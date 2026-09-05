ৰাজ্যত আকৌ চলিব বাল্য বিবাহ বিৰুদ্ধে অভিযান, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
২৭ নৱেম্বৰ দিনটো শিশু আৰু বলপূৰ্বক বিবাহ নিৰ্মূল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস হিচাপে ঘোষণা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আদৰণি ৷
Published : September 5, 2026 at 7:18 PM IST
হায়দৰাবাদ : শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত বাল্য বিবাহ ৰুধৰ বাবে লোৱা সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাত লোৱা কেতবোৰ সিদ্ধান্তৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰি এক্সত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে, "বিগত সময়ত অসমত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছে তাকে সমৰ্থন কৰি আহিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাত লোৱা সিদ্ধান্তই ৷"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে,"সমাজৰ পৰা এই কু-অভ্যাস নিৰ্মূলৰ বাবে বিশ্বব্যাপী সমৰ্থন হিচাপে ২৭ নৱেম্বৰ দিনটো শিশু আৰু বলপূৰ্বক বিবাহ নিৰ্মূল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস হিচাপে ৰাষ্ট্ৰসংঘই ঘোষণা কৰিছে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ কাৰ্যই বিশ্বব্যাপী গ্ৰহণীয়তাক প্ৰমাণ কৰে ৷ আমি বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা অসমত বাল্য বিবাহ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ বৃহৎ সফলতাৰ এটো এটা অংশ ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "বিগত কেইবছৰত অসমত ১২,০০০ অধিক বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে আৰু ১১,০০০ অধিক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ বৰ্তমান ২০ খন জিলাত বাল্য বিবাহৰ হাৰ ৮১% হ্ৰাস পাইছে, লগতে কিশোৰীৰ গৰ্ভধাৰণ হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে মহিলাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ নামভৰ্তি বৃদ্ধি পাইছে ৷"
Even the @UN now agrees to what we in Assam have been saying and professing since our last term- Child or Forced Marriage has no place in our society and needs to be cracked down upon.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 5, 2026
November 27 has been declared as International Day for Elimination of Child, Early and Forced… pic.twitter.com/eDUjDvCapY
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "আমি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিলো যে নভেম্বৰ মাহত, আমি বাল্যবিবাহ বিৰুদ্ধে এখন ধাৰাবাহিক অভিযান চলোৱাৰ লগতে সজাগতা আয়োজন কৰা হ'ব যাতে আমাৰ কিশোৰীসকলৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব পাৰি ।"
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰসংগৰে তেওঁ লগতে কয়, "ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এই ঘোষণাই, দেখুৱাইছে যে অসমৰ প্ৰচেষ্টা কেতিয়াও বেয়া নাছিল ৷ ই আছিল এটা অপৰাধ নিৰ্মূল কৰা যিটো বিশ্বজনীন সমস্যা ৷ বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ যুঁজখনে এক জাতীয় আখ্যানক উজ্বলাই তুলিলে আৰু এতিয়া বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতিয়ে অধিক দায়িত্ব প্ৰদান কৰিলে ৷ আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে, বাল্যবিবাহৰ পৰা মুক্ত এখন সমাজ গঢ়াৰ ৷"
লগতে পঢ়ক: কাৰ্বি-আংল জিলাৰ ৰঙাগৰাৰ মোহত মোহাচ্ছন্ন অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক মুৰুলী বৰা