ভোকৰ ভাতসাঁজ... এখন ভোকমুক্ত সমাজ গঢ়াৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা এটা সংগঠনৰ

বিগত পাঁচ বছৰে আৰ্তজনৰ মাজত ভোকৰ ভাতসাঁজৰ যোগান ধৰি আহিছে কেয়াৰ ইউ ৩৬৫ নামৰ সংগঠনটোৱে ।

ভোকমুক্ত সমাজ গঢ়াৰ উদ্দেশ্যৰে এটা সংগঠনৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 4, 2026 at 5:20 PM IST

4 Min Read
গুৱাহাটী : কথাতে কয় বোলে বিপদৰ মাতষাৰ আৰু আকালৰ ভাতসাঁজ যিয়ে দিয়ে তেওঁৰ দৰে মহান কোনো নাই । হয়, সেয়াই সঁচা । বিপদৰ সময়ত যিয়ে ওচৰত থিয় হৈ এষাৰ সান্ত্বনাসূচক মাত দিয়ে তাৰ দ্বাৰা বিপদগ্ৰস্ত ব্যক্তিয়ে মানসিক সাহস লাভ কৰে । একেদৰে পেটৰ ভোকত থকা কোনোবাজনক যদি এসাঁজ ভাতেৰে আপ্যায়ন কৰা হয়, লাগিলে সেয়া নিমখ ভাতেই নহওক কিয়, তাৰ দৰে তৃপ্তিদায়ক খাদ্য আন একো নহয় । বিশেষকৈ ক্ষুধা পূৰণৰ তাড়নাত ! তেনে এক মহান কামতে বিগত কেইবা বছৰো ধৰি জড়িত হৈ আছে এটি সংগঠন, যিয়ে অভাৱগ্ৰস্ত, নিজৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিব নোৱৰাজনক ভোকৰ ভাতসাঁজ যোগান ধৰি আহিছে ।

কেয়াৰ ইউ ৩৬৫ৰ বিশেষ পদক্ষেপ

আৰ্তজন, দৰিদ্ৰ আৰু অসহায় লোকসকলৰ বাবে ভোকৰ ভাতসাঁজৰ যোগান ধৰি আহিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এগৰাকী উদ্যমী যুৱকে এটা সংস্থাৰ জৰিয়তে । যুৱকজনৰ নেতৃত্বত গঢ়ি উঠা কেয়াৰ ইউ ৩৬৫ নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে আহাৰ ফিডিং ইনিচিয়েটিভ নামৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে মহানগৰীৰৰ আৰ্তজনৰ মাজত বিনামূলীয়াকৈ ইতিমধ্যে ১০ লাখতকৈ অধিক প্লেট ভাত বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰিছে ।

মহানগৰীত ভোকাতুৰৰ বাবে বিনামূলীয়া ভাতসাঁজ

প্ৰতিদিনে মহানগৰীৰ পাণবজাৰ, গুৱাহাটী ৰে'লৱে ষ্টেচন আৰু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল চৌহদত আৰ্তজনৰ মাজত প্ৰায় ৬০০-৭০০ প্লেট দুপৰীয়াৰ আহাৰ যোগান ধৰে সংগঠনটোৱে । ২০২১ চনৰ কোভিডৰ সময়ৰ পৰা অবিৰতভাৱে আগবঢ়াই আহিছে এই সেৱা ।

এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে পথচাৰী, গৃহহীন, দিনহাজিৰা কৰা শ্ৰমিক তথা আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল লোকসকলক নিয়মিতভাৱে পুষ্টিকৰ আহাৰ যোগান ধৰা হৈছে । এই কাৰ্যসূচীৰ মূল লক্ষ্য হৈছে সমাজত কোনো লোকেই যেন ভোকত নাথাকে।

এই কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে কেয়াৰ ইউ ৩৬৫ ৰ সভাপতি ভৃগু বৰঠাকুৰে কয়, "কোভিডকালত ২০২১ চনৰ জুলাইৰ পৰা আমাৰ এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । কোভিডকালত বহু লোকে এনেদৰে খাদ্যৰ যোগান ধৰিছিল । কিন্তু আমি সেই সময়ত দেখিছিলোঁ যে বহু মানুহে এসাঁজ ভাতৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় । সেয়েহে আৰ্তজনক যাতে ভোকৰ ভাতসাঁজৰ যোগান ধৰিব পাৰোঁ তাৰবাবে আমি এই কাৰ্যসূচী চলাই গৈছোঁ ।"

বিভিন্ন ব্যক্তি-সংগঠনৰো সহায়ৰ হাত

তেওঁ লগতে কয়, "এই কাৰ্যসূচীত আমাক বিভিন্ন সংগঠনে সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে । আমি ভাত, দালি, তৰকাৰিৰে এসাঁজ ভাতৰ যোগান ধৰাৰ লগতে জুইচ আদিও দিয়া হয় ।"

তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ আৰম্ভণি সন্দৰ্ভত ভৃগু বৰঠাকুৰে কয়, "আমি প্ৰথম অৱস্থাত পাণবজাৰত আহাৰ বিতৰণ কৰিছিলোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটী ৰে'লৱে ষ্টেচনত আহাৰ বিতৰণ কৰি আহিছোঁ । শেহতীয়াকৈ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনত তেখেতলৈ এখন খাদ্য বিতৰণ কৰা বাহন উচৰ্গা কৰি জি এম চি এইচত প্ৰায় ৫০০ প্লেট দুপৰীয়াৰ আহাৰ যোগান ধৰা হয় ।"

ভোকমুক্ত সমাজ গঢ়াৰ লক্ষ্য

তেওঁ লগতে কয়, "ভৱিষ্যততো এই সেৱামূলক কাৰ্যসূচী অধিক বিস্তৃত ৰূপত আগবঢ়োৱাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছোঁ । কিন্তু এই কাৰ্যসূচী চলাই নিবলৈ ৰাইজৰ সহায়-সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন । ৰাইজৰ সহায়-সহযোগিতা নোহোৱাকৈ আমি এই কাৰ্যসূচী চলাই নিবলৈ অসুবিধা হ'ব । সেয়েহে কোনোবাৰ বিশেষ দিনত যদি আৰ্তজনক এসাঁজ ভাতৰ যোগান ধৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, যাতে আমি একেলগে মিলি ভোকমুক্ত সমাজ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ ।"

ইপিনে আহাৰ ফিডিং ইনিচিয়েটিভৰ পৰা গুৱাহাটী ৰে'লৱে ষ্টেচনত বিগত ডেৰ বছৰে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি থকা বাবলু দাস নামৰ লোকজনে কয়, "মই যোৱা ডেৰ বছৰ ধৰি এওঁলোকে আগবঢ়োৱা দুপৰীয়াৰ ভাত খাই আহিছোঁ । আমাৰ বাবে সুবিধা হৈছে । কিয়নো আমি শ্ৰম কৰা মানুহ । কেতিয়াবা কাম পাওঁ, কেতিয়াবা নাপাওঁ । কিন্তু ইয়াত দুপৰীয়াৰ সাঁজ পোৱাৰ ফলত দুপৰীয়াৰ সাঁজৰ চিন্তা নহোৱা হৈছে । এওঁলোকে ভাতসাঁজৰ লগতে বিহুৰ লাড়ু-পিঠা, জলপান আদিও আমাক যোগান ধৰে ।"

সম্পাদকৰ পচন্দ

