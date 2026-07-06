ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত আসন প্ৰদানৰ নামত ধন সংগ্ৰহ: আৰক্ষীৰ জালত স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ নেতা

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত আসন প্ৰদানৰ নামত ধন সংগ্ৰহ: আৰক্ষীৰ জালত স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ নেতা
বিএড পাঠ্যক্ৰমত আসন প্ৰদানৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি আৰক্ষীৰ জালত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ উপ-সভাপতি মাধুর্য চেতিয়া ।
Published : July 6, 2026 at 7:40 PM IST
ডিব্ৰুগড়: উজনি অসমৰ বৌদ্ধিক আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় । ১৯৬৫ চনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা বিশ্ববিদ্যালয়খনত ৰাজ্যৰ লগতে বহিঃৰাজ্য আৰু বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰি আহিছে । এইবাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত কলংকৰ চেকা লগালে ছাত্ৰ নেতাই ।
ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত বি এড পাঠ্যক্ৰম উত্তীৰ্ণ কৰোৱা আৰু নামভৰ্তি কৰাৰ সুবিধা দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ উপ-সভাপতি মাধুর্য চেতিয়া । একাংশ সচেতন ছাত্ৰ আৰু ভুক্তভোগী ছাত্ৰৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা ।
ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত বিগত কেইবা বছৰৰ পৰা বিএড পাঠ্যক্ৰমত আসন দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি লাখ টকা পৰ্যন্ত ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছিল । ভুক্তভোগী ছাত্ৰই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পাছতেই কৰ্তৃপক্ষই ৰজাভেটা আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰে । বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ এজাহাৰ লাভ কৰি অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ উপ-সভাপতি মাধুর্য চেতিয়াক ।
আৰক্ষীৰ তদন্তৰ প্ৰাৰম্ভিকতে ঘটনাৰ লগত জড়িত হিচাপে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ উপ-সভাপতি মাধুৰ্য চেতিয়াই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা ধন লোৱাৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ ছাত্ৰ মাধুৰ্য চেতিয়াৰ সৈতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন ছাত্ৰ জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ৩১৮ (৪)/ ৩১৯ (২)/ ৩৩৬ (৩)/৩০৪ (৬১) (২) ধাৰাত নং-২১৮ত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বুলি সোমবাৰে জানিবলৈ দিয়ে । আৰক্ষীৰ তদন্ত সঠিকভাৱে আগবাঢ়িলে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন কোনো চক্রও ঘটনাৰ আওতালৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি ডিব্ৰুগড়ৰ সচেতন মহলে দাবী কৰিছে ।
কিয়নো এজন ছাত্ৰই কেতিয়াও বিএড পাঠ্যক্ৰমৰ আসন প্ৰদানৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় । এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰচ'ৰাত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । ঘটনাক লৈ সোমবাৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ তথ্য আনুষ্ঠানিকভাৱে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাজহুৱা কৰা নাই । কিন্তু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰত সংঘটিত এই কেলেংকাৰীয়ে সচেতন ৰাইজৰ মাজত বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে ।