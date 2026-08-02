আৰ্ত শিশুক সহায়ৰ পদক্ষেপ : বৰঙণিৰ বিনিময়ত লাভ কৰিব আপোনাৰ কাৰ্টুন কেৰিকেছাৰ

আৰ্ত শিশুক সহায়ৰ পদক্ষেপ : বৰঙণিৰ বিনিময়ত লাভ কৰিব আপোনাৰ কাৰ্টুন কেৰিকেছাৰ
বানৰ বিভীষিকাই আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ পেলাইছে শিশুসকলৰ কোমল মনস্তত্ত্বত ।
Published : August 2, 2026 at 12:05 PM IST
গুৱাহাটী : প্ৰলয়ংকৰী বানে সৰ্বস্ব কাঢ়ি নিয়া উজনি অসমৰ চাৰিখনকৈ জিলাত পানীৰ প্ৰকোপ কমিছে যদিও ৰাইজৰ দুৰ্দশাৰ অন্ত পৰা নাই । বানে বিধ্বস্ত কৰা অঞ্চলবোৰত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজৰ লগতে বহিঃ ৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীকে ধৰি যিয়ে যেনেকৈ পাৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ।
এই বানে ঘৰখন থানবান কৰি পেলোৱাত সকলোৱে শোকত ভাগি পৰিছে । বানৰ সংহাৰী ৰূপৰ পিছতেই ভয়-শংকা আৰু অনিশ্চয়তাৰ জীৱনলৈ গতি কৰিছে সেই অঞ্চলসমূহৰ শিশুসকলৰ জীৱন । বানৰ বিভীষিকাই আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ পেলাইছে শিশুসকলৰ কোমল মনস্তত্ত্বত । বানে শিশুসকলৰ মানসিকতাত প্ৰভাৱ পেলাইছে । তেওঁলোকৰ মানসিক জগতখন বানাতংকই তচনচ কৰিছে ।
এই আৰ্ত শিশুসকলৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ মানসিক, বৌদ্ধিক আৰু শৈক্ষিক পুনৰুত্থানৰ বাবে এতিয়া এক দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা হাতত লৈছে 'ফায়াৰফ্লাইজ'ৰ অন্তৰ্গত 'কাহিনী' শিশু পুথিভঁৰালৰ সহযোগত বিশিষ্ট কাৰ্টুনিষ্ট নিতুপৰ্ণ ৰাজবংশীয়ে । শিশুসকলৰ হেৰাই যোৱা শৈশৱ আৰু হাঁহি ঘূৰাই আনিবলৈ উদ্যোক্তাসকলে এক ব্যতিক্ৰমী আৰু সৃষ্টিশীল অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।
বিশিষ্ট কাৰ্টুনিষ্ট নিতুপৰ্ণ ৰাজবংশীয়ে কয়, "এই অভিযানৰ অধীনত আপুনি আগবঢ়োৱা যিকোনো পৰিমাণৰ আৰ্থিক বৰঙণিৰ বিনিময়ত এখন ধুনীয়া কাৰ্টুন কেৰিকেছাৰ অংকন কৰি আপোনালৈ আগবঢ়াব । অৰ্থাৎ কাৰ্টুন কেৰিকেছাৰ এখনৰ বিনিময়তহে আপোনাৰ বৰঙণি গ্ৰহণ কৰি বান বিধ্বস্ত শিশুসকলৰ বাবে পোনপটীয়াকৈ খৰছ কৰিব ।"
উদ্যোক্তাসকলে এই অভিযান দীৰ্ঘদিনলৈ অব্যাহত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । আপোনাৰ এটি মাথোঁ সহযোগে এই আৰ্ত শিশুসকলৰ ভৱিষ্যৎ গঢ়াত সহায়ক কৰিব ।
লগতে পঢ়ক:৩-৫ আগষ্টৰ ভিতৰত বন্যাৰ্তই পাব ১৫ হাজাৰকৈ টকা; সামাজিক মাধ্যম যোগে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
বানাক্ৰান্ত তিনি জিলাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ ইউনিফৰ্ম ক্ৰয়ৰ বাবে ৭.৬২ কোটি মুকলি