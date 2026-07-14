ETV Bharat / state

যোৰহাটৰ গাড়ীৰ ডীলাৰত সক্ৰিয় প্ৰৱঞ্চক চক্ৰ

দালালে কৌশলেৰে প্রকৃত গ্রাহকৰ গাড়ীখন গ্রাহকে নজনাকৈয়ে নিজে চমজি লয় ।

car-related fraud in Jorhat, Fraudsters have taken loans in customers' names without their knowledge
যোৰহাটৰ গাড়ীৰ ডীলাৰত সক্ৰিয় প্ৰৱঞ্চক চক্ৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 14, 2026 at 6:04 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: আপোনাৰ সপোনৰ গাড়ীখন ক্রয় কৰাৰ পূৰ্বে এবাৰ চিন্তা কৰক । কাৰণ আপুনি গাড়ী ক্ৰয়ৰ সময়ত দালাল চক্ৰৰ জালত ভৰি দিব পাৰে । যোৰহাটত গাড়ী ক্ৰয়ত গ্ৰাহকক সহায় কৰাৰ নামত দালালে লাখ লাখ টকা লুটাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।

শেহতীয়াকৈ যোৰহাটৰ মহিন্দ্ৰা ডীলাৰত সংঘটিত এই ভয়ংকৰ জালিয়াতিৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে । এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে গোলাঘাট জিলাৰ অভিজিত বৰা নামৰ এটা দালালে অতি কৌশলেৰে প্রকৃত গ্রাহকৰ গাড়ীখন গ্রাহকে নজনাকৈয়ে বাহনৰ গৰাকীৰ পৰিবৰ্তে নিজে চমজি লয় । পৰৱৰ্তী সময়ত গাড়ীৰ গ্রাহকে গাড়ী নাপায়, পাই মাথোঁ ১২ লাখ টকা ঋণৰ বোজাহে ।

যোৰহাটৰ গাড়ীৰ ডীলাৰত সক্ৰিয় প্ৰৱঞ্চক চক্ৰ (ETV Bharat Assam)

যোৰহাটৰ মহিন্দ্ৰা ডীলাৰত ভুক্তভোগী গ্ৰাহকসকল উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে এই জালিয়াতি চক্রৰ ষড়যন্ত্ৰৰ কথা ফাদিল হয় । এই চক্রটোত ডীলাৰৰ গোলাঘাট শাখাৰ এজন কর্মচাৰীৰ লগতে যোৰহাটৰ আন এজন কর্মচাৰী জড়িত হৈ থকাৰ অভিযোগ উঠিছে । এই চক্রটোৱে অতি কৌশলেৰে গোলাঘাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ ব্যক্তিৰ ১১ খনকৈ গাড়ী লৈ উধাও হয় ।

গ্রাহকসকলে বেংকৰ কিস্তি আদায় দিয়াৰ সময়ত এই জালিয়াতি ধৰা পৰে । এগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাই মুখ্যমন্ত্ৰীক কাতৰ অনুৰোধ জনাই কয়, "দুখীয়া মানুহখিনিক আপুনি ৰক্ষা কৰক, নহ'লে বহুত বিপদত পৰিছো । আপুনি আমাক ন্যায় দিয়ক । এই কেইজন অভিযুক্ত অভিজিৎ বৰা আৰু ভাৰ্গৱ শইকীয়াক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক ।"

এজন ভুক্তভোগীয়ে কয়, "অভিজিৎ বৰাক বোকাখাটৰ বিনয় দাস নামৰ এজন লোকে আমাক চিনাকি কৰাই দিছিল । তেওঁ কৈছিল তেওঁ ডিআইচি অফিচৰ এজন বিষয়া । বিষয়া বুলি কৈ তেওঁ আমাক ছাবচিডি লোন, বিশেষকৈ ডায়েৰী ফাৰ্মৰ লোন দিব বুলি তেওঁ আশ্বাস দিছিল । সেই হিচাপতে আমিও তেওঁক নথি-পত্ৰ দিছিলো আৰু তেওঁ যিখিনি কৰিব লাগে কৰিছিল । ডিআইচি অফিচত আমাৰ নামত লোনো অনুমোদন হৈছিল । তাৰ পিছতে তেওঁ এইটো লোন ইটো বেংকত নহ'ব, সিটো বেংকত নহ'বগৈ বুলি কৈ আমাক ছমাহমান দৌৰাই ফুৰিছিল । পিছত ক'লে ডিআইচি লোন নহ'ব, গতিকে আপোনালোকে গাড়ী লোন লওক । সেই মতে তেওঁ কাম কৰিলে । গতিকে আমি তেওঁক বিশ্বাসত লৈছিলো ।"

ভুক্তভোগীজনে লগতে কয়, "তাৰ পিছত তেওঁ গোটেই নথি-পত্ৰখিনি ভাৰ্গৱক দিলে । ভাৰ্গৱ হৈছে গাড়ী ডীলাৰ মানুহ ,ফাইনেঞ্চৰ কামখিনি তেওঁ কৰিছে । এদিন তেওঁ গাড়ী এখন আনি আমাক দেখুৱালে । দেখুৱাই মোৰ পত্নীৰ লগত ফটো মাৰিলে । কাৰণ লোনটো মোৰ পত্নীৰ নামতহে হৈছে ,সেই সকলোখিনি কাম মই নথকা অৱস্থাত কৰিছিল । ফটো মাৰি আমাৰ লোনৰ কাম আৰু বাকী আছে বুলি কৈ গাড়ীখন ঘূৰাই লৈ গুচি যায় । ঘূৰাই নি তেওঁ অভিজিৎ বৰাক দিয়ে, সেই কথাটো তেওঁ নিজমুখে স্বীকাৰ কৰিছিল । আকৌ ১৫-২০ দিনৰ ভিতৰতে অন্য এটা বেংকত দ্বিতীয়খন গাড়ী দেখুৱাই আকৌ একে কাম কৰিলে । দ্বিতীয়খন গাড়ী তেওঁ আমাক নেদেখুৱালেও । আকৌ বেংকত তেওঁ দুই নম্বৰী কৰি একেখন গাড়ীৰ ফটোকে তাত তেওঁ দিয়ে ।"

তেওঁ কয়, "গাড়ীখনৰ পঞ্জীয়ন প্ৰায় দুবছৰমানৰ আগতে ঢুকোৱা এজন যুৱকৰ ছীম ব্যৱহাৰ কৰি কৰাইছে । সেয়েহে আমাৰ নামত যে গাড়ী পঞ্জীয়ন হৈছে সেয়াও আমি নাজানো । তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি গম নাপাওঁ, কাৰণ তেওঁ বেলেগ বেলেগ একাউণ্টৰ পৰা ইউপিআই কৰি বেংকৰ লোনৰ কিস্তিবোৰ মাৰি থাকে । গতিকে বেংকে আমাক আমনি কৰা নাছিল আৰু সমগ্ৰ বিষয় সম্পৰ্কে গম পোৱা নাছিলো । শেষত গৈ বেংকৰ পৰা যেতিয়া ইনষ্টলমেণ্ট নিদিয়াৰ নটিচ আহিলে, তেতিয়া আমি গম পাইছো যে আমাৰ নামতো বেংকৰ পৰা লোন দিয়া হৈছে । মোৰ খুলশালীৰ আৰু খুলশালীৰ বোৱাৰীৰ মুঠতে আমাৰ ছখন গাড়ী । প্ৰতিখনত ১০ লাখকৈ ছখনত ৬০ লাখ টকাৰ লোন আছে । গতিকে গোটেই জালিয়াতি চক্ৰটোৰ লগত অভিজিৎ জড়িত আছে । ইয়াত ভাৰ্গৱৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে । ভাৰ্গৱ হৈছে মহিন্দ্ৰা ডীলাৰৰ কৰ্মচাৰী । ডীলাৰৰ মানুহ সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত থকাৰ আমাৰ সন্দেহ আছে । কাৰণ একেজন মানুহৰ নামতে দুখন দুখনকৈ গাড়ী, তাৰ লগতে তেওঁ সম্পূৰ্ণ ডুপ্লিকেট কৰিছে কাগজ-পত্ৰ । ইমানখিনি কৰি আমাক অন্ধকাৰত ৰাখি আমাৰ পৰা গাড়ীসমূহ মনে মনে লৈ গৈছে । ৬০ লাখ টকাৰ লোনৰ বোজা আমাৰ ওপৰত । বেংকে আমাক আমনি কৰিছে, নটিচৰ ওপৰত নটিচ আহিছে । এতিয়া আমি উপায়বিহীন হৈ মহিন্দ্ৰা ডীলাৰলৈ আহিছো এটা উচিত সিদ্ধান্ত পাম বুলি; কিন্তু ডীলাৰৰ পৰা তেওঁলোকে কৈছে যে 'আমি এতিয়া কি কৰিম'।"

এই ঘটনাত মহিন্দ্ৰা ডীলাৰৰ কৰ্মচাৰী জড়িত আছে বুলিও ভুক্তভোগীয়ে অভিযোগ কৰে । সমগ্ৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ সৈতে অভিজিত বৰা ওৰফে পাৰ্থ বৰা নামৰ যুৱকজন আৰু তেওঁৰ শহুৰেক ভাৰত ফুকন প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত থকাৰ অভিযোগ উঠিছে । ডীলাৰ কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ কৰা মতে, গাড়ীবোৰ বিক্ৰী হোৱাৰ কেইবামাহ পিছতহে গ্ৰাহকসকলে অভিযোগ দিয়াত এই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে । ইমান দিনে ঋণৰ কিস্তিও একাংশ গ্ৰাহকৰ একাউণ্টৰ পৰা পৰিশোধ হৈ থকাৰ তথ্য জানিবলৈ দিছে ডীলাৰ কৰ্তৃপক্ষই । ইতিমধ্যে থানাত এই সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু হৈছে যদিও বিশেষ তদন্ত আগবঢ়া নাই ।

লগতে পঢ়ক:ভুৱা চেক দি ৫৮ লাখ টকাৰ সোণ লৈ উধাও: আহমেদাবাদত গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰৱঞ্চক মহিলা

মুখ্যমন্ত্ৰী-শীৰ্ষ আমোলাৰ নাম লৈ প্ৰৱঞ্চনা, অৰুণাচলত ৩৪ কোটিৰ জালিয়াতিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ ঋষিৰাজ বৰকটকী

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
মহিন্দ্ৰা ডীলাৰ
প্ৰৱঞ্চনা
JORHAT CAR FRAUD CASE
CAR RELATED FRAUD IN JORHAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.