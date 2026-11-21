ৰাজসাহায্যযুক্ত সাৰৰ ক'লা বজাৰ, আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে ৫১১ বস্তা সাৰ
আৰক্ষীৰ অভিযানত এখন ১৪ চকীয়া ট্ৰাকৰ পৰা ২২ মেট্ৰিকটন ওজনৰ সাৰখিনি উদ্ধাৰ হয় ।
Published : November 21, 2026 at 7:34 PM IST
গুৱাহাটী : কাছাৰ জিলাৰ ডিগৰখাল আৰক্ষীৰ তালাচী চকীত অভিযানৰ সময়ত বৃহৎ পৰিমাণৰ সন্দেহযুক্ত চৰকাৰী ৰাজসাহায্যযুক্ত সাৰ জব্দ কৰে । অসম-মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তীৰ সমীপত ডিগৰখালত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এখন ১৪ চকীয়া বাহনৰ পৰা ২২ মেট্ৰিকটন ওজনৰ ৫১১ বস্তা সাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । এই ইউৰিয়া সাৰখিনি সৰবৰাহৰ অভিযোগত দুজন লোকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টটোত লিখিছে, "সদাসচেতন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিত কোনো 'গোলমাল' ধৰা নপৰাকৈ নাথাকে ! ডিগৰখালত অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ চেক পইণ্টত এখন ১৪ চকীয়া বাহনৰ পৰা প্ৰায় ২২ মেট্ৰিক টন ওজনৰ ৫১১ বস্তা সন্দেহযুক্ত চৰকাৰী ৰাজসাহায্যপ্ৰাপ্ত সাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ঘটনাৰ সৈতে জড়িত দুজন লোকক আটক কৰা হৈছে ।"
পোষ্টটোত তেওঁ লগতে লিখিছে, "কৃষকবন্ধুসকলৰ স্বাৰ্থ আৰু প্ৰাপ্য সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপোচ কৰা নহ’ব । ৰাজসাহায্যপ্ৰাপ্ত সাৰৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা অব্যাহত থাকিব ।"
উল্লেখ্য যে এই সাৰখিনি ট্ৰাকখনত কঢ়িয়াই অনা নিমখৰ বস্তাৰ তলত লুকুৱাই অনা হৈছিল । অবৈধ সাৰৰ বস্তা কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকখন জব্দ কৰা হৈছে । নাগালেণ্ডৰ পঞ্জীয়নভুক্ত ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে এনএল-০১-এএ-৯০৭৩ ।
আনহাতে, আটক কৰা লোক দুজন গাড়ীখনৰ চালক দীনেশ ৰয় আৰু হেণ্ডিমেন সুকুমাৰ মণ্ডল বুলি জানিব পৰা গৈছে । দুয়োৱে পশ্চিমবংগৰ বাসিন্দা । আৰক্ষীয়ে সাৰখিনি ক'ৰ পৰা সৰবৰাহ কৰি হৈছিল, ক'লৈ নি আছিল ইয়াৰ সৈতে জড়িত চক্ৰটোৰ সন্ধানত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।