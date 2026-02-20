হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উদ্বোধন কেন্সাৰ ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰ

হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উদ্বোধন কেন্সাৰ ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰ
মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়ত কেন্সাৰ ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰৰ উদ্বোধন কৰে ৷
Published : February 20, 2026 at 3:09 PM IST
হাফলং: অসমৰ অন্যতম পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাওৰ সদৰ চহৰৰ হাফলঙত থকা একমাত্ৰ হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়ত কেন্সাৰ ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰৰ উদ্বোধন কৰে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই । শুকুৰবাৰে হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়ত এই কেন্সাৰ ৰিচাৰ্ছ চেষ্টাৰৰ উদ্বোধন কৰি দেৱলাল গাৰ্লোচাই কেন্সাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰাটো একান্ত জৰুৰী বুলি মন্তব্য কৰে ।
তেওঁ কয়, "কেন্সাৰ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী যেনে দৰে সুৰাপান, চাদা, গুটখা, চিগাৰেট আদিৰ দৰে নিচাজাতীয় সামগ্ৰী খোৱা বন্ধ কৰিব লাগিব । নিচাজাতীয় সামগ্ৰী বৰ্জন কৰি সকলোয়ে শৰীৰ চৰ্চা আৰু যোগ, ব্যায়ামত মনোনিবেশ কৰা প্ৰয়োজন । মানুহে নিজৰ দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰা সলনি কৰিলে এই কেন্সাৰ ৰোগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ধৰণৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ।"
দেৱলাল গাৰ্লোচাই কয়, "শিলচৰৰ কাছাৰ কেন্সাৰ ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ মানুহৰ বাবে হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়ত কেন্সাৰ ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰ আৰম্ভ কৰে আৰু আজি এই কেন্সাৰ ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰৰ উদ্বোধন কৰি অন্ত্যন্ত সুখী হৈছো । এই কেন্সাৰ ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰত বিনামূলীয়া চিকিৎসা উপলব্ধ হ'ব । প্ৰথম অৱস্থাত এই কেন্সাৰ ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰত কেম' থেৰাপি আৰু স্ক্ৰিনিঙৰ ব্যৱস্থা থাকিব ।" দেৱলাল গাৰ্লোচাই কাছাৰ কেন্সাৰ ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক হাফলঙত এনে ধৰণৰ উদ্যোগ লোৱাৰ বাবে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনায় ।
আনহাতে কাছাৰ কেন্সাৰ ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰৰ ডাঃ ইকবাল বাহাৰে জানিবলৈ দিয়ে, "উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য আৰু পদ্মশ্ৰী ড৹ ৰবি কান্নানৰ একান্ত সহযোগিতাৰ বাবে আজি হাফলঙত কাছাৰ কেন্সাৰ ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰ স্থাপন কৰা সম্ভৱ হৈছে । এই পাহাৰীয়া জিলাৰ কেন্সাৰ আক্রান্ত ৰোগীসকলক চিকিৎসাৰ বাবে দূৰ দুৰণিলৈ লৈ যাব লগা হয় । কিন্তু এতিয়াৰে পৰা হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়ত প্ৰাথমিক অৱস্থাত কেন্সাৰ ৰোগৰ চিকিৎসা কৰা হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই কেন্সাৰ ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰত প্ৰথম অৱস্থাত কেন্সাৰ ৰোগ চিনাক্তকৰণ, কেম' থেৰাপি আৰু কেন্সাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে সজাগতা চলোৱা হ'ব আৰু এই কেন্সাৰ ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰত বিনামূলীয়া চিকিৎসা হ'ব । প্ৰথম অৱস্থাত কেন্সাৰ ৰোগ চিনাক্ত কৰা সম্ভৱ হ'লে এই ৰোগীৰ সুস্থ হৈ উঠাৰ ৯০ শতাংশ সম্ভাৱনা থাকে আৰু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায়ত কেন্সাৰ ৰোগ চিনাক্ত হ'লে এই ৰোগীৰ সুস্থ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ১০ শতাংশ থাকে ।"
চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয়, "ডিমা হাছাও জিলাৰ পৰা কেন্সাৰ চিনাক্ত হোৱা ৰোগী শিলচৰ কাছাৰ কেন্সাৰ ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰলৈ যোৱা অধিকাংশ ৰোগীৰ মুখ আৰু গলত কেন্সাৰ হোৱা দেখা গৈছে । চিগাৰেট, চাদা, গুটখাৰ পৰা মুখ আৰু গলাত ৯৯ শতাংশ কেন্সাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ।" যদি মুখ বা দেহৰ কোনো বা ঠাইত ঘাঁ পৰিলক্ষিত হয় তেনেহলে শীঘ্ৰেই চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়ে ডাঃ ইকবাল বাহাৰে ।