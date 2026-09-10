ৰামানুজৰ পত্নী হত্য়া: এজন স্বামীয়ে পত্নীক এনেদৰে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিব পাৰেনে ? কি কয় মনোৰোগ বিশেষজ্ঞই

ৰামানুজৰ পত্নী হত্য়া: এজন স্বামীয়ে পত্নীক এনেদৰে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিব পাৰেনে ? কি কয় মনোৰোগ বিশেষজ্ঞই
ড্ৰাগছ আসক্ত ৰামানুজ গোস্বামীৰ নাই কোনো অনুশোচনা । এই সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঞ্জয় সিঙৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মাণিক কুমাৰ ৰায়ৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ ।
Published : September 10, 2026 at 11:33 AM IST
গুৱাহাটী : এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ডই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য । মানুহ কিদৰে ইমান বৰ্বৰ হ'ব পাৰে । প্ৰেম কৰি বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈ এবছৰ নৌহওঁতেই কিদৰে স্বামীয়ে নিজৰ পত্নীক এনেদৰে বৰ্বৰভাৱে হত্যা কৰিব পাৰে । গুৱাহাটীৰ বেলতলাত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাই এনে বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে ।
কিদৰে ৰামানুজ গোস্বামীয়ে নিজ পত্নীৰ ডিঙি কাটি মূৰটো ফ্ৰীজত ৰাখিছিল ? হাতৰ আঙুলি কাটিছিল আৰু মুণ্ডহীন শৰীৰটোৰ কাষত থাকি মদ্যপান কৰাৰ লগতে ৰান্ধি-বাঢ়ি খাইছিল ?
আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকাৰ সময়তো কোনো অনুশোচনা নাছিল । বৰং 'ভাল লাগিছে' বুলি মন্তব্য কৰি জে'লৰ পৰা ওলাই আহিলে আৰু এটা মাৰ্ডাৰ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে পত্নীহন্তা ৰামানুজ গোস্বামীয়ে । ড্ৰাগছ আসক্ত এজন লোকে কি পৰিস্থিতিত তথা কেনে মানসিকতাৰে এনেদৰে বৰ্বৰভাৱে নিজৰ পত্নীক হত্যা কৰি বন্যোল্লাস কৰিব পাৰে ।
হত্যাৰ পাছতো নাই কোনো ধৰণৰ অনুশোচনা; বৰং আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকাৰ পাছতো কোন ধৰণৰ ভয়-শংকা নোহোৱাকৈ আৰু এটা মাৰ্ডাৰ কৰাৰ কথা মুকলিকৈ ব্যক্ত কৰিছে । হত্যাৰ কাৰণ যিয়েই নহওক কিয়, এজন মানুহে এনেদৰে বৰ্বৰভাৱে কিদৰে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিব পাৰে ? কিদৰে হত্যা কৰি এটা মুণ্ডহীন শৰীৰৰ লগত দুটাকৈ দিন অতিবাহিত কৰিব পাৰে ?
এনেবোৰ কেতবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা বিশিষ্ট মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঞ্জয় সিঙৰ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । তাৰেই আধাৰত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
ইটিভি ভাৰত : মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ হিচাপে বেলতলাৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ এই ঘটনাটোক কিদৰে চাব ?
ডাঃ সঞ্জয় সিং : বেলতলাৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাটোত মানুহজন ড্ৰাগছ আসক্ত আছিল । ড্ৰাগছ সেৱন কৰা মানুহৰ ব্যক্তিত্বত বহু পৰিৱৰ্তন আহে । কি কাৰণত তেওঁ ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল সেইটো জানিবলগীয়া কথা । বহুদিন ধৰি ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থাকিলে বহুখিনি পৰিৱৰ্তন দেখা যায় । ড্ৰাগছ আসক্ত মানুহ যথেষ্ট উগ্ৰ হৈ পৰে । হিংসা ভাব আহে ।
গাঞ্জা বা ড্ৰাগছ সেৱন কৰা লোকসকল সন্দেহবাদী হৈ পৰে । নিজৰ পৰিয়ালৰ লোক তথা পত্নীকো সন্দেহ কৰে । সৰু সৰু কথাতে খং উঠি যায়, এগ্ৰেচন আহি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ঘৰুৱা হিংসাত লিপ্ত হয় । মানুহক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু বহু সময়ত আত্মঘাতী হৈ পৰে । আইন হাতত তোলি ল'বলৈ ভয় নকৰা হয় ।
ড্ৰাগছত মানুহৰ ব্যক্তিত্ব আৰু ব্যৱহাৰত বহুখিনি পৰিৱৰ্তন আহে । দীৰ্ঘ সময় ধৰি ড্ৰাগছ বা গাঞ্জা সেৱন কৰি থকা মানুহৰ ছাইক'ছিজ ডেভেল'প কৰিব পাৰে । ইমপালছ ডিজঅৰ্ডাৰ হ'লে মানুহে নিজকে নিয়ন্ত্রণ কৰিব নোৱৰা হয় । তেতিয়া তেনে লোকে আনৰ অহিত কৰিব পাৰে ।
ইটিভি ভাৰত : কটা মূৰ ফ্ৰীজত ৰাখি মুণ্ডহীন শৰীৰটোৰ লগত থাকি এজন লোকে কিদৰে নিত্য সকলো কাম কৰিব পাৰিলে ?
ডাঃ সঞ্জয় সিং : আচলতে তেওঁ মানুহজন মানসিকভাৱে সুস্থিৰ নহয় । কাৰণ মানসিকভাৱে সুস্থ এজন মানুহে কেতিয়াও এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে । আনহাতে, তেওঁ কিবা ভুল কৰিছে বুলি কোনো অনুশোচনা নাই । সাধাৰণতে মানুহে কিবা এটা ভুল কৰিলে অনুশোচনা হয় । তেওঁৰ ক্ষেত্রত সেইটো নাই ।
দেখা মতে তেওঁ দীঘলীয়া সময় ধৰি ড্ৰাগছ আসক্ত আছিল, ৰিহেবিলীটেশ্বনতো আছিল । মই লোকজনক দেখা নাই বা পোৱা নাই যদিও ঘটনাটোৰ পৰা ধাৰণা কৰিব পাৰি যে তেওঁৰ কিবা নহয় কিবা মানসিক অসুবিধা আছে ।
কাৰণ তেনে নহ'লে এজন মানুহ ইমান বেছি এগ্ৰেছিভ হৈ নিজৰ পত্নীৰ ডিঙি কাটি মূৰটো ফ্ৰীজত ৰাখি শৰীৰটোৰ লগত থাকিব পাৰে । এইটো সম্পূৰ্ণ অমানৱীয় । সুস্থ-সবল মানুহৰ দ্বাৰা এনে কাণ্ড সম্ভৱ নহয় । টিভিত দেখামতে ঘটনাটো কৰাৰ পাছত তেওঁৰ কোনো অনুশোচনা নাই । তেওঁ ঘটনাটো ড্ৰাগছৰ আসক্ত হৈয়ো কৰিব পাৰে । বহু সময়ত মানুহে নিচাৰ ৰাগীত বহু কাম কৰি পেলায় । ড্ৰাগছত তিনিটা ক্ষেত্র প্ৰভাৱিত হয় । চিন্তাশক্তি, কথা কোৱা আৰু ব্যৱহাৰত ড্ৰাগছৰ প্ৰভাৱ পৰে । যাৰ ফলত মানুহ মানসিক ব্যাধিৰ দিশে গুচি যায়।
ইটিভি ভাৰত : এনেধৰণৰ বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত কেনেকুৱা মানসিকতা থাকিব পাৰে ?
ডাঃ সঞ্জয় সিং : তেওঁক সোধা-পোছা কৰাৰ পিছত মানসিক স্থিতিৰ কথা জানিব পৰা যাব । আগৰ পৰা তেওঁৰ মানসিক কিবা অসুবিধা আছিল নে নাই । এটা কথা ঠিক যে মানসিক ৰোগ আছিল বাবেই তেওঁ ড্ৰাগছ আসক্ত আছিল । কিন্তু ঘটনাটো কৰাৰ সময়ত তেওঁ 'ইনটক্সিগেটেড' তথা নিচাসক্ত আছিল নে নাই সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ।
কাৰণ নিজৰ পত্নীক হত্যা কৰি মূৰ কাটি ফ্ৰীজত ৰাখি মুণ্ডহীন শৰীৰটোৰ লগত থকাটো সাধাৰণ অৱস্থাত কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় । আনহাতে, ঘটনাটো নিচাসক্ত হৈ কৰিলেও পাছৰখিনি পৰিকল্পিতভাৱে কৰিছে । দুদিন তেওঁ আছে । এনেকুৱা লোকৰ পূৰ্বৰো কিবা থাকিব পাৰে । কাৰণ এদিনতে হঠাতে এনেকুৱা ঘটনা কৰিব নোৱাৰে । মানুহৰ সাধাৰণতে অনুশোচনা হয় । তেওঁৰ সেইটো নাই । তেওঁৰ চিন্তা-ভাবনাই অন্য । ভয়-ভাব নাই ।
ইটিভি ভাৰত : ড্ৰাগছ আসক্ত লোকৰ মানসিকতা সাধাৰণ মানুহতকৈ পৃথক হয় নেকি, ড্ৰাগছ আসক্ত লোকে এনেদৰে বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিব পাৰে নেকি ?
ডাঃ সঞ্জয় সিং : হয়, নিশ্চয় কৰিব পাৰে । ড্ৰাগছত নিচাসক্ত হৈ থকা মানুহৰ ডেলিৰিয়াম বুলি এটা কণ্ডিচন হয় । তেতিয়া গম নোপোৱাকৈ যিকোনো কাম কৰিব পাৰে । আনহাতে, বহুদিন ড্ৰাগছ সেৱন কৰিবলৈ নাপালে বা বন্ধ কৰি দিলেও সেই অৱস্থালৈ যাব পাৰে । তেতিয়াও একো গম নোপোৱা হয় । কোনোবাই কিবা কৰিব পাৰে বুলি ভয় খায় । তেনে সময়ত মানসিক অৱস্থা এনেকুৱা হৈ যায় যে তেওঁলোকে আনে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে বুলি আগতীয়াকৈ আক্ৰমণ কৰে ।
এনেকুৱা ৰোগীৰ ক্ষেত্রত দেখা গৈছে যে অকল হেৰ'ইন ড্ৰাগছ বুলি নহয়, তেওঁলোকে বহু ধৰণৰ দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰে যেনে য়াবা টেবলেট । এইবোৰে মানসিক স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পেলায় । বিশেষকৈ চিন্তাশক্তিত আঘাত কৰে । বহু ধৰণৰ ড্ৰাগছ সেৱন কৰে । শেহতীয়াকৈ বহু ৰোগীয়ে 'ক'লা গুটি'ৰ কথা কৈছে । কিন্তু ক'লা গুটিত কি আছে আমি নাজানো । বৰ্তমান ড্ৰাগছৰ বহু ধৰণ আহি গৈছে । দীঘলীয়া সময় ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থাকিলে মানসিক ব্যাধি হ'ব পাৰে ।
ইটিভি ভাৰত : ড্ৰাগছৰ প্ৰভাৱৰ কিবা সময় থাকে নেকি ?
ডাঃ সঞ্জয় সিং : আসক্তৰ ওপৰত প্ৰভাৱ নিৰ্ভৰ কৰে । ড্ৰাগছৰ শাৰীৰিক প্ৰভাৱ দেখাত কম হয় যদিও মানসিক প্ৰভাৱ যথেষ্ট হয় । মদৰ যিদৰে শাৰীৰিক প্ৰভাৱ দেখা যায় সেইদৰে ড্ৰাগছত দেখা নাযায় । হেৰ'ইন সেৱন কৰি থকা মানুহৰ হেৰ'ইন কেইবাদিনো সেৱন নকৰিলে কিছুমান প্ৰভাৱ দেখা যায় । সেৱন বন্ধ কৰিলে গাৰ বিষ অনুভৱ কৰিব, চকুৰ পানী ওলাব, নাকেৰে পানী ওলাব, পাতল পায়খানা হ'ব, ঠাণ্ডা-গৰম অনুভৱ হ'ব, খং উঠে আদি বিভিন্ন প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় । যাৰ বাবে পুনৰ ড্ৰাগছ ল'ব বিচাৰে আৰু ফলত ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰে ।
ইটিভি ভাৰত : ড্ৰাগছ আসক্তসকলৰ ড্ৰাগছ নাপালে কেনেকুৱা ক্ৰিয়া কৰে ?
ডাঃ সঞ্জয় সিং : আগতেই কোৱাৰ দৰে ড্ৰাগছ বন্ধ কৰিলে বহুখিনি ক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় । তেতিয়া উইড্ৰ'লত গুচি যায় । সেই সময়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগিব । ৰক্ত পৰীক্ষা কৰি ক'ব পাৰি যে কিমান দিন আগতে মানুহজনে ড্ৰাগছ লৈছিল । ড্ৰাগছ আসক্তই চিকিৎসা নাপালে বহুত কষ্ট পায় ।
ইটিভি ভাৰত : ৰিহেব চেণ্টাৰৰ ভূমিকা কেনেকুৱা ?
ডাঃ সঞ্জয় সিং : ৰিহেব চিকিৎসাৰ এটা অংশ । আমি সাধাৰণতে ৰিহেব বেয়া বুলি ভাবোঁ । কিন্তু প্ৰকৃততে তেনেকুৱা নহয় । নিয়মত চলিলে তথা চিকিৎসাৰ সকলো ব্যৱস্থা থাকিলে ৰিহেব ৰোগীৰ চিকিৎসাৰে এটা অংশ । ঔষধ আৰু কাউন্সেলিঙৰ উপৰি ৰিহেবৰ প্ৰয়োজন আছে । ৰিহেবত ৰোগী এজনে নিজকে ৰিক'ভাৰ কৰিব পাৰে । ৰিহেবৰ যোগেদি ৰোগীৰ অন্তৰাত্মাৰ শুদ্ধিকৰণ কৰিব পাৰি । বাৰে বাৰে যাতে নিচাৰ কবলত নপৰে তাৰ বাবে ৰোগীৰ ৰিহেবৰ প্ৰয়োজন আছে । ৰিহেবত এটা পৰিৱেশ দিয়া হয় যাতে ৰোগীয়ে নিজে নিজৰ শুধৰণি কৰিব পাৰে ।
উল্লেখ্য যে বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা ৰামানুজ গোস্বামীৰ কোনো অনুশোচনা নাই । ৰামানুজ গোস্বামীয়ে হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া 'ছুগাৰ ডেডী' কোন তাক লৈ বৰ্তমান ব্যাপক চৰ্চা চলিছে । কোন এই ছুগাৰ ডেডী, ৰামানুজৰ পত্নীৰ লগত কি সম্পৰ্ক আছিল ছুগাৰ ডেডীৰ ? কিয় ৰামানুজে এনেদৰে অতি বৰ্বৰভাৱে পত্নীক হত্যা কৰিছে । বৰ্তমান এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ বিচাৰি আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।