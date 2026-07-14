যোৰহাটৰ গাড়ীৰ ডীলাৰত সক্ৰিয় প্ৰৱঞ্চক চক্ৰ
দালালে কৌশলেৰে প্রকৃত গ্রাহকৰ গাড়ীখন গ্রাহকে নজনাকৈয়ে নিজে চমজি লয় ।
Published : July 14, 2026 at 6:04 PM IST
যোৰহাট: আপোনাৰ সপোনৰ গাড়ীখন ক্রয় কৰাৰ পূৰ্বে এবাৰ চিন্তা কৰক । কাৰণ আপুনি গাড়ী ক্ৰয়ৰ সময়ত দালাল চক্ৰৰ জালত ভৰি দিব পাৰে । যোৰহাটত গাড়ী ক্ৰয়ত গ্ৰাহকক সহায় কৰাৰ নামত দালালে লাখ লাখ টকা লুটাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
শেহতীয়াকৈ যোৰহাটৰ মহিন্দ্ৰা ডীলাৰত সংঘটিত এই ভয়ংকৰ জালিয়াতিৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে । এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে গোলাঘাট জিলাৰ অভিজিত বৰা নামৰ এটা দালালে অতি কৌশলেৰে প্রকৃত গ্রাহকৰ গাড়ীখন গ্রাহকে নজনাকৈয়ে বাহনৰ গৰাকীৰ পৰিবৰ্তে নিজে চমজি লয় । পৰৱৰ্তী সময়ত গাড়ীৰ গ্রাহকে গাড়ী নাপায়, পাই মাথোঁ ১২ লাখ টকা ঋণৰ বোজাহে ।
যোৰহাটৰ মহিন্দ্ৰা ডীলাৰত ভুক্তভোগী গ্ৰাহকসকল উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে এই জালিয়াতি চক্রৰ ষড়যন্ত্ৰৰ কথা ফাদিল হয় । এই চক্রটোত ডীলাৰৰ গোলাঘাট শাখাৰ এজন কর্মচাৰীৰ লগতে যোৰহাটৰ আন এজন কর্মচাৰী জড়িত হৈ থকাৰ অভিযোগ উঠিছে । এই চক্রটোৱে অতি কৌশলেৰে গোলাঘাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ ব্যক্তিৰ ১১ খনকৈ গাড়ী লৈ উধাও হয় ।
গ্রাহকসকলে বেংকৰ কিস্তি আদায় দিয়াৰ সময়ত এই জালিয়াতি ধৰা পৰে । এগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাই মুখ্যমন্ত্ৰীক কাতৰ অনুৰোধ জনাই কয়, "দুখীয়া মানুহখিনিক আপুনি ৰক্ষা কৰক, নহ'লে বহুত বিপদত পৰিছো । আপুনি আমাক ন্যায় দিয়ক । এই কেইজন অভিযুক্ত অভিজিৎ বৰা আৰু ভাৰ্গৱ শইকীয়াক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক ।"
এজন ভুক্তভোগীয়ে কয়, "অভিজিৎ বৰাক বোকাখাটৰ বিনয় দাস নামৰ এজন লোকে আমাক চিনাকি কৰাই দিছিল । তেওঁ কৈছিল তেওঁ ডিআইচি অফিচৰ এজন বিষয়া । বিষয়া বুলি কৈ তেওঁ আমাক ছাবচিডি লোন, বিশেষকৈ ডায়েৰী ফাৰ্মৰ লোন দিব বুলি তেওঁ আশ্বাস দিছিল । সেই হিচাপতে আমিও তেওঁক নথি-পত্ৰ দিছিলো আৰু তেওঁ যিখিনি কৰিব লাগে কৰিছিল । ডিআইচি অফিচত আমাৰ নামত লোনো অনুমোদন হৈছিল । তাৰ পিছতে তেওঁ এইটো লোন ইটো বেংকত নহ'ব, সিটো বেংকত নহ'বগৈ বুলি কৈ আমাক ছমাহমান দৌৰাই ফুৰিছিল । পিছত ক'লে ডিআইচি লোন নহ'ব, গতিকে আপোনালোকে গাড়ী লোন লওক । সেই মতে তেওঁ কাম কৰিলে । গতিকে আমি তেওঁক বিশ্বাসত লৈছিলো ।"
ভুক্তভোগীজনে লগতে কয়, "তাৰ পিছত তেওঁ গোটেই নথি-পত্ৰখিনি ভাৰ্গৱক দিলে । ভাৰ্গৱ হৈছে গাড়ী ডীলাৰ মানুহ ,ফাইনেঞ্চৰ কামখিনি তেওঁ কৰিছে । এদিন তেওঁ গাড়ী এখন আনি আমাক দেখুৱালে । দেখুৱাই মোৰ পত্নীৰ লগত ফটো মাৰিলে । কাৰণ লোনটো মোৰ পত্নীৰ নামতহে হৈছে ,সেই সকলোখিনি কাম মই নথকা অৱস্থাত কৰিছিল । ফটো মাৰি আমাৰ লোনৰ কাম আৰু বাকী আছে বুলি কৈ গাড়ীখন ঘূৰাই লৈ গুচি যায় । ঘূৰাই নি তেওঁ অভিজিৎ বৰাক দিয়ে, সেই কথাটো তেওঁ নিজমুখে স্বীকাৰ কৰিছিল । আকৌ ১৫-২০ দিনৰ ভিতৰতে অন্য এটা বেংকত দ্বিতীয়খন গাড়ী দেখুৱাই আকৌ একে কাম কৰিলে । দ্বিতীয়খন গাড়ী তেওঁ আমাক নেদেখুৱালেও । আকৌ বেংকত তেওঁ দুই নম্বৰী কৰি একেখন গাড়ীৰ ফটোকে তাত তেওঁ দিয়ে ।"
তেওঁ কয়, "গাড়ীখনৰ পঞ্জীয়ন প্ৰায় দুবছৰমানৰ আগতে ঢুকোৱা এজন যুৱকৰ ছীম ব্যৱহাৰ কৰি কৰাইছে । সেয়েহে আমাৰ নামত যে গাড়ী পঞ্জীয়ন হৈছে সেয়াও আমি নাজানো । তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি গম নাপাওঁ, কাৰণ তেওঁ বেলেগ বেলেগ একাউণ্টৰ পৰা ইউপিআই কৰি বেংকৰ লোনৰ কিস্তিবোৰ মাৰি থাকে । গতিকে বেংকে আমাক আমনি কৰা নাছিল আৰু সমগ্ৰ বিষয় সম্পৰ্কে গম পোৱা নাছিলো । শেষত গৈ বেংকৰ পৰা যেতিয়া ইনষ্টলমেণ্ট নিদিয়াৰ নটিচ আহিলে, তেতিয়া আমি গম পাইছো যে আমাৰ নামতো বেংকৰ পৰা লোন দিয়া হৈছে । মোৰ খুলশালীৰ আৰু খুলশালীৰ বোৱাৰীৰ মুঠতে আমাৰ ছখন গাড়ী । প্ৰতিখনত ১০ লাখকৈ ছখনত ৬০ লাখ টকাৰ লোন আছে । গতিকে গোটেই জালিয়াতি চক্ৰটোৰ লগত অভিজিৎ জড়িত আছে । ইয়াত ভাৰ্গৱৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে । ভাৰ্গৱ হৈছে মহিন্দ্ৰা ডীলাৰৰ কৰ্মচাৰী । ডীলাৰৰ মানুহ সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত থকাৰ আমাৰ সন্দেহ আছে । কাৰণ একেজন মানুহৰ নামতে দুখন দুখনকৈ গাড়ী, তাৰ লগতে তেওঁ সম্পূৰ্ণ ডুপ্লিকেট কৰিছে কাগজ-পত্ৰ । ইমানখিনি কৰি আমাক অন্ধকাৰত ৰাখি আমাৰ পৰা গাড়ীসমূহ মনে মনে লৈ গৈছে । ৬০ লাখ টকাৰ লোনৰ বোজা আমাৰ ওপৰত । বেংকে আমাক আমনি কৰিছে, নটিচৰ ওপৰত নটিচ আহিছে । এতিয়া আমি উপায়বিহীন হৈ মহিন্দ্ৰা ডীলাৰলৈ আহিছো এটা উচিত সিদ্ধান্ত পাম বুলি; কিন্তু ডীলাৰৰ পৰা তেওঁলোকে কৈছে যে 'আমি এতিয়া কি কৰিম'।"
এই ঘটনাত মহিন্দ্ৰা ডীলাৰৰ কৰ্মচাৰী জড়িত আছে বুলিও ভুক্তভোগীয়ে অভিযোগ কৰে । সমগ্ৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ সৈতে অভিজিত বৰা ওৰফে পাৰ্থ বৰা নামৰ যুৱকজন আৰু তেওঁৰ শহুৰেক ভাৰত ফুকন প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত থকাৰ অভিযোগ উঠিছে । ডীলাৰ কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ কৰা মতে, গাড়ীবোৰ বিক্ৰী হোৱাৰ কেইবামাহ পিছতহে গ্ৰাহকসকলে অভিযোগ দিয়াত এই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে । ইমান দিনে ঋণৰ কিস্তিও একাংশ গ্ৰাহকৰ একাউণ্টৰ পৰা পৰিশোধ হৈ থকাৰ তথ্য জানিবলৈ দিছে ডীলাৰ কৰ্তৃপক্ষই । ইতিমধ্যে থানাত এই সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু হৈছে যদিও বিশেষ তদন্ত আগবঢ়া নাই ।
লগতে পঢ়ক:ভুৱা চেক দি ৫৮ লাখ টকাৰ সোণ লৈ উধাও: আহমেদাবাদত গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰৱঞ্চক মহিলা
মুখ্যমন্ত্ৰী-শীৰ্ষ আমোলাৰ নাম লৈ প্ৰৱঞ্চনা, অৰুণাচলত ৩৪ কোটিৰ জালিয়াতিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ ঋষিৰাজ বৰকটকী