় নিদিয়াৰ বাবে মানসিক নিৰ্যাতন চলাই থকাৰ কথাও পত্ৰত উল্লেখ কৰিছিল সহকাৰী অভিযন্তা যুৱতীগৰাকীয়ে ৷ বঙাইগাঁও চহৰৰ তিনি নং ৱাৰ্ডৰ মানস প্ৰতীম ৰয় চৌধুৰী মালিকাধীন এটা ভাৰাঘৰত চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে ৷
লগতে পঢ়ক: বঙাইগাঁৱত কিয় চৰম সিদ্ধান্ত ল'লে মহিলা অভিযন্তাই ? কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলাব নেকি লোকনিৰ্মাণ বিভাগত