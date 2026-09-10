ETV Bharat / state

কৰ্কট ৰোগ : ধঁপাত-গুটখাই নৱপ্ৰজন্মলৈ মাতি আনিছে ভয়ংকৰ ভৱিষ্যৎ

ধঁপাত সেৱন কেৱল এক অভ্যাস বা আসক্তি নহয়, ই মানুহৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ভয়ংকৰ স্বাস্থ্যজনিত বিপদ । জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কুলগীতা সাউদৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

Tobacco causes Cancer
কৰ্কট ৰোগ : ধঁপাত-গুটখাই নৱপ্ৰজন্মলৈ মাতি আনিছে ভয়ংকৰ ভৱিষ্যৎ (Getty image/ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 10, 2026 at 2:18 PM IST

12 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ধঁপাত সেৱন; ক্ষণিকৰ সুখেই হওক বা অৱসাদ-ক্লান্তি দূৰ কৰাৰ উপায় হিচাপেই নহওক কিয়, বহুতৰে অজানিতে এই অভ্যাস গঢ় লৈ উঠে । অৱশ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পৰিভাষাত ইয়াক অভ্যাসৰ পৰিৱৰ্তে বদঅভ্যাস বুলি কোৱা হয় । কিয়নো ধঁপাত সেৱন হৈছে একপ্ৰকাৰ নিচাই আৰু অজানিতে গঢ় লৈ উঠা এই নিচাৰ আসক্তিয়ে মানুহৰ শৰীৰত বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে । কিন্তু এই কথা জানিও বহুতেই ইয়াৰ সংগৰ পৰা আঁতৰি আহিব নোৱাৰে, বৰং দিনে দিনে ইয়াৰ প্ৰতি আসক্তি বেছি হৈ যায় ।

ধঁপাতে ধ্বংস কৰে জীৱন

কিন্তু এদিন-দুদিনৰ অভ্যাস বুলি আৰম্ভ কৰা ধঁপাত সেৱন কেতিয়া যে এজন ব্যক্তিৰ জীৱনত এক ভয়ংকৰ আসক্তিলৈ পৰিণত হয়, সেয়া উপলব্ধি কৰাৰ পূৰ্বেই বহু পলম হৈ যায় । ধঁপাত সেৱনকাৰী ব্যক্তিয়ে ইয়াৰ পৰা কোনো পুষ্টিকৰ উপাদান লাভ নকৰে । তথাপি ধঁপাতৰ প্ৰতি থকা তীব্ৰ আকৰ্ষণ আৰু আসক্তিয়ে ব্যক্তিগৰাকীক বাৰে বাৰে ইয়াৰ কাষলৈ টানি নিয়ে । লাহে লাহে বৃদ্ধি পায় সেৱনৰ মাত্ৰা আৰু গভীৰ হয় আসক্তি ।

ধঁপাত সেৱন কেৱল এক অভ্যাস বা আসক্তি নহয়, ই মানুহৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ভয়ংকৰ স্বাস্থ্যজনিত বিপদ । ধঁপাতৰ যিকোনো ৰূপ— চিগাৰেট, বিড়ি, গুটখা, জৰ্দা, খৈনী, পাণমচলা আদি শৰীৰৰ বাবে ক্ষতিকাৰক ।

Tobacco causes Cancer
ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটী (ETV Bharat Assam)

বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ তথ্য

বিশেষকৈ ধঁপাত সেৱনৰ সৈতে মুখ, ওঁঠ, জিভা, ডিঙি, খাদ্যনলী আৰু হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ গভীৰ সম্পৰ্ক আছে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কৰ্কট চিকিৎসা, গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীৰ বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান । বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি, প্ৰতিষ্ঠানখনত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বিগত এটা বছৰত ৯,৮১০ গৰাকী কৰ্কট ৰোগী ধৰা পৰিছে ।

প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পোৱা তথ্য অনুসৰি, ধঁপাত/গুটখা সেৱনৰ সৈতে জড়িত কৰ্কট ৰোগসমূহ হ’ল ওঁঠ, জিভা, মুখ, ডিঙি বা টেঁটু (Pharynx), খাদ্যনলী (Oesophagus), পাকস্থলী, যকৃত, নাকৰ কাষৰ ছাইনাছ (Paranasal sinus), কণ্ঠনলী বা ভইচ বক্স (Larynx), হাওঁফাওঁ, জৰায়ু (Uterine cervix), বৃক্ক, মূত্ৰাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগ ।

Tobacco causes Cancer
কৰ্কট ৰোগীৰ পৰিসংখ্যা (ETV Bharat Assam)

ধঁপাত সেৱনৰ ফলত কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ৪৮ শতাংশ

আনহাতে, প্ৰতিষ্ঠানখনত ২০২৩ চনত মুঠ ১০,৭৩৯টা কৰ্কট ৰোগৰ ঘটনা চিনাক্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ধঁপাত সেৱনৰ ফলত হোৱা মুঠ কৰ্কট ৰোগৰ সংখ্যা আছিল ৫,১৫৯টা। অৰ্থাৎ ধঁপাত সেৱনৰ ফলত কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ৪৮ শতাংশ । ইয়াৰ ভিতৰত ধঁপাত সেৱনৰ ফলত হোৱা মুখৰ কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ১,১৯৬ টা । যিটো হৈছে মুঠ কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যাৰ ১১.১% শতাংশ আৰু ধঁপাত সেৱনৰ সৈতে জড়িত কৰ্কট ৰোগসমূহৰ ভিতৰত ২৩.২ শতাংশ ।

Tobacco causes Cancer
ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটী (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, NIE-এ প্ৰকাশ কৰা ২০২০ চনৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, অসমৰ কামৰূপ জিলাত মুখৰ কৰ্কট ৰোগৰ ঘটনা সৰ্বাধিক । ইয়াত প্ৰতি ১ লাখ জনসংখ্যাত ১৩.৮টা কৰ্কট ৰোগৰ ঘটনা পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল । অৰ্থাৎ প্ৰতি ১ লাখ লোকৰ ভিতৰত প্ৰায় ১৪ জনৰ মুখৰ কৰ্কট ৰোগ ধৰা পৰিছিল ।

ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্কট পঞ্জীয়ন কাৰ্যসূচীৰ তথ্য

ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্কট পঞ্জীয়ন কাৰ্যসূচীৰ (NCRP) ২০২০ চনৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ভাৰতৰ জনসংখ্যা ভিত্তিক কৰ্কট পঞ্জীয়নৰ (Population-Based Cancer Registries, PBCRs) ভিতৰত মেঘালয়ৰ পূব খাচী পাহাৰ (East Khasi Hills) জিলাই মুখৰ কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ ক্ষেত্ৰত তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছিল । পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মুখৰ কৰ্কট ৰোগৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল । ইয়াৰ ভিতৰত

Tobacco causes Cancer
ধঁপাত-গুটখাই নৱপ্ৰজন্মলৈ মাতি আনিছে ভয়ংকৰ ভৱিষ্যৎ (ETV Bharat Assam)
  • পুৰুষৰ হাৰ (CR) : ৬.৯
  • (Age-Adjusted Incidence Rate) AAIR : ১২.৮
  • মহিলাৰ হাৰ (CR) : ৫.৮
  • AAIR : ৯.৫

অসম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ তথ্য

আনহাতে, অসম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধীনত অসমত কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, বৰপেটা, শিলচৰ, ডিফু, যোৰহাট, গোলাঘাট, দৰং, তিনিচুকীয়া, কোকৰাঝাৰ, লখিমপুৰ আৰু তেজপুৰত মুঠ ১২টা কেন্দ্ৰ আছে । এই এচিচিএফ হাস্পতালসমূহৰ বিগত এটা বছৰত (জুন,২০২৫-মে',২০২৬) মুঠ ২৬,৫২৮ গৰাকী কৰ্কট ৰোগী ধৰা পৰিছে ।

Tobacco causes Cancer
ধঁপাত-গুটখাই নৱপ্ৰজন্মলৈ মাতি আনিছে ভয়ংকৰ ভৱিষ্যৎ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত অসম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ অসম কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ সহকাৰী মেডিকেল অধীক্ষক লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল ডাঃ প্ৰণৱ ভূঞাই প্ৰদান কৰা তথ্য অনুসৰি, মুখগহ্বৰৰ কৰ্কট ৰোগৰ সংখ্যা হৈছে ২৫.১৮ শতাংশ, অৰ্থাৎ প্ৰায় ১৯,০০০ ।

ধঁপাতমুক্ত সমাজ গঢ়াৰ বাবে 'পথিক'

ইপিনে দীৰ্ঘদিন ধৰি ধঁপাতমুক্ত সমাজ গঢ়াৰ প্ৰয়াসেৰে কাম কৰি অহা বেচৰকাৰী সংস্থা পথিকৰ সঞ্চালক ভিক্টৰ ৰাজকুমাৰে কয়, "আমি ৩৬৫ দিনে ধঁপাতমুক্ত সমাজ গঢ়াৰ বাবে চেষ্টা কৰি আহিছোঁ । দিনটোত এজন হ'লেও লোকক সজাগ কৰাৰ বাবে লক্ষ্য লওঁ । কোনোবাক যদি ৰাস্তাই-ঘাটে গুটখা, চিগাৰেট খোৱা দেখোঁ বা ১৮ বছৰৰ তলৰ ছাত্ৰক দেখোঁ, তেতিয়াই গুটখা বা ধঁপাত সেৱনৰ পৰা কি ধৰণৰ ক্ষতি হয় সেই বিষয়ে সজাগ কৰোঁ ।"

Tobacco causes Cancer
ধঁপাত-গুটখাই নৱপ্ৰজন্মলৈ মাতি আনিছে ভয়ংকৰ ভৱিষ্যৎ (ETV Bharat Assam)

পথিকৰ জন্ম আৰু উদ্দেশ্য সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "২০০৩ চনত পথিকৰ জন্ম হৈছিল । সেই সময়ত যোৰহাটৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত বান হৈছিল । তেতিয়া তাত আমি সাহায্যৰ লগতে স্বাস্থ্য শিবিৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ । সেই স্বাস্থ্য শিবিৰত বহুত ৰোগী পোৱা গৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাট মেডিকেললৈ পঠিয়ালোঁ । তাত তেওঁলোকৰ দেহত কেন্সাৰ ৰোগ ধৰা পৰিল । তাৰ পিছতে কৰ্কট ৰোগৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিবলৈ বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ । তেতিয়া আমি ধঁপাত সেৱন কিমান মাৰাত্মক ভালকৈ অনুভৱ কৰিলোঁ । সেয়েহে ধঁপাতমুক্ত সমাজ গঢ়াৰ কাম কৰিব ধৰিলোঁ ।"

Tobacco causes Cancer
ধঁপাত-গুটখাই নৱপ্ৰজন্মলৈ মাতি আনিছে ভয়ংকৰ ভৱিষ্যৎ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "বৰ্তমান দেশত ৬০-৬৫ শতাংশ কৰ্কট ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ সেৱনৰ বাবে হয় । আগতকৈ চিগাৰেট খোৱাটো কমি গৈছে যদিও গুটখা সেৱন বাঢ়িছে ।"

চেলিব্ৰিটীৰ বিজ্ঞাপন আৰু আইনক লৈ ক্ষোভ

ভিক্টৰ ৰাজকুমাৰে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "সমাজৰ যিসকল চেলিব্ৰিটীক মানুহে অনুসৰণ কৰে, তেওঁলোকেই গুটখাৰ অপকাৰিতা জনাৰ পাছতো কেৱল টকাৰ বাবে ইয়াৰ বিজ্ঞাপন দিয়ে । এনে বিজ্ঞাপনে সাধাৰণ মানুহ আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ জীৱন ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়ে । ইফালে ভাৰতত ধঁপাতৰ ব্যৱহাৰ ৰোধ কৰিবলৈ ২০০৩ চনতেই ‘Cigarettes and Other Tobacco Products Act’ প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল যদিও বাস্তৱত এই আইন কোনেও নামানে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "সাধাৰণতে ধঁপাত বা গুটখা সেৱন কৰা ১০০ জন মানুহৰ ভিতৰত এজন-দুজন লোকহে এই অভ্যাসৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আঁতৰি থাকিব পাৰে । কিন্তু ‘পথিক’ৰ অহৰহ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত তেওঁলোকে ১০০ জনৰ ভিতৰত ৬-৭ জন লোকক ধঁপাত এৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে । ​সংস্থাটোৰ সদস্য হ’বলৈ প্ৰথম চৰ্তটোৱেই হৈছে সদস্যজন নিজেই সম্পূৰ্ণ ধঁপাতমুক্ত হ’ব লাগিব ।

প্ৰথমে নিজৰ ঘৰৰ পৰাই সজাগতা আৰম্ভ কৰিবলৈ তেওঁ সকলোকে আহ্বান জনায় । তদুপৰি, প্ৰতিবছৰে মে’ মাহত নাটক, বাটৰ নাট, মূকাভিনয়, আৰ্ট আৰু ৱাল পেইণ্টি আদি নানাধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰে সংস্থাটোৱে ব্যাপক সজাগতা অভিযান চলাই আহিছে ।"

দীপশিখা ফাউণ্ডেশ্যন

উল্লেখ্য যে কৰ্কট ৰোগৰ সজাগতা আৰু চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বহু বছৰ ধৰি অসমত দীপশিখা ফাউণ্ডেশ্যনে কাম কৰি আহিছে । সংস্থাটোৰ তথ্য অনুসৰি, উত্তৰ-পূবতে দেশৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে । এই ক্ষেত্ৰত জীৱনকালত কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা মিজোৰামত পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক ২১.১ শতাংশ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ১৮.৯ শতাংশ ।

Tobacco causes Cancer
ধঁপাত-গুটখাই নৱপ্ৰজন্মলৈ মাতি আনিছে ভয়ংকৰ ভৱিষ্যৎ (ETV Bharat Assam)

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কৰ্কট ৰোগৰ তথ্য অতি ভয়ানক

কৰ্কট ৰোগৰ সজাগতা আৰু ৰোগীক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে ২০২৪ চনত স্থাপিত দীপশিখা ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক দেৱাশীষ শৰ্মাই জনোৱা মতে, পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত মিজোৰামৰ আইজল জিলাতেই ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা । জিলাখন প্ৰতি ১ লাখ লোকৰ বিপৰীতে ২৬৯.৪ টা কৰ্কট ৰোগৰ ঘটনাৰে শীৰ্ষত আছে । ইয়াৰ পিছতে আছে মেঘালয়ৰ পূব খাচী পাহাৰ আৰু অসমৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা ।

আনহাতে, মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাপুমপাৰে জিলা প্ৰতি ১ লাখ লোকৰ বিপৰীতে ২১৯.৮ টা কৰ্কট ৰোগৰ তথ্যৰে দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থানত । ইয়াৰ পিছতে আছে আইজল ।

একেদৰে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত মুখগহ্বৰৰ কৰ্কট ৰোগ, হাওঁফাওঁ, পাকস্থলী আৰু প্ৰষ্টেটৰ কৰ্কট ৰোগ অধিক হোৱাৰ বিপৰীতে মহিলাসকল স্তন কৰ্কট ৰোগ, জৰায়ুমুখৰ কৰ্কট ৰোগ, ডিম্বাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগ আৰু পাকস্থলীৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হয় । আনহাতে, পূব খাচী পাহাৰ জিলাত দেশৰ ভিতৰতে খাদ্যনলীৰ কৰ্কট ৰোগৰ হাৰ সৰ্বাধিক বুলিও তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে ।

ইফালে মিজোৰামৰ আইজল জিলাত পাকস্থলীৰ কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ পুৰুষৰ মাজত সৰ্বাধিক (AAIR ৪৪.২) । ইয়াৰ বিপৰীতে পাপুমপাৰে জিলাত মহিলাৰ মাজত পাকস্থলী (AAIR ২৭.১), যকৃত (পুৰুষ AAIR ৩৫.২ আৰু মহিলা AAIR ১৪.৪) আৰু জৰায়মুখৰ কৰ্কট ৰোগ (AAIR ২৭.৭) সৰ্বাধিক ।

আনহাতে, হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত আইজলত পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত ৩৮.৮ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ৩৭.৯ । একেদৰে কামৰূপ নগৰীয়া কৰ্কট পঞ্জীয়ন কেন্দ্ৰত পিত্তথলীৰ কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ সৰ্বাধিক পঞ্জীয়ন হৈছে ।ইয়াৰে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত AAIR ৭.৯ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ১৬.২ । নাগালেণ্ডত নাছোফেৰিঞ্জিয়েল কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ সৰ্বাধিক আৰু পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত AAIR ১৪.৪ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ৬.৫ ।

দীপশিখা ফাউণ্ডেশ্যনৰ কৰ্কট সজাগতা আৰু কৰ্কট ৰোগৰ কাৰণ

উল্লেখ্য যে দীপশিখা ফাউণ্ডেশ্যনে বিভিন্ন সময়ত কৰ্কট ৰোগ সন্দৰ্ভত সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে । এই সভাসমূহত ক'ৰ পৰা কিদৰে কৰ্কট ৰোগৰ আৰম্ভণি হয় তাৰ ব্যাখ্যা কৰা হয় । এই সন্দৰ্ভত দেৱাশীষ শৰ্মাই ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বিশেষকৈ মুখগহ্বৰৰ কৰ্কট ৰোগৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । তাৰ মূলতঃ হৈছে ধোঁৱাবিহীন অথবা ধোঁৱাযুক্ত ধঁপাত । প্ৰথমে পাণমচলা পৰৱৰ্তী সময়ত গুটখা, চিগাৰেটৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্ত হয়, বিশেষকৈ যুৱকসকল । ধঁপাতৰ ফলত প্ৰথমে মুখৰ ভিতৰৰ এটা অংশত ৰঙা আৰু বগা চামনিৰ দৰে পৰে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "সাধাৰণতে এজন মানুহৰ মুখখনত তিনিটাকৈ আঙুলি সোমাব পাৰে । কিন্তু ৰঙা অথবা বগা চামনিৰ প্ৰলেপ পৰাৰ পাছত ক্ৰমান্বয়ে মুখখন বেছিকৈ মেলিব নোৱৰা হয় আৰু লাহে লাহে তেনেকৈয়ে কৰ্কট ৰোগৰ আৰম্ভণি হয় । এই পাণমচলা অথবা গুটখা সেৱন কৰা যুৱকসকল পৰৱৰ্তী সময়ত ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী হয় ।"

ড্ৰাগছৰ আসক্তি সমাজৰ বাবে ভয়ংকৰ ব্যাধি

আনহাতে, ৰাজ্যত ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পোৱা ড্ৰাগছ আসক্তিৰ ঘটনাই ব্যক্তিগত জীৱনৰ পৰা এক সমাজিক ব্যাধিৰ ৰূপ লৈছে । ই ব্যক্তিৰ পৰা পৰিয়াল হৈ গৈ সমাজ, ৰাজ্য বা দেশৰ বাবেও ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে । ড্ৰাগছ সেৱনৰ প্ৰসংগত দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, "ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ নিজৰ ঘৰতো আৰম্ভ কৰে উশৃংখল পৰিৱেশ । সেয়ে নিজকে মাৰাত্মক কৰ্কট ৰোগ আৰু ড্ৰাগছৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিবলৈ প্ৰথমে গুটখা, ধঁপাত আদিৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগিব । মুখগহ্বৰৰ কেন্সাৰৰ পৰা নিজকে সুৰক্ষা কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰথমেই পাণমচলা, গুটখা অৰ্থাৎ ধোঁৱাবিহীন আৰু ধোঁৱাযুক্ত ধঁপাত ত্যাগ কৰিব লাগিব ।"

ৰাষ্ট্ৰীয় তথ্য

আনহাতে, সমগ্ৰ দেশৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে এই ছবিখন অতি ভয়াৱহ । ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিয়াল স্বাস্থ্য জৰীপ (এনএফএইচএছ) আৰু গ্ল’বেল এডাল্ট ট’বেক’ ছাৰ্ভেৰ (জিএটিএছ) প্ৰতিবেদনৰ তথ্য় অনুসৰি, ভাৰতে ধঁপাত সম্পৰ্কীয় ৰোগ আৰু মৃত্যুৰ বোজা কঢ়িয়াই থাকিবলগীয়া হৈ আছে । এনএফএইচএছ আৰু জিএটিএছৰ সমীক্ষাৰ পৰিসংখ্যা অনুসৰি, দেশত প্ৰতিবছৰে প্ৰায় ৬০,০০০ৰ পৰা ৭০,০০০ লোক নতুনকৈ মুখৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে । আনহাতে, বছৰি প্ৰায় ৪০,০০০ লোকৰ এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে ।

Tobacco causes Cancer
বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান (ETV Bharat Assam)

এনএফএইচএছ-৬ (২০২৩-২৪)ৰ পৰিসংখ্যা অনুসৰি, দিল্লীত ১৫ বছৰ বা ততোধিক বয়সৰ ২১.৩% লোকে (পুৰুষ) ধঁপাত সেৱন কৰে । আনহাতে ১.৭% মহিলাই ধঁপাত সেৱন কৰে । এই সন্দৰ্ভত ইণ্ডিয়ান কেঞ্চাৰ ছ’চাইটিৰ সভানেত্ৰী জ্যোৎস্না গোভিলে উল্লেখ কৰে যে প্ৰায় ৬০% মুখৰ কৰ্কট ৰোগী ধঁপাতৰ সৈতে জড়িত ।

ইফালে গ্ল’বেল এডাল্ট ট’বেক’ ছাৰ্ভে-২, ২০১৬-১৭ৰ তথ্য অনুসৰি, দিল্লীৰ ১৫ বছৰ আৰু ততোধিক বয়সৰ ১৭.৮% লোক ধঁপাত সেৱনকাৰী । এই সংখ্যা পুৰুষৰ মাজত ২৮.৯% আৰু মহিলাৰ ৪.৮% । এই সমীক্ষাত দিল্লীত ধঁপাত সেৱনৰ বৈচিত্ৰ্যও দেখা গৈছে । ধঁপাতৰ ভিতৰত ৮.২% বিড়ি, তাৰ পিছতে চাধা ৪.৯%, চিগাৰেট ৪.৯% আৰু গুটখা ৩%ই সেৱন কৰে ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ হিচাপ অনুসৰি, ভাৰতত স্বাস্থ্য সেৱাৰ খৰচ আৰু উৎপাদনশীলতাৰ ক্ষতিকে ধৰি ২০১৭-১৮ চনত ধঁপাত সংক্ৰান্তীয় ৰোগ আৰু মৃত্যুৰ অৰ্থনৈতিক বোজা প্ৰায় ১.৭৭ লাখ কোটি টকা আছিল । একেদৰে ২০১৯-২১ বৰ্ষক সামৰি লোৱা এক অধ্যয়নতো ৩৫-৫৪ বছৰ বয়সৰ ভাৰতীয় পুৰুষৰ মাজত ধঁপাত সেৱন আৰু মৃত্যুৰ মাজত যথেষ্ট সম্পৰ্ক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

লগতে পঢ়ক :কৰ্কট ৰোগঃ উত্তৰ-পূবত মুখগহ্বৰৰ ৰোগৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, দীপশিখা ন্য়াসৰ দেৱাশীষ শৰ্মা
লগতে পঢ়ক :ভাৰতৰ ধঁপাত সংকট: গুটখা নিষিদ্ধৰ পিছতো মুখৰ কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ হোৱা নাই কিয় ?

TAGGED:

কৰ্কট ৰোগ
ধঁপাত সেৱন
গুটখাৰ অপকাৰিতা
বি বৰু কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান
TOBACCO CAUSES CANCER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.